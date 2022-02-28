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Українця Яремчука зустріли оваціями на стадіоні в Лісабоні: Футболіст ледве стримав сльози. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Українця Романа Яремчука, який грає за "Бенфіку", зустріли стоячи та оплесками в Лісабоні. Футболіст ледь стримав емоції у цей момент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
І я ледь стримався…
Правда і Перемога за нами!
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28.02.2022 10:30
+39
Весь мир поддерживает. Такого в истории еще не было. Слава Украине!
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28.02.2022 10:33
+37
Українців зустрічають стоячи та оплесками а рашку викидають на смітник історії
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28.02.2022 10:32
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І я ледь стримався…
Правда і Перемога за нами!
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28.02.2022 10:30 Відповісти
а я ні...
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28.02.2022 10:48 Відповісти
Сама рыдала
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28.02.2022 10:32 Відповісти
Українців зустрічають стоячи та оплесками а рашку викидають на смітник історії
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28.02.2022 10:32 Відповісти
А буде ще чутно в світі: "Я - русский! КАКОЙ ВОСТОРГ!"?
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28.02.2022 10:51 Відповісти
Вряд ли можно будет услышать всю фразу полностью,ибо послу слов "Я русский" будут сразу давать в табло.
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28.02.2022 11:04 Відповісти
После слов...Очепятка.))
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28.02.2022 11:12 Відповісти
ЄС планує надати Україні бойові літаки - Боррель
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28.02.2022 10:32 Відповісти
А я не стримала.
Дякую за підтримку !!!
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28.02.2022 10:32 Відповісти
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28.02.2022 10:47 Відповісти
Весь мир поддерживает. Такого в истории еще не было. Слава Украине!
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28.02.2022 10:33 Відповісти
На фронті є кому, а от такі як він чи Ярмола передають гроші на війну, Ярмола передав 3 млн грн.
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28.02.2022 10:40 Відповісти
Дедпул з красунею дружиною передали 1млн $ на допомогу нашим біженцям
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28.02.2022 10:50 Відповісти
Подтверждаю: европейцы едины в поддержке Украины против агрессии путинской *********.
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28.02.2022 10:36 Відповісти
Іона Зелікман

4 год ·



Знайомтесь!
Це українець Тарас Остапчук. Коли він побачив на відео, як російська ракета влучила у житловий будинок у Києві, то потопив яхту свого босса- віце-президента російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Зараз яхта Lady Andalusia за 7 млн евро лежить на дні Середземного моря в Іспанії.

Але це ще не все.
Коли його затримала поліція, то іспанський суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві, відпустив його з-під варти.
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28.02.2022 10:38 Відповісти
спасибо! до слез...
Слава Україні !!!!
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28.02.2022 10:38 Відповісти
дякую
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28.02.2022 10:39 Відповісти
Тому що Українці добрі,відкриті і миролюбиві! А руський мір путіна іди на ***.
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28.02.2022 10:41 Відповісти
Дивовижна історія з Грузії-рашистський корабель попросив трохи палива щоб добратися до порту у грузинської команди невеликої шхуни ... На відео котре грузини зняли вони відмовляють, рашисти їх починають ображати а закінчується діалог цитатою Героїв України зі Зміїного
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28.02.2022 10:57 Відповісти
Вы путаете "буксировку" с "букировкой".
Есть такой термин в морском лексиконе, как "букировка".
Это связано с обработкой фрахта (груза в данном случае).
Но суть осталась одна - их послали на йух.
И правильно.
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28.02.2022 12:18 Відповісти
по світі тепер розійдеться--як з ла ла лала..-Рускій?--fack you!
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28.02.2022 11:09 Відповісти
А зараз уявіть як зустрічатимуть свинособак в іноземних клубах.
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28.02.2022 11:19 Відповісти
Сьогодні народжується нова Україна!!!!
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28.02.2022 12:06 Відповісти
Треба ще влаштувати флешмоб щоб у кожній країні світу на кожному матчі вболівальники всім стадіоном дружньо співали відому пісню Харківських фанів!
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28.02.2022 12:35 Відповісти
 
 