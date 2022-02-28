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Російський снаряд влучив у житловий будинок в Чернігові. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні вночі снаряд російських окупантів потрапив у житловий будинок в Чернігові.

Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Окупанти вдарили снарядом по житловому будинку в Чернігові, постраждала жінка. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Друзі. Заходжу в гугл мапс Москви та інших гнидних міст москаляндії, та пишу відгуки в кафе, музеях, театрах де рощміщюю зашкварні фото акупантів- приєднуйтесь !!!
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28.02.2022 07:53 Відповісти
Розумно! Я не додумався, щаааа напишу підарам )))
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28.02.2022 08:47 Відповісти
Суки кацапські…
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28.02.2022 07:54 Відповісти
Ну недовго вам, свинособакам, гуляти по нашій землі.
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28.02.2022 07:56 Відповісти
 
 