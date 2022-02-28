39 263 65
Окупанти обстрілюють аеропорт Запоріжжя. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У неділю ввечері в Запоріжжі російські військові обстрілюють місцевий аеродром, у місті оголошено повітряну тривогу.
Про це Цензор.НЕТ інформує з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух у Телеграм-каналі повідомив, що противник обстрілює важливі інфраструктурні об'єкти.
Повітряну тривогу в Запоріжжі оголошено в неділю близько 20:00. У місті було чути низку потужних вибухів.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар28.02.2022 00:11
+41 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар28.02.2022 00:17
+26 Серёга Серёгин 980dafb6
показати весь коментар28.02.2022 00:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
в середмісті брухт догора, кацапів навіть шматків немає
⚡️Потери среди мирного населения Украины на сегодняшний день составили 352 человека, в том числе 14 детей, - МВД
За ними декілька мін і стрілянина.
Зараз тихо.