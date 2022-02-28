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"Все буде добре, правда за нами": Звернення українських захисників до населення країни. ВIДЕО
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Українські військові, які стоять на захисті територіальної цілісності нашої держави, записали звернення до громадян.
Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ
Топ коментарі
+24 Andrey Gupin
показати весь коментар28.02.2022 10:13
+20 Лиля Володина 4ae94bdd
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+15 Miko R 798886a8
показати весь коментар28.02.2022 10:15
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Поклон до земли этим фррнтовикам-трудягам. Поразился, насколько добрые светлые лица у этих воинов, насколько они любят свои семьи, свою страну.
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Банки стали продавать доллар по 150 рублей
28 Февраля 2022, 00:37
Роза Алмакунова
ВСУ - ви всі украінськи кіборги. Ви- сила. Ви, ваші подвиги вже вписані в підручники світовоі новоі
історіі. Весь світ дивиться зараз на блокбастер * Украіна понад усе!* СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
ГЕРОЯМ СЛАВА !
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!