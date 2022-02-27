Окупанти зруйнували будівлю найстарішого кінотеатру Чернігова. ВIДЕО

Від будівлі, в якій був розташований Чернігівський обласний молодіжний центр, залишилися самі руїни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Будівля розташована на Красній площі - центральній площі Чернігова.

Так вона виглядала раніше.

Так вона виглядає тепер.