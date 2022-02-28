Українця Яремчука зустріли оваціями на стадіоні в Лісабоні: Футболіст ледве стримав сльози. ВIДЕО
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Українця Романа Яремчука, який грає за "Бенфіку", зустріли стоячи та оплесками в Лісабоні. Футболіст ледь стримав емоції у цей момент.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+42 vigo
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4 год ·
Знайомтесь!
Це українець Тарас Остапчук. Коли він побачив на відео, як російська ракета влучила у житловий будинок у Києві, то потопив яхту свого босса- віце-президента російського концерну з виробництва зброї "Ростех". Зараз яхта Lady Andalusia за 7 млн евро лежить на дні Середземного моря в Іспанії.
Але це ще не все.
Коли його затримала поліція, то іспанський суддя, дізнавшись, що він потопив російську яхту, побачивши як російська ракета вдарила в житловий будинок у Києві, відпустив його з-під варти.
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Слава Україні !!!!
вибачаюсь, рашисти просили відбуксирувати - АЛЕ ВІДПОВІДЬ БУЛА!!!!
Есть такой термин в морском лексиконе, как "букировка".
Это связано с обработкой фрахта (груза в данном случае).
Но суть осталась одна - их послали на йух.
И правильно.