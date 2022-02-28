Двоє людей загинули внаслідок обстрілу військами РФ житлового масиву Салтівка у Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу російськими військами житлового масиву Салтівка у Харкові загинуло двоє людей.

Про це повідомив у Pravda Gerashchenko радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Двох українців убито після обстрілу житлового масиву Салтівка у м.Харкові! Путін – військовий злочинець! І ху@ло!", - написав він.

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