УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15254 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
33 645 48
війна (56544) полонені (1946)

"Вы должны это прекратить": Полонений російський окупант звернувся до Путіна та Шойгу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військові потрапляють до полону українських захисників.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", передає Цензор.НЕТ.

"Вы должны это прекратить. Воюйте сами с кем хотите". Поранений росіянин-розвідник звернувся до свого міністра оборони та президента", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: На Миколаївщині члени російської ДРГ здались місцевим жителям, - Нацполіція. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+42
Всі вони такі смиренні у полоні, а відпусти, то завтра знову будуть зі зброєю.
показати весь коментар
28.02.2022 10:07
+26
@batiscafcusto

Теперь слова путина о том, что россия и сама бы могла победить во Второй Мировой войне Германию вызывает гомерический хохот.
показати весь коментар
28.02.2022 10:12
+22
Хтось знає де знаходяться Татаров, Бойко, Новинський та вся інша скажена Україно-ненависна гидота? Їх потрібно терміново знищити, бо такі падлюки можуть біди наробити
показати весь коментар
28.02.2022 10:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі вони такі смиренні у полоні, а відпусти, то завтра знову будуть зі зброєю.
показати весь коментар
28.02.2022 10:07 Відповісти
Це точно, а як їхали сюди співали пісні на кшталт "Хай-ді, хай-ду, хай-да!", та сміялися як вони будуть тут мочити укропів і бєньдєрівців.
показати весь коментар
28.02.2022 10:16 Відповісти
его еще и лечат, мама дорогая....
показати весь коментар
28.02.2022 10:08 Відповісти
Ми цивілізована країна! Ми не орда!! Нам шлях в Європу, а івани нехай залишаються зі своїм лайном...
показати весь коментар
28.02.2022 10:12 Відповісти
они все деморализованы,посмотрите на лица
взрослые мужики плачут
показати весь коментар
28.02.2022 11:29 Відповісти
⚡В Беларуси на антивоенных акциях протеста задержали 800 человек
показати весь коментар
28.02.2022 10:08 Відповісти
РИА Новости@rianr

36 минГосударственное издание, Россия

Россия заинтересована как можно быстрее договориться с Украиной, заявил Мединский
показати весь коментар
28.02.2022 10:10 Відповісти
Да ну, как же наркоманы, фашисты и тд тп
показати весь коментар
28.02.2022 10:11 Відповісти
З рашистами можна домовлятися лише про одне - вони пуйла і його хунту розстріляють чи повісять. Все решта не вартує і туалетного паперу, вони перегрупуються і знову полізуть нас вбивати.
показати весь коментар
28.02.2022 10:21 Відповісти
Хтось знає де знаходяться Татаров, Бойко, Новинський та вся інша скажена Україно-ненависна гидота? Їх потрібно терміново знищити, бо такі падлюки можуть біди наробити
показати весь коментар
28.02.2022 10:10 Відповісти
ківу не знищувати, його, якщо можна, в зоопарк, з табличкою щось типу "хомо рускомірус", він буде забавно мастурбувати за банани, а відвідувачі-студентки будуть червоніти і потай знімати на відео.
показати весь коментар
28.02.2022 10:14 Відповісти
и ты отправишь свою дочь в такое место?!😬
показати весь коментар
28.02.2022 10:43 Відповісти
вибачте, що питанням на питання - а ваша непритомніє, коли бачить, як собачки на вулиці іпуцця? це те саме, зоологія, дикі нрави світу тварин, нічого особливого
показати весь коментар
28.02.2022 10:44 Відповісти
моя ходит на улицу не за этим а ты свою значит ради этого сам толкаешь в такие места)) Ну таке соби.
показати весь коментар
28.02.2022 11:30 Відповісти
дружище, шел бы ты к собачкам этим, штоле?.. меня троллить - что небо красить.
показати весь коментар
28.02.2022 11:34 Відповісти
"Хтось знає де знаходяться Татаров, Бойко, Новинський та вся інша скажена Україно-ненависна гидота? Їх потрібно терміново знищити, бо такі падлюки можуть біди наробити"

Ви Шуфрича с Ківой і іншими Бондаренками не назвали.
показати весь коментар
28.02.2022 10:14 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 10:10 Відповісти
геть з України!!!
показати весь коментар
28.02.2022 10:10 Відповісти
Бандеротакса... И она туда же)
показати весь коментар
28.02.2022 10:24 Відповісти
@batiscafcusto

Теперь слова путина о том, что россия и сама бы могла победить во Второй Мировой войне Германию вызывает гомерический хохот.
показати весь коментар
28.02.2022 10:12 Відповісти
ну есть же городская легенда, что мягкотелая Европа была покорена за две недели)) Как будто немцы - не Европа. Сдалась практически без боя а завершать пришлось славным сталинским воинам)).
Немного офтопа - за точно то же самое время что немцы потратили на покорение Европы - СССР утратил в 5 ПЯТЬ раз больше территории при большем количестве потерь со своей стороны и меньшем уроне для немцев с их стороны.
Т.е. драпали в пять раз шустрее, количество своих трупов оставили больше чем европейцы а немцев намолотили при героическом отступлении - меньше.
вот такие чудо-богатыри.
показати весь коментар
28.02.2022 10:51 Відповісти
Проблема в том, что для Путина и Шойгу он никто и зовут его никак
показати весь коментар
28.02.2022 10:12 Відповісти
Для сравнения: это как пешка для гроссмейстера.
показати весь коментар
28.02.2022 11:22 Відповісти
Вчора показували стрім двох вояк РФ як вони перед нападом на Україну розказували що за день чи два захоплять Київ. Тому не потрібно вірити, що вони усі хором співають зараз що були на навчаннях від звичайного солдата до майора
показати весь коментар
28.02.2022 10:13 Відповісти
На заднем фоне слышно,как фошизды пытают руского мальчика в трусиках
показати весь коментар
28.02.2022 10:14 Відповісти
«Папу оставили в Киеве - будет помогать нашим героям»

https://www.youtube.com/watch?v=JxFxWHWfYDI
показати весь коментар
28.02.2022 10:14 Відповісти
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скоро Владимир Путин удирает из Раши с визитом в Северную Корею . Ловите ***** инсайд от
показати весь коментар
28.02.2022 10:15 Відповісти
rebjata...zachem vy etih orkov v svoi bolnici tashite ? u nih zhe korona u vseh - pust podyhajut na obochinah...
показати весь коментар
28.02.2022 10:15 Відповісти
Срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скоро Владимир Путин удирает из Раши с визитом в Северную Корею . Ловите ***** инсайд от
показати весь коментар
28.02.2022 10:16 Відповісти
А теперь останется только милостыню возле остановки просить;-Полайте ветерану войны с Украиной.
А в ответ _иди на ***
показати весь коментар
28.02.2022 10:16 Відповісти
Редакторы российского пропагандистского издания РИА Новости забыли удалить запланированную публикацию о «победе» над Украиной 26 февраля 2022 года, то есть через двое суток после начала полномасштабной войны и ввода своих войск

Как сообщает Центр журналистских расследований , публикацию удалили, но есть веб-архив , в котором все хранится.

По данным кэша, редакторы сайта запланировали выход статьи на 08:00 26 февраля 2022 г., и в это время она автоматически опубликовалась. Однако было удалено в 08:01. То есть просто, она вышла на сайте, однако редактор сразу убрал ее в черновик

РАЗМЄЧТАЛІСЬ СУКИ - ТОМУ Й КАДИРІВЦІВ КИНУЛИ 27-го ВЖЕ ЗАЧИЩАТИ КИЇВ ВІД НАЦИКІВ ПО СПИСКУ КРЕМЛЯ -А вони ж не воїни -вони борцуни з пакуванням мітингарів
показати весь коментар
28.02.2022 10:18 Відповісти
Eto daze i nikak ne nazvatj. Vrode bi dno,no dno cto to melko zvucit. Netu dna sruSSkoi tuposti,naglosti,durosti i.t.d. Nemcov skazal cto ***** *******. Da ******* vsja parasa v kvadrate.
показати весь коментар
28.02.2022 10:41 Відповісти
Щоб зменшити напруження, розповім анекдот, що народився вже під час війни. В одному із українських міст, мешканці будинку вночі помітили людину, яка підозріло себе вела та попередили, що шмальнуть. У відповідь незнайомець без акценту - паляниця, я просто ключі шукаю.
показати весь коментар
28.02.2022 10:19 Відповісти
Когда военному выдают БОЕВОЙ комплект, а он продлжает утверждать что его послали на учения, пусть даже и в соседнюю страну, то убей меня, я в это поверить не могу. Или другое, они сплошные имбецилы.
показати весь коментар
28.02.2022 10:19 Відповісти
Боевые патроны,даже ребёнок догадался бы,они просто "включают дурака",вот и всё.
показати весь коментар
28.02.2022 10:22 Відповісти
До выдачи боевого комплекта им дают боевое задание, все эти стоны про мы не знали ******.
показати весь коментар
28.02.2022 10:59 Відповісти
путин будет сражаться за свою шкуру до последнего русского......
показати весь коментар
28.02.2022 10:20 Відповісти
На бекстейдже слышны звуки пыток руцького оккупанта )))
показати весь коментар
28.02.2022 10:23 Відповісти
Разведка он пид.... и никуя не знают где идут.
показати весь коментар
28.02.2022 10:23 Відповісти
По роже видно что жестокий ублюдак и убивал без совести и сожаления
показати весь коментар
28.02.2022 10:25 Відповісти
пусть не ******, все оно знало, что идёт в Украину убивать украинцев
показати весь коментар
28.02.2022 10:25 Відповісти
самый лучший кацап - мертвый кацап! убивать их надо, а не лечить... УБИВАТЬ! убивать, резать, колоть, забивать колом, резать пилой, душить руками, перегрызать горло... потому что этим мразям втемяшили в башку, что Украины не существует... поэтому должны перестать существовать эти мрази!
показати весь коментар
28.02.2022 10:28 Відповісти
Не искренне . Врет все знал и ехал за орденами...
показати весь коментар
28.02.2022 10:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WLUg8jF1wE0
показати весь коментар
28.02.2022 10:39 Відповісти
Я бы его просто убил! ****** днём и ночью по моему городу , а мы ему белые простыни. В грязи , истекающим кровью я его вижу.
показати весь коментар
28.02.2022 11:21 Відповісти
бельйишко свежее а чем кормите?
показати весь коментар
28.02.2022 12:07 Відповісти
Не вірте їм, як брехливій собаці.
показати весь коментар
05.04.2022 14:53 Відповісти
 
 