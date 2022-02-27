Російські загарбники взяли під контроль усі адмінбудівлі та мерію Бердянська, - в. о. міський голова Свідло. ВIДЕО
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Ситуація щодо російського вторгнення у Бердянську: захоплені усі адміністративні будівлі та виконком міськради.
Про це у своєму терміновому зверненні на сторінці у Фейсбуці повідомив виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кілька годин тому ми з вами стали свідками того, як на територію міста зайшла важка військова техніка та озброєні солдати та розпочали просування по всій території нашого рідного міста. Як тільки мені стало відомо про цей факт, я постарався поінформувати всіх жителів міста, щоб у вас була можливість сховатися у сховищах.
До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці, у будівлі виконавчого комітету та разом з оперативним штабом керували, координували роботу всіх комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність нашого рідного міста. Якийсь час тому в будівлю виконкому зайшли озброєні військові, представилися солдатами російської армії та поінформували про те, що всі адміністративні будинки перебувають під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив Свідло, їм запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей.
"Вважаю цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу залишили будівлю виконкому, але продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу віддалено", - додав секретар міськради.
Він також припустив, що ніч буде дуже важкою.
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Окупація - дуже дороге заняття. Зрадників для колаборації важко знаходити. Народ - злий. Навіть Добкін перефарбувався. Це захоплення - тільки для репортажу для Скабєєвій - які окупанті гарні порядки роблять.
https://www.facebook.com/watch/?v=749124242736113
Если была дана команда отойти к Марику, значит, в Бердянске нет укреплений, чтобы цепляться. Возможно, уловка, чтобы растянуть тылы и снабжения противника. Пусть там соберут колонну, а потом ей не дадут выйти.
Подоляк идиот?
Треба негайно замінити цивільну адміністрацію воєнною. Вбити ворога в Бердянську.
Слава Нації!!!