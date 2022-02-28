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Окупанти обстрілюють аеропорт Запоріжжя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У неділю ввечері в Запоріжжі російські військові обстрілюють місцевий аеродром, у місті оголошено повітряну тривогу.

Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух у Телеграм-каналі повідомив, що противник обстрілює важливі інфраструктурні об'єкти.

Повітряну тривогу в Запоріжжі оголошено в неділю близько 20:00. У місті було чути низку потужних вибухів.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+48
Наші дівчатка теж ******** русню по всім фронтам!😍
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28.02.2022 00:11
+41
Простые канадцы, желающие подключиться к бойкоту российских товаров, с удивлением обнаружили, что Россия ничего не производит
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28.02.2022 00:17
+26
ПАЦАНА НЕБЕРИТЕ ЭТИХ ОРКОВ ЖИВЫМИ ЭТО НЕЧЕСТЬ ******
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28.02.2022 00:11
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Судя по видео больше на ракету похоже
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28.02.2022 00:11 Відповісти
Вот твари - недавно терминал там построили !!! Бить гадов
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28.02.2022 06:02 Відповісти
⚡️11 транспортных кораблей РФ, каждый вмещает по одному батальону, направляются в Одессу, будет попытка высадки десанта, - Арестович
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28.02.2022 00:10 Відповісти
nado topitj....hotj artoi.......nelzja pozvolitj im vylezt na sushu.....
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28.02.2022 00:25 Відповісти
Топить теми нептунами, производство которых свернул Зеля?
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28.02.2022 01:13 Відповісти
6000 орков собрались Одессу штурмовать. Ну-ну
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28.02.2022 00:27 Відповісти
''Ліквідація'',😉😉😉 порєченков на борту?
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28.02.2022 05:06 Відповісти
Может собираются коридор в приднестровье пробивать. А там уже Украину в полукольцо взять
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28.02.2022 00:30 Відповісти
все что они могут взять - это за щеку.
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28.02.2022 01:00 Відповісти
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім каже, що російяни напевно збираються вирушити в бік Миколаєва - вони помітили відповідний сигнал (дві білих ракети). "Чекаємо на гостей", - додав він
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28.02.2022 00:11 Відповісти
вони в нас вже були вчора
в середмісті брухт догора, кацапів навіть шматків немає
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28.02.2022 01:29 Відповісти
ПАЦАНА НЕБЕРИТЕ ЭТИХ ОРКОВ ЖИВЫМИ ЭТО НЕЧЕСТЬ ******
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28.02.2022 00:11 Відповісти
Наші дівчатка теж ******** русню по всім фронтам!😍
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28.02.2022 00:11 Відповісти
wow.....krasavica....beregite ee parni !!!
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28.02.2022 00:27 Відповісти
vse ravno prismatrite za nei
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28.02.2022 00:32 Відповісти
ja zhenaty
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28.02.2022 22:16 Відповісти
interes ? ja prosto neponimaju , kak mozno pozvolit takomu genofondu riskovatj ziznju ! nikakovo babolepija. Ja by svoei zene nepozvolil takoe.
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28.02.2022 22:30 Відповісти
razslabsja chevo vzvyl tut kirilica zahotelos ? eto bazar kacapov .....
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28.02.2022 22:38 Відповісти
delo ne v jazike tak ti kacap ?
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28.02.2022 22:45 Відповісти
ok.
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28.02.2022 22:50 Відповісти
очень мощно - наверно ракеті. Вот только они заканчиваются
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28.02.2022 00:11 Відповісти
⚡️В сети гуляет видео якобы о мощном взрыве в Черкассах. В Черкасской ОГА предупредили - это ФЕЙК.
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28.02.2022 00:12 Відповісти
я из Зпорожья, бахнуло несколько раз конкретно
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28.02.2022 00:12 Відповісти
Аеропорт херачат ракетами
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28.02.2022 00:37 Відповісти
Зеленский - позвони пуйлу и сообщи. До тех пор пока не будут отстроены аэропорты, никаких переговоров.
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28.02.2022 00:13 Відповісти
***** переговоры,, они врут!!!
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28.02.2022 00:14 Відповісти
Нет переговорам!
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28.02.2022 00:14 Відповісти
⚡️ Множество бизнесменов помогают финансово ВСУ, все заправки передали резервы топлива для ВСУ, продуктовые сети дают продукты бесплатно - Арестович
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28.02.2022 00:15 Відповісти
прилетів ввечері з Києва 23-го в аеропорт Запоріжжя, схоже то був останній рейс на найближчі місяці. Гарний, новий аеропорт. Сподіваюся вони його сильно не зруйнували, підари рашистські.
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28.02.2022 00:15 Відповісти
это видео не о Запорожье, его день назад выкладывали как взрыв в Мариуполе, а потом в Мелитополе.
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28.02.2022 00:16 Відповісти
Тем не менее в Запорожье вроде как весь вечер воют сирены.
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28.02.2022 01:10 Відповісти
Простые канадцы, желающие подключиться к бойкоту российских товаров, с удивлением обнаружили, что Россия ничего не производит
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28.02.2022 00:17 Відповісти
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28.02.2022 00:42 Відповісти
Америкоси водку виливали і казали що будуть пити тільки горілку тепер)
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28.02.2022 01:20 Відповісти
Маскали производят нефть. Ввести ємбарго и кацапстану пистец.
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28.02.2022 06:55 Відповісти
Аэродром бомбили, только видео нет
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28.02.2022 00:18 Відповісти
Знищенні аеропорти в Житомирі та Запоріжжі. Яке місто наступне?
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28.02.2022 00:18 Відповісти
Одесса.
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28.02.2022 00:31 Відповісти
Вірю, що кацапи сповна заплатять за кожного вбитого - як за цивільніх, так і за наших воїнів
⚡️Потери среди мирного населения Украины на сегодняшний день составили 352 человека, в том числе 14 детей, - МВД
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28.02.2022 00:18 Відповісти
Думаю .що втрати на превеликий жаль куди більші... в рази ....тримаймося.
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28.02.2022 00:20 Відповісти
Хлопці держіться.СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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28.02.2022 00:20 Відповісти
югу нужна подмога...иначе захватят за ночь...
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28.02.2022 00:21 Відповісти
время работает на нас нужно нанести как можно больший урон кацапским ордам
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28.02.2022 00:32 Відповісти
Не сдаёмся! Верим ЗСУ и никакой капитуляции. Лишь бы Зеленский не подвёл
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28.02.2022 00:24 Відповісти
Підари мокрожопі.
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28.02.2022 00:25 Відповісти
хто тут питав про номер глава "ДНР" Чепушилина ловіть +79104148926



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28.02.2022 00:25 Відповісти
Та и *****!Всеравно самолеты не летают,да ихние теперь тож не приземлятся!Главное шоб жителей обошло!
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28.02.2022 00:26 Відповісти
⚡️Киев: три ракетных удара от российских войск. Одна из ракет прилетела в Софиевскую Борщаговку, вторая - неизвестно где, еще одну - сбили, - Арестович.
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28.02.2022 00:26 Відповісти
Какие ещё "росийские военные"? Твари,мрази и сволочи.
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28.02.2022 00:29 Відповісти
Х**ло просто уничтожает Украину. Его прям бесят ети аеропорты и все остальное что связывает Украину с Западом.
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28.02.2022 00:38 Відповісти
Це вже виглядає як не з"їм, то хоч понадкушую... не вірять шо завоюють, то хотять нанести якомоги більші втрати украінській інфраструктурі. От вже сволота кончена
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28.02.2022 00:47 Відповісти
не вірте полоненим, вони брешуть, просто чимось тяжким по голові
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28.02.2022 01:01 Відповісти
****, это был такой красивый новый аэропорт 😭 ну ниче, отстроим
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28.02.2022 01:26 Відповісти
Три потужні вибухи. Схоже на крилаті.
За ними декілька мін і стрілянина.
Зараз тихо.
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28.02.2022 01:36 Відповісти
Запоріжжя по укриттях. Світло вимкнено.
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28.02.2022 01:41 Відповісти
Там багато по чому можуть стрiляти, можу сказати одне не такi вони вже i страшнi тi ракети. Потужнi але не так як москалi виставляли
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28.02.2022 05:57 Відповісти
 
 