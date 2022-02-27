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Ходорковський закликав росіян "брати назад свою країну" шляхом революції. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Російський опозиціонер в еміграції Михайло Ходорковський дійшов висновку, що "перехід до некатастрофічного майбутнього без деградації і розпаду" Росії можливий лише через революцію в країні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своє звернення Ходорковський, опубліковав на Фейсбуку.

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"Передусім, нам доведеться прийняти, що перехід до некатастрофічного майбутнього без деградації і розпаду країни можливий лише через революцію. Через вихід за межі цього законодавства, яке путінська зграя зробила для забезпечення своєї вічної влади. Просто так вони із влади не підуть… Тому свою країну нам доведеться назад брати через революцію", – каже Ходорковський.

За його словами, росіянам слід перестати боятися цього слова. "По-перше, далеко не завжди революція – неконтрольоване вуличне насильство. Не треба плутати революцію і громадянську війну. Революція – це просто вихід за межі у нашому випадку абсолютно неправових законів", – вважає опозиціонер.

По-друге, на думку політика, тепер росіянам уже нічого боятися, оскільки "путінська влада, лякаючи всіх Майданом і революцією, втягнула країну в справжнісіньку війну із застосуванням танків, артилерії, ракет і літаків, із загрозою застосування ядерної зброї". "Ви правда думаєте, що нам є ще чого боятися в революції?" – ставить риторичне запитання Ходорковський.

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Під час свого виступу опозиціонер нагадав, що дії президента РФ Володимира Путіна підпадають під статтю 353 КК РФ "Планування, підготовка, розв'язання або ведення агресивної війни", винні караються позбавленням волі на строк 10-20 років. "І покарання точно буде… За всіма критеріями і російськими, і міжнародними – це злочин проти людства", – наголошує політик.

І саме тому, на його думку, Путін постарався залучити до своєї злочинної діяльності якнайбільше представників російської влади, "намагаючись розширити базу тих, хто відповідає за вторгнення (в Україну – Ред.)". Ходорковський вважає, що "ця авантюра є зрадою російських інтересів", оскільки Путін розв'язав війну "і проти українського, і проти російського народу". "І заради чого? Задля збереження особистої влади, награбованого за 20 років правління майна. І просто заради своєї параної", – заявив Ходорковський.
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Топ коментарі
+122
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27.02.2022 21:31
+78
***** шастать
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27.02.2022 21:34
+74
рускій самальот іди *****
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27.02.2022 21:36
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чей крым , ходорковский?? падаль еще та...
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27.02.2022 23:18 Відповісти
как и Мистер Бутерброд
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27.02.2022 23:50 Відповісти
НАДО ЕХАТЬ НА УРАЛ И БРАТЬ ЕГО БУНКЕР !!! ЧТОБЫ ХЙЛО ВЫЗЫВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ !)
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27.02.2022 23:21 Відповісти
Вполне себе правильно Ходорковский сказал. Кстати я его как-то случайно встретил на улице в Цюрихе, но заговаривать не стал - с ним была дама
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28.02.2022 00:07 Відповісти
Точно, спасайте рассию для Ходорковского! И лет через 10 все повторится. Падение режима должно закончится запретом для Московии иметь армию на 50 лет и ядерную энергетику навсегда.
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28.02.2022 00:25 Відповісти
распад, демилитаризация, декомунизация и денацификация рф - такой расклад.

с признанием и выплатой репараций за все преступления СССР и рф.

это как минимум.
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28.02.2022 01:55 Відповісти
Чулпан Хаматова сказала, что Северная Корея лучше революции.
Может Ходорковскому стоит начать таких вот чулпанов?
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28.02.2022 02:27 Відповісти
И свалила в Латвию.
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28.02.2022 02:49 Відповісти
Prośba z Polski: Szanowni kochani Ukraińcy, czy macie jakiś pomysł na zabicie tego kacapskiego skurwysyna?
Ruskie barany są za głupie: nimi zawsze rządzi albo Lenin albo Stalin. Dzisiaj mają Hitlera. Oni nie mają prawa więcej o sobie decydować: to Wy ,My, Caly Świat będzie decydował o ich losie. Starczy zbrodni tych bezwolnych baranów! Gdzie są dzisiaj? Gdzie jest to 140 milionów? Nie widać,nie słychać...
Za parę dni TE SKURWYSYNY poczują bat...
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28.02.2022 02:55 Відповісти
"Перехід до некатастрофічного майбутнього без деградації і розпадуї" росії буде новою катастрофою для усього світу.
Після цих слів вважайте, що відродження монстра вже почалося.
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28.02.2022 11:24 Відповісти
только после распада рашки
забрать яо, поделить на 3 5 частей
протекторат дальнего востока японией
мАскве оставить болота в границах содового кольца

иначе опять новый монстр вырастит в кремле
как в мордоре
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28.02.2022 17:27 Відповісти
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