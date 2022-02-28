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"Собаки, пришедшие на нашу землю": Під час боїв у Харкові ліквідували 15 військових РФ та знищили техніку ворога. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські військові знищили російських військових та їхню техніку під час оборони Харкова
Про це повідомляє Військове телебачення, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий бій у Харкові: Техніку ворога знищено. Втрати ворога - 15 - 200, 4 - полонених" ,- йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+86 Шимус
показати весь коментар28.02.2022 09:49
+45 Євген Дусик
показати весь коментар28.02.2022 09:47
+36 Zemer
показати весь коментар28.02.2022 09:48
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Тепер іноземні трактористи та шахтарі зможуть привезти свої системи ПВО і збивати російські ракети, літаки і вертольоти.
Обращаться к военным атташе в посольствах Украины за рубежом.
а воно бач правдою виявилося.
а наразі настав слушний час , щоби добряче дати по їх наглючій , п'яній морді 😠
Молдаване ! Возвращайте Приднестровье обратно себе !
Финны ! Карелия заждалась вас !
Японцы, Курилы должны снова стать вашими !
Германия, сколько можно допускать, чтобы русские испражнялись на могиле Канта в Кёнигсберге ?
Ичкерия, обретай независимость, время пришло !
КИТАЙ ! Ты знаешь, что делать !
По-моему это флешмоб ...
А нельзя ли как-то без мата?
А то мы с детьми постоянно смотрим, а детям такое лучше не сышать.
Не станет раши не будет и мата.