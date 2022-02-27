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Окупанти зруйнували будівлю найстарішого кінотеатру Чернігова. ВIДЕО
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Від будівлі, в якій був розташований Чернігівський обласний молодіжний центр, залишилися самі руїни
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Будівля розташована на Красній площі - центральній площі Чернігова.
Так вона виглядала раніше.
Так вона виглядає тепер.
Топ коментарі
+76 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар27.02.2022 21:22
+50 Vika Frei
показати весь коментар27.02.2022 21:24
+38 Антонина Бернат
показати весь коментар27.02.2022 21:27
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Будь ласка, зачекайте...
как давленьіми тараканами или колорадскими жуками
в мешок и минус один мешок в 45 000 закупленьіе РФ для их трупов
на сусідній вулиці диверсанта спіймали
і - дякувати Богу, що спіймали
воно хотіло багатоповерхівку рвонути
роздерла б як зла мавпа газету "Ізвєстія"
Бо у іхній картіні світу "братскій русскій і украінскій народ раздєліла кучка украінскіх радікалов".
От що значить повна відсутність критичного мислення.
Из-за поражения на ключевых направлениях статью удалили, так что можете почитать, какое будущее они нам планировали.
https://web.archive.org/web/20220226051154/https://ria.ru/20220226/rossiya-1775162336.html
пуйло вiрить у все це, воно скажене, як i гiтлер, але це його нiяк не оправдовуе.
гiтлер також вiрив в своi божевiльнi iдеi.
кiнець пуйла повинен бути схожим, але краще трибунал над пуйлом та над рашизмом.
https://drive.google.com/file/d/1LcXvH4aQp421OJCXfm3rjW47jD7KKfi-/view?usp=sharing
Сохранил на гуглдрайве. Ссылка на архив.
https://drive.google.com/file/d/1LcXvH4aQp421OJCXfm3rjW47jD7KKfi-/view?usp=sharing
Сохранил на гуглдрайве. Ссылка на архив.
https://drive.google.com/file/d/1LcXvH4aQp421OJCXfm3rjW47jD7KKfi-/view?usp=sharing
а рашистские пропагандоны, ретрансляторы ненависти и рашистского мракобесия, победобесия и вЯличия азиопскаго рейха - это уже обслуга, которая доносит эти идеи уже даже не восемь лет, а гораздо дольше...первые ласточки- говно-продукт "Брат" и прочая и прочая.
свихнувшееся ***** и его шобла стали жертвами и заложниками собственной пропаганды, которую они скармливают обезумевшему и зомбированному стаду...
впрочем, это никак не опрадывает бесчиленные преступления ***** и его подручных...как не оправдывают никак бредовые идеи о германском рейхе и гитлера.
над рашизмом, как над современной формой фашизма, необходим международный трибунал!
Пригласить турок - отличные строители
Головне - це люди і земля. Люди у нас найкращі у світі, а землю ми не віддамо.
Хтось може сказати - їй добре, у неї хату не розбомбили. Не зна. Наше село зараз недоступне для нас, а тільки Бог знає, скільки ми в нього сил вклали. От сьогодні, в евакуації, мама сидить і дивиться на камін. Каже, от би добре нам у селі такий зробити... А потім згадує, де ми і де село, плаче.
А я втішаю, що насамперед важливі люди. Від людей усе залежить. Село ми обов'язково повернемо собі.
Точно така розмова була з подругою з Іванкова. Вони не встигли додому повернутися - і це на краще, бо місто під орками, вони там грабують і мародерять. І подруга каже, що вона взагалі не переживає за шмотки чи за стіни. Їй головне щоб з чоловіком усе добре було, який в теробороні.
Від Дрездена після другої світової одна згоріла труба лишилася, і нічого, німці відбудували. Так і ми свою Україну відбудуємо, тому що народ і його дух на першому місці, все інше вторинне. - Тамара Горіха Зерня
Тепер притулок дуже потребує води і просить про допомогу, повідомляє організація UAnimals.
"На жаль, у нас дуже багато старих собак і в багатьох трапився серцевий напад. Але є й ті собаки, в яких потрапили кулі", - йдеться в Instagram-дописі.
Сама будівля неушкоджена, але було вибито кілька вікон.
Кулі влетіли в деякі вольєри стаціонару і всередині ніхто не постраждав.
Тепер у тварин немає світла та води, з їжі - тільки сухий корм, який не можна давати без рідини.
"Яка ситуація з водою. Її досі немає. Ми знайшли воду від дощу яка накопичилася і з неї варимо пусту кашу без м'яса.
Але пити тварини все одно хочуть. І ми благаємо привезти нам 40 бутлів води.
Цього може вистачити на максимум 3 дні. Багато тварин. Всі хочуть пити", - кажуть у притулку.
11 ч. ·В Полтавтській області Гадяцького району між с. Бобрик та Веприк знаходиться колона орків. схоже що вони заблукали. В с. Веприк зняли український прапор. Броньована техніка,більше 50 одиниць і орки.
Місцеві повідомляють, що вони ходять по хатам і просять їсти.
https://twitter.com/i/status/1498005334979399682
нужны байрактары
Али как?