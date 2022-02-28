Українця Яремчука зустріли оваціями на стадіоні в Лісабоні: Футболіст ледве стримав сльози. ВIДЕО

Українця Романа Яремчука, який грає за "Бенфіку", зустріли стоячи та оплесками в Лісабоні. Футболіст ледь стримав емоції у цей момент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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