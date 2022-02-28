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Наслідки обстрілу військами РФ Ізюма на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська завдали удару по житловому кварталу в місті Ізюмі Харківської області.

Журналіст Андрій Цаплієнко показав кадри з руйнуваннями в місті, передає Цензор.НЕТ.

"Жахливі наслідки обстрілу Ізюма на Харківщині", - прокоментував він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Собаки, пришедшие на нашу землю": Під час боїв у Харкові ліквідували 15 військових РФ та знищи техніку ворога. ВIДЕО
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Топ коментарі
+8
Ніяких полонених не віддавати мамкам. Нехай потвори відбудовують наші міста
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28.02.2022 09:58
+8
Хороші новини з росії.

SOTA
@SotaVision

Командир кемеровского СОБР Константин Огий погиб на войне с Украиной, сообщают источники «Тайги.инфо».

По их данным вместе с прошедшим Чечню и Афганистан Огием был убит ещё 41 человек - силовики из Красноярска и Новосибирска.

Вскоре в Кузбассе ожидают самолет с трупами.
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28.02.2022 10:05
+8
Мои родители сейчас в Изюме. Скинули 2 бомбы, обстреливают сёла вокруг города. Твари. А попадают в плен и сразу бедные несчастные. Никакой пощады врагу. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
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28.02.2022 10:16
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Давить тварей
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28.02.2022 09:57 Відповісти
Ніяких полонених не віддавати мамкам. Нехай потвори відбудовують наші міста
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28.02.2022 09:58 Відповісти
Срюський мір вражає своєю жорстокістю , тупістю і злодіяннями 😠
здохните всі , хто прийшов на нашу землю нас вбивати 😣
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28.02.2022 09:58 Відповісти
тримайтеся, росіяни все відбудують
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28.02.2022 10:00 Відповісти
боже мой, чума вам, русские, на вашу голову
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28.02.2022 10:03 Відповісти
Хороші новини з росії.

SOTA
@SotaVision

Командир кемеровского СОБР Константин Огий погиб на войне с Украиной, сообщают источники «Тайги.инфо».

По их данным вместе с прошедшим Чечню и Афганистан Огием был убит ещё 41 человек - силовики из Красноярска и Новосибирска.

Вскоре в Кузбассе ожидают самолет с трупами.
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28.02.2022 10:05 Відповісти
не довезуть...десь у вогу скинуть і .......іх там небуло
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28.02.2022 10:13 Відповісти
волгу
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28.02.2022 10:14 Відповісти
Мои родители сейчас в Изюме. Скинули 2 бомбы, обстреливают сёла вокруг города. Твари. А попадают в плен и сразу бедные несчастные. Никакой пощады врагу. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам!
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28.02.2022 10:16 Відповісти
Мразі, "асвабаждают", добре одне, що люди тепер чудово вакциновані від раші, навіть ті, хто хотів "русскій мір"
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28.02.2022 10:17 Відповісти
Пуйло відучує. Ізюм від ватяності у свій спосіб!
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28.02.2022 10:18 Відповісти
 
 