УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15254 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
17 456 25
війна (56544) ЗСУ (5721)

"Все буде добре, правда за нами": Звернення українських захисників до населення країни. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські військові, які стоять на захисті територіальної цілісності нашої держави, записали звернення до громадян.

Про це повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колони військ РФ штурмували околиці, але Київ вистояв, - Сухопутні війська ЗСУ

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Правда завжди перемагає...
показати весь коментар
28.02.2022 10:13
+20
Завтра наступит украинская весна!
показати весь коментар
28.02.2022 10:18
+15
Початок першого дня санкцій. Фашистська інформаційна агенція Ізвєстія Ру:

ЭКОНОМИКА

Банки стали продавать доллар по 150 рублей



28 Февраля 2022, 00:37

Роза Алмакунова
показати весь коментар
28.02.2022 10:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Правда завжди перемагає...
показати весь коментар
28.02.2022 10:13 Відповісти
Совершенно эпически выглядят эти простые чернорабочие Герои освободительной войны.

Поклон до земли этим фррнтовикам-трудягам. Поразился, насколько добрые светлые лица у этих воинов, насколько они любят свои семьи, свою страну.
показати весь коментар
28.02.2022 11:12 Відповісти
⚡️Мариуполь и Волноваха - самые горячие точки в Донецкой области.

Идет работа над предоставлением зеленого коридора для эвакуации жителей из Волновахи - Павел Кириленко, глава Донецкой ВГА.
показати весь коментар
28.02.2022 10:14 Відповісти
Під Сумами внаслідок удару ЗСУ знищено позицію градів які загрожували обстрілом місту,інші кацапи 70од.бронетехніки відійшли до Осоївки в Токарях після відходу кацапів жителі заблокували дорогу є інформація що у окупантів закінчується пальне,також є інформація про розстріл своїх військових кацапами які вчора через Кияницю тікали з Сумщини.
показати весь коментар
28.02.2022 10:27 Відповісти
Початок першого дня санкцій. Фашистська інформаційна агенція Ізвєстія Ру:

ЭКОНОМИКА

Банки стали продавать доллар по 150 рублей



28 Февраля 2022, 00:37

Роза Алмакунова
показати весь коментар
28.02.2022 10:15 Відповісти
А вы перечислили деньги на помощь Украине?
показати весь коментар
28.02.2022 10:33 Відповісти
А "режим пархатых" это кто?
показати весь коментар
28.02.2022 10:45 Відповісти
а вы хотите сидеть в холоде??)) и тогда почему такая мелочь валит деревяный? почему растет инфляция и тают деньги в хранилищах банков??))
показати весь коментар
28.02.2022 10:40 Відповісти
Господь Бог-є Богом правди який ненавидить брехню.А правда саме за Україною.
показати весь коментар
28.02.2022 10:17 Відповісти
Слава ЗСУ!!! Героям слава!!! Смерть ворогам!!!✌
показати весь коментар
28.02.2022 10:17 Відповісти
Завтра наступит украинская весна!
показати весь коментар
28.02.2022 10:18 Відповісти
Слава нашим героям! Бейте врага и возвращайтесь живыми после победы!
показати весь коментар
28.02.2022 10:20 Відповісти
СЛАВА НАЦИИ СМЕРТЬ ВРАГАМ !!!
показати весь коментар
28.02.2022 10:27 Відповісти
Пишаюся вами хлопці. Пишаюся тим що народилася в Украіні. УКРАІНА - ти незламна.
ВСУ - ви всі украінськи кіборги. Ви- сила. Ви, ваші подвиги вже вписані в підручники світовоі новоі
історіі. Весь світ дивиться зараз на блокбастер * Украіна понад усе!* СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
показати весь коментар
28.02.2022 10:36 Відповісти
Слава Украине! Гордость наша! Родненькие. сыночки держитесь!!
показати весь коментар
28.02.2022 10:46 Відповісти
Просто слёзы наворачиваются. Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
показати весь коментар
28.02.2022 10:48 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
показати весь коментар
28.02.2022 10:49 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!
показати весь коментар
28.02.2022 10:50 Відповісти
Ребята, я Вас люблю, берегите себя.
показати весь коментар
28.02.2022 11:00 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!Пусть война поскорее закончится и они счастливые победители поскорее вернутся в свои семьи..Бог и Украина их любит ..им помогут и их тоже защитят…
показати весь коментар
28.02.2022 11:43 Відповісти
Спасибо ребята
показати весь коментар
28.02.2022 11:56 Відповісти
Ой, щось не так?! Мабуть усiх повбивали окупанти.
показати весь коментар
26.05.2022 23:23 Відповісти
Та нi, усi у полонi, самi туди приї‎шли.
показати весь коментар
26.05.2022 23:25 Відповісти
 
 