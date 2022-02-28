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Двоє людей загинули внаслідок обстрілу військами РФ житлового масиву Салтівка у Харкові, - Геращенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу російськими військами житлового масиву Салтівка у Харкові загинуло двоє людей.

Про це повідомив у Pravda Gerashchenko радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Двох українців убито після обстрілу житлового масиву Салтівка у м.Харкові! Путін – військовий злочинець! І ху@ло!", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Собаки, пришедшие на нашу землю": Під час боїв у Харкові ліквідували 15 військових РФ та знищи техніку ворога. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Ватний Харків яким був, таким і залишається. Зараз дивилась відео одного ватніка харківського, каже - фсьо спакойна, пастрєлєвают, а кацапська вата його підтримує бо адін нарот, блдь. Хвалить дохлого кернеса та нового мера. Вата головного моску невиліковна. Їх навіть війна не змінила.
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28.02.2022 10:15 Відповісти
Це вже схоже на "клініку". Премія Дарвіна так близько ...
Біда лише в тому, що за собою вони можуть потягти і нормальних людей.
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28.02.2022 11:13 Відповісти
Дайте пожалуйста ссылку или выложите видео, это возможно диверсант , а может кацапский фейк
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28.02.2022 10:37 Відповісти
 
 