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Синєгубов про ситуацію в Харкові: Всю ніч відбивали наступ. Місто під контролем. Велика кількість диверсійних груп. Є загиблі серед дітей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 28 лютого повідомив, що Харків залишається під контролем ЗСУ.

Про це пише Суспільне Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 28 лютого:

▪️ Всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста;
▪️ Місто під контролем;
▪️ Велика кількість диверсійних груп;
▪️ Вчора вся техніка, яка зайшла в Харків, була знищена, понад 20 диверсантів були заблоковані у школі, їх знищено;

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десятки російських військових здалися в полон у Харкові, - голова ОДА Синєгубов. ФОТО

▪️ Був випадок, коли одному українському військовому здалися семеро російських військових;
▪️ Люди добровільно надають автівки нашим військовим;
▪️ Розгортатимуть кілька логістичних центрів, щоб розподіляти продукти;
▪️ Є ризики наступу диверсійних груп;
▪️ Є загиблі серед дітей;
▪️ Сьогодні комендантська година буде з 15:00 до 6:00;
▪️ Мітка не означає, що в будинок прилетить снаряд, люди активно знімають мітки", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+20
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28.02.2022 08:26
+18
Говорять учора у Харьків нарешті надійшов конвої з великою кількістю джавелинів, нлов и тд.?
Металобрухт кацапів буде палати з рекордною швидкістю.
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28.02.2022 08:23
+12
Слава Харків!!! Браво 2-я столица !!!!
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28.02.2022 08:23
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⚡Во всех украинских пабликах запустили вирусный ролик в поддержку ВСУ Украины.
https://www.youtube.com/watch?v=fntf40JjjcM
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28.02.2022 08:18 Відповісти
Говорять учора у Харьків нарешті надійшов конвої з великою кількістю джавелинів, нлов и тд.?
Металобрухт кацапів буде палати з рекордною швидкістю.
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28.02.2022 08:23 Відповісти
Слава Харків!!! Браво 2-я столица !!!!
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28.02.2022 08:23 Відповісти
Хтось чув про Одесу?
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28.02.2022 08:24 Відповісти
⚡Украинские хакеры совершили атаку на веб-ресурсы России и Беларуси.
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28.02.2022 08:24 Відповісти
Nick Golovin 12 год ·

Ну вот и всё.
Подруга летит в эту минуту в Нью-Йорк, а прилетит обратно в Москву. Рейс Aeroflot SU124 Москва-Нью-Йорк развернули у Гренландии.

UPD. Капитан корабля сказал, что не пустила Канада
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28.02.2022 08:26 Відповісти
Пусть начинает у дедов интересоваться про нюансов жизни в совке. Без выезда за рубеж, очередях, тюрьму за валюту итд.
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28.02.2022 11:54 Відповісти
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28.02.2022 08:26 Відповісти
Харьков держись , у вас , и в Киеве сейчас просто передовая , Днепр с вами , как и вся Украина
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28.02.2022 08:46 Відповісти
Тримайтесь рiдненцкi! СлаваХаркiв! Слава Українi!!!
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28.02.2022 10:23 Відповісти
 
 