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Російський снаряд влучив у житловий будинок в Чернігові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні вночі снаряд російських окупантів потрапив у житловий будинок в Чернігові.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
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Eлена Терехина c0673215
показати весь коментар28.02.2022 07:53 Відповісти Мені подобається 5
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