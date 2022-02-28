Військову колону РФ знищено під Макаровом на Київщині, - МВС. ВIДЕО

Колону російської військової техніки під Макаровом (Київська область. - Ред.) розбили захисники України.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі було розбито колону військової техніки під Макаровом, але на жаль, це ще не всі російські війська, які знаходяться на нашій території", - зазначив він.

Читайте: Російські окупанти спалили музей в Іванкові, де зберігалися роботи Марії Примаченко. ФОТО