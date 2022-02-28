Синєгубов про ситуацію в Харкові: Всю ніч відбивали наступ. Місто під контролем. Велика кількість диверсійних груп. Є загиблі серед дітей. ВIДЕО

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 28 лютого повідомив, що Харків залишається під контролем ЗСУ.

Про це пише Суспільне Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов вранці 28 лютого:

▪️ Всю ніч відбивали наступ, знищували колони вже на підходах до позицій ще до того, як вони змогли завдати артилерійських обстрілів міста;

▪️ Місто під контролем;

▪️ Велика кількість диверсійних груп;

▪️ Вчора вся техніка, яка зайшла в Харків, була знищена, понад 20 диверсантів були заблоковані у школі, їх знищено;

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▪️ Був випадок, коли одному українському військовому здалися семеро російських військових;

▪️ Люди добровільно надають автівки нашим військовим;

▪️ Розгортатимуть кілька логістичних центрів, щоб розподіляти продукти;

▪️ Є ризики наступу диверсійних груп;

▪️ Є загиблі серед дітей;

▪️ Сьогодні комендантська година буде з 15:00 до 6:00;

▪️ Мітка не означає, що в будинок прилетить снаряд, люди активно знімають мітки", - йдеться у повідомленні.