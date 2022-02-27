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Білорусь (5970) війна (56544) протест (2250)

Кількість затриманих на акціях протесту в Білорусі сьогодні перевищила 180 людей. ВIДЕО

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У Білорусі в неділю затримано на акціях протесту, зокрема біля виборчих дільниць, де проходило голосування на референдумі щодо зміни Конституції, понад 180 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у незареєстрованому в Білорусі правозахисному центрі "Весна".

"Правозахисникам відомі прізвища 182 затриманих сьогодні в Білорусі", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правозахисників, затримання відбулися у Мінську, Гродно, Гомелі, Вітебську, Могильові, Барановичах, Ліді, Полоцьку, Новополоцьку, Жодіно, Світлогорську, Заславлі, Бобруйську, Докшицях.

Опозиція закликала противників влади зібратися в неділю вдень біля виборчих дільниць та висловити протест у зв'язку з агресією РФ проти України.

Вона також закликала своїх прихильників зібратись на акцію протесту біля Генштабу білоруської армії. За інформацією очевидців, присутні були розігнані силовиками.

Голосування на референдумі завершилося о 20-й годині. Референдум уже визнаний таким, що відбувся, оскільки проголосували понад половини виборців. Станом на 18 годину явка виборців склала 74,86%, повідомили в Центрвиборчкомі Білорусі.

Окрім того, були мітинги і за підтримку війни з Україною. Мало місце протистояння двох демонстрацій:
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Топ коментарі
+21
Им надо уже ни акцию проводить, а валить Луку. Сейчас Пуйло ему хер чем поможет. Сябры не упустите шанс.
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27.02.2022 21:11
+12
РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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27.02.2022 21:14
+10
Тварье рашистское
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27.02.2022 21:23
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Им надо уже ни акцию проводить, а валить Луку. Сейчас Пуйло ему хер чем поможет. Сябры не упустите шанс.
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27.02.2022 21:11 Відповісти
В Гомель продолжают прибывать колонны грузовиков с ранеными оккупантами. https://t.me/charter97_org/63887
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27.02.2022 21:13 Відповісти
які ще 300е коли вони пускають автобус з дітьми та жінками попереду колони бронехівники? щоб вони повернулися та продовжили вбивати?
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27.02.2022 22:56 Відповісти
РИА Новости случайно опубликовало заранее подготовленную статью к "концу операции" 26-го февраля.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
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27.02.2022 21:14 Відповісти
Тварье рашистское
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27.02.2022 21:23 Відповісти
Сказочные долбо_бы
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27.02.2022 22:01 Відповісти
не удивлюсь что русня напечатала медальки типа "за взятие Киева"
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28.02.2022 08:47 Відповісти
Бульбофюрер своєю жагою влади підставив всю країну. Якщо сябри зараз проковтнуть, будуть разом з Лукою у лайні плавать.
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27.02.2022 21:16 Відповісти
Ага, ще той довбойоб з слуги народа Шевченко, так якісно відлизува бульбофюреру.
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28.02.2022 08:59 Відповісти
Дякувати Богу, більше ніж 180 людей в Бєларусі мають гідність
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27.02.2022 21:16 Відповісти
У "бялорусов" вторая серия?? Ну ну!!! Тапочки снимайте, цветы приготовьте!!!
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27.02.2022 21:20 Відповісти
Скоро подснежниками полицию и армию закидают.
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27.02.2022 22:51 Відповісти
Референдумом озабочены. Завтра Путин пнёт Луку. чтобы он вторгся в Украину и у вас буду совсем другие проблемы. Ба-альшие проблемы. Тогда та военная инфраструктура, что вы предоставляете кацапне для убийства украинцев станет официально законной военной целью для ВСУ.
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27.02.2022 22:26 Відповісти
БЯЛАРУССКИЕ СЦЫКУНЫ !!! ВЫ ЕЩЕ ХУЖЕ РАШИСТСКИХ ФАШИСТОВ-ПРЕДАТЕЛИ !!!
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28.02.2022 00:09 Відповісти
180-єто круто !!!
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28.02.2022 00:24 Відповісти
В общем,ваша зеля,ребятки,и в в войну обосцалась....Слава нашим Людям!
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28.02.2022 00:32 Відповісти
Лукашенко здурів. І вже давно.
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28.02.2022 03:54 Відповісти
Сегодня первая серия белорусских фашистов. Обратно - только 200.
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28.02.2022 05:12 Відповісти
... боягузи, яким подобається жити під кнутом у недофюрера, було чути поодинокі вигуки інші мовчали,- це не народ, а бидломаса.
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28.02.2022 07:20 Відповісти
Более 500 задержанных
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28.02.2022 12:17 Відповісти
 
 