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Наслідки обстрілу військами РФ Ізюма на Харківщині. ВIДЕО
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Російські війська завдали удару по житловому кварталу в місті Ізюмі Харківської області.
Журналіст Андрій Цаплієнко показав кадри з руйнуваннями в місті, передає Цензор.НЕТ.
"Жахливі наслідки обстрілу Ізюма на Харківщині", - прокоментував він.
Топ коментарі
+8 Banderivka 4f0778a0
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+8 Алла Новосад 5b57f84f
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+8 Татьяна Доля 2bda73a0
показати весь коментар28.02.2022 10:16
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здохните всі , хто прийшов на нашу землю нас вбивати 😣
SOTA
@SotaVision
Командир кемеровского СОБР Константин Огий погиб на войне с Украиной, сообщают источники «Тайги.инфо».
По их данным вместе с прошедшим Чечню и Афганистан Огием был убит ещё 41 человек - силовики из Красноярска и Новосибирска.
Вскоре в Кузбассе ожидают самолет с трупами.