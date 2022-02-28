Російський снаряд влучив у житловий будинок в Чернігові. ВIДЕО

Сьогодні вночі снаряд російських окупантів потрапив у житловий будинок в Чернігові.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

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