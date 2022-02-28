"Вы должны это прекратить": Полонений російський окупант звернувся до Путіна та Шойгу. ВIДЕО

Російські військові потрапляють до полону українських захисників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Вы должны это прекратить. Воюйте сами с кем хотите". Поранений росіянин-розвідник звернувся до свого міністра оборони та президента", - йдеться в повідомленні.

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