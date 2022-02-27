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Російські загарбники взяли під контроль усі адмінбудівлі та мерію Бердянська, - в. о. міський голова Свідло. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ситуація щодо російського вторгнення у Бердянську: захоплені усі адміністративні будівлі та виконком міськради.

Про це у своєму терміновому зверненні на сторінці у Фейсбуці повідомив виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Кілька годин тому ми з вами стали свідками того, як на територію міста зайшла важка військова техніка та озброєні солдати та розпочали просування по всій території нашого рідного міста. Як тільки мені стало відомо про цей факт, я постарався поінформувати всіх жителів міста, щоб у вас була можливість сховатися у сховищах.

До останнього моменту я перебував на своєму робочому місці, у будівлі виконавчого комітету та разом з оперативним штабом керували, координували роботу всіх комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність нашого рідного міста. Якийсь час тому в будівлю виконкому зайшли озброєні військові, представилися солдатами російської армії та поінформували про те, що всі адміністративні будинки перебувають під їхнім контролем і вони беруть під контроль будівлю виконкому", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомив Свідло, їм запропоновано продовжити свою роботу, але під контролем озброєних людей.

"Вважаю цю пропозицію неприйнятною, тому ми всім складом оперативного штабу залишили будівлю виконкому, але продовжуємо працювати та координувати роботу оперативного штабу віддалено", - додав секретар міськради.

Він також припустив, що ніч буде дуже важкою.
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Топ коментарі
+24
ОПЗЖ как и NSDAP нужно судить украинским трибуналом и запретить ее идеологию и всех причатсных
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27.02.2022 23:08
+22
Освободим. Всему свое время.
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27.02.2022 23:00
+22
Пока, что к ВСУ претензий нет. Изначально действия кацапов - безумие. К окончанию 4 х суток взяли небольшой город... А дальше? Какой ценой будет Мариуполь? А ещё только подошли к Николаеву... А там, плять, мосты.... Танки стоят под Николаевом, а колоны обеспечения жгут под Копанями... Это при том, что из крыма уже по моему вывели всё.
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27.02.2022 23:17
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Нужно что то делать, а то попрут на Мариуполь
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27.02.2022 22:56 Відповісти
Пока, что к ВСУ претензий нет. Изначально действия кацапов - безумие. К окончанию 4 х суток взяли небольшой город... А дальше? Какой ценой будет Мариуполь? А ещё только подошли к Николаеву... А там, плять, мосты.... Танки стоят под Николаевом, а колоны обеспечения жгут под Копанями... Это при том, что из крыма уже по моему вывели всё.
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27.02.2022 23:17 Відповісти
а де тероборона????
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27.02.2022 22:57 Відповісти
писали що в Маріку
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27.02.2022 22:58 Відповісти
Бердянськ маленький, тероборони там ну нехай 100 чол.
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27.02.2022 22:59 Відповісти
Немає зовсім. Усе відвели ще зранку. А так в нас базувався "Азов", і нацгварди були.
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27.02.2022 23:01 Відповісти
В черной форме тех кого видел , менты или чечены , город прочесывали полностью группами 3-5 БТР и сопровождение пешее
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27.02.2022 23:17 Відповісти
Было еще как минимум 2 бука, засветились на видео возле церкви на спорткомплексе, затем на Бульваре Шевченко стояли - не знаю, те же или нет. Один БТР у меня прямо под подъездом стоял.
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27.02.2022 23:30 Відповісти
С первого дня вторжения менты разбежались, из военкомата все свалили. Сказали кто хочет в тероборону переезжайте в Мариуполь. Город оставили полностью беззащитным.
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27.02.2022 23:06 Відповісти
Военкомат набрал резервистов и повез в Запорожье , там их отфутболили в орехов, оттуда послали , в общем проездили и вернулись Домой . А тероборона да свалила в Марик и предложили добираться самим кто как может
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27.02.2022 23:13 Відповісти
это по всему югу так (Скадовск, Каланчак). и мусора и военные свалили в первый день в 5 часов утра.
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28.02.2022 01:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aBFceXJgs-I

Христо Грозев: «На войне погибло уже 4000 русских»


Христо у навальнят розповідає про війну в УКРАЇНІ
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28.02.2022 05:52 Відповісти
напоминает историю с Донецком (.
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27.02.2022 22:57 Відповісти
мародери прийшли
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27.02.2022 22:57 Відповісти
Ну от і все,а нижче я писав про Бердянськ,а мені казали не сій паніку,цеж Форпост був,ну як так,як???
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27.02.2022 22:58 Відповісти
Якщо наші військові вирішили, що треба відтягувати загарбників на Маруполь, значить так треба. Ці 4 дня показали, що нашим військовим можна довіряти.
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27.02.2022 23:02 Відповісти
Запоріжжя з Бердянськом !! Тримаймося !!
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27.02.2022 23:27 Відповісти
В Одессе и области есть угроза, так как мэр и губернатор хреновы ватники и переобуться и сдадут город и область при первой возможности. Руководство области и город, в военное время требуют патриотов на своих местах.
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27.02.2022 22:59 Відповісти
а что мер командует военными?
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27.02.2022 23:05 Відповісти
отвечает за терроборону
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28.02.2022 01:20 Відповісти
это результат выборов мера опзжо сдадут все, тероборону проигнорировали и сдали
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27.02.2022 23:00 Відповісти
ОПЗЖ как и NSDAP нужно судить украинским трибуналом и запретить ее идеологию и всех причатсных
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27.02.2022 23:08 Відповісти
Освободим. Всему свое время.
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27.02.2022 23:00 Відповісти
освобождать нужно и от таких меров
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27.02.2022 23:05 Відповісти
это людям которые постоянно голосовали за этих русских холуев
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27.02.2022 23:09 Відповісти
Згоден.
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27.02.2022 23:07 Відповісти
пока прут на Киев приграничные меры предатели ждут
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27.02.2022 23:01 Відповісти
Молодці, у таких випадках треба чинити чинити пасивний опір, повний ігнор окупантам...
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27.02.2022 23:01 Відповісти
Це Ви про дулі в кишенях?
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27.02.2022 23:07 Відповісти
Опинишся у їхній ситуації, відчуєш бурятського *** у своїй кишені, тоді розповідай нам дулі то чи *** у твоїх кишенях...
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27.02.2022 23:12 Відповісти
Таки знаете побегал сегодня в роли зайца, да ещё сверху БПЛА ( орлан вроде) метров 50 над головой . Да ещё суки стреляют и кричат что то про фашистов .город можно и хорошо знать но когда сверху эта херня висит очень тяжеловато
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27.02.2022 23:25 Відповісти
Как шакалы бегают , во все стороны стреляют запугивают нас что бы мы их боялись !!! А мы без оружия !!!! Мы злые !!! И этого мы им не простим !!!!
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28.02.2022 05:06 Відповісти
Відібʼємо.

Окупація - дуже дороге заняття. Зрадників для колаборації важко знаходити. Народ - злий. Навіть Добкін перефарбувався. Це захоплення - тільки для репортажу для Скабєєвій - які окупанті гарні порядки роблять.
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27.02.2022 23:02 Відповісти
Они в тыл Мариуполю вышли! И к дороге в Запорожье! Репортаж...
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27.02.2022 23:25 Відповісти
юг у нас очень ватный. Вот и результат...
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27.02.2022 23:45 Відповісти
Нужна помощь в Мариуполе ,дорога Мариуполь - Волноваха перекрыта , в Волновахе очень тяжело
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27.02.2022 23:02 Відповісти
Координіровал і обєспєчівал,спитаєте скільки воно техніки ворожої спалило
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27.02.2022 23:02 Відповісти
а ось один недомер (чи псевдомер, ми начемер, чи нібитомер) прийнів пропозицію і гордовито про це заяваляє
https://www.facebook.com/watch/?v=749124242736113
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27.02.2022 23:05 Відповісти
Курва, я задолго до нападения всегда здесь писал что в случае нападения кацапов САМЫМ первым действием должент был быть арест ОПЗЖ. Иначе получим врага в тылу. Так оно и происходит.
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27.02.2022 23:06 Відповісти
Чому тебе)) курву)) ніхто не слухав?))))))))))))
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27.02.2022 23:19 Відповісти
Кацапские свиньи будут пытаться взять крупный город к началу переговоров. Будут торопиться, а спешка это всегда ошибки. Пусть Бог хранит защитников и защитниц Украины.
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27.02.2022 23:07 Відповісти
Спешка - это цели для нашего нового оружия.
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27.02.2022 23:08 Відповісти
білорасєйські свині, ти троха помилився...
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27.02.2022 23:22 Відповісти
Хотят пробить коридор на Крым?
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27.02.2022 23:07 Відповісти
Генштаб Украины знает, что делает.

Если была дана команда отойти к Марику, значит, в Бердянске нет укреплений, чтобы цепляться. Возможно, уловка, чтобы растянуть тылы и снабжения противника. Пусть там соберут колонну, а потом ей не дадут выйти.
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27.02.2022 23:13 Відповісти
Перевалочную базу делают , порт
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27.02.2022 23:30 Відповісти
какая база? у них пути снабжения больше 200 км с крыма. на такое расстояние ни соляру ни боеприпасы не доставиш.
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28.02.2022 01:06 Відповісти
Засерут всё...а вы говорите пленных не брать, а убрать после "ослобонителей" ???
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27.02.2022 23:15 Відповісти
ОПЗЖопу в жопу. гнида, вивчив текст гарно, кукарєкає як і мер Куп,янська, майже один в один... різниця в тому, що на камеру сказав про наприйняття умов кацапів, куп,янський поц прийняв умови ворога..... зато дякує всим хто залишається... завтра вийде на роботу в новій посаді...
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27.02.2022 23:20 Відповісти
Страшно , жить ведь хочет , понимает , вот и юлит
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27.02.2022 23:31 Відповісти
Держіться друзі!Ми за вас молимося.Бережи вас Бог.ця навала згине,як роса на сонці!
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27.02.2022 23:31 Відповісти
DERJITES POBEDA BUDET ZA VAMI, IZ GRUZII IEDUT DOBROVOLCI PRISOEDINTSA PROTIV RUSSKIX VARVAROV
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28.02.2022 00:56 Відповісти
«Мы сказали, что мы готовы, будем садиться за стол переговоров и начали готовить свою переговорную позицию, то есть те пункты, которые нас бы устраивали с точки зрения прекращения огня, перемирия и так далее», - сказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Но, по его словам, в какой-то момент российская сторона выдвинула несколько ультимативных требований, которые для Киева были неприемлемы, поскольку Зеленский несколько раз подчеркивал, что Украина не будет принимать требования любой природы и характера со стороны России.

Подоляк идиот?
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28.02.2022 00:59 Відповісти
да. он полный имбицил.
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28.02.2022 01:07 Відповісти
Їм ніхто даже не насрав на дорозі ,цілу ніч горіло вул.освітлення,щоб не блукали, місто ватошніше за сам Донецьк.
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28.02.2022 01:07 Відповісти
ты не понял. я же писал выше. весь юг просто сдали русне без боев. Только правобережная херсонщина, херсон и николаев затормозил свинособак
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28.02.2022 01:09 Відповісти
я думаю эти все мэры уже давно куплены ****** и ждали своего звездного часу типа народ встречает освободителей ! на юге будет жарко имейте ввиду !
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28.02.2022 01:25 Відповісти
пора уже на москву!
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28.02.2022 01:17 Відповісти
Куда?если полистать цензор,за 4 дня то армии кацапов уже нет...а по факту буря в пустыне длилась 39 дней и Ирак с территорией в полтора раза меньше чем мы !а нас одни победы тут но враг уже на 4 день у столице...может хватит нам тут нести пургу про победы кругом!нужна достоверна информация
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28.02.2022 01:40 Відповісти
Ох не верю, этому мэру, как и купянскому. Никто их не пленял, сами ждали звёздного часа
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28.02.2022 01:20 Відповісти
Дійсно, якийсь він слизький. Ні "Слава Україні", ні "Перемога буде за нами", - нічого...
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28.02.2022 07:27 Відповісти
короче эти мрази будут давить типа с севера но отжимать Юг чтоб днепр откусать для крыма !!! даже не на минуту не сомневаюсь так и будет это их план !
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28.02.2022 01:23 Відповісти
Зато у нас 5-я колона во главе с Зелей. Такого ни одна страна не могла себе позволить до сих пор.
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28.02.2022 08:05 Відповісти
Нужны не только воины, но и киллеры по зачистке этих крыс.
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28.02.2022 01:24 Відповісти
Захват Бердянска рашистами полностью лежит на Зеленском и Арахамии. Эти два урода так три года руководили "Укробонпромом" не обеспечили ВСУ ни оружием, ни оборонными позициями. А на параде вместо настоящих ПКР "Нептун" муляжи показывали. А теперь это персиянскаое дерьмо будет утром Украину представлять на переговорах с врагом. Такие "представители" Украине и найух не нужны
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28.02.2022 03:14 Відповісти
Їде руцкий танк по місту і що жодного пострілу ніхто не зробив ? Рвуться в Маріуполь тут дураку ясно
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28.02.2022 03:29 Відповісти
Корупційна адміністрація, причина відсутності належного опору Путіну в Бердянську.
Треба негайно замінити цивільну адміністрацію воєнною. Вбити ворога в Бердянську.
Слава Нації!!!
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28.02.2022 03:48 Відповісти
 
 