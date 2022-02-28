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"Чтобы вы cдохли нах#й, п#дары": Велику колону військової техніки російських окупантів помічено у Мелітополі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Велику колону військової техніки РФ помітили жителі Мелітополі Запорізької області.

Відео було оприлюднено в мережі, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Мародера у Миколаєві примотали плівкою до стовпа. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+73
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28.02.2022 10:49
+60
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28.02.2022 10:52
+57
Росияне выбросили морской десант. Человек 50. Прямо в воду. Вода 0 градусов.
Наши приготовились стрелять.
Не пришлось. До берега никто из "завоевателей" не доплыл.
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28.02.2022 10:50
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!!!!

"Друга колона величезна з літерою V ЗАРАЗ іде селом Литвинівка, далі на Гаврилівку! SOS! SOS! SOS! Там нема світла! Знищили трансформатор!"
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28.02.2022 10:48 Відповісти
Там дорога только в Ирпень, куда они едут, опять чтобы их положили?
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28.02.2022 10:50 Відповісти
не SOS тут пиши, а скидывай всю инфу в бота телеги @stop_russian_war_bot " Вказані відомості будуть негайно передані до Штабу Збройних Сил України."
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28.02.2022 11:02 Відповісти
работает,проверено лично
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28.02.2022 11:17 Відповісти
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28.02.2022 10:49 Відповісти
Журавель в ударі!👏👏👏
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28.02.2022 10:52 Відповісти
Ніхто бандерсмузі не кинув? Дивно
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28.02.2022 10:50 Відповісти
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28.02.2022 10:50 Відповісти
Росияне выбросили морской десант. Человек 50. Прямо в воду. Вода 0 градусов.
Наши приготовились стрелять.
Не пришлось. До берега никто из "завоевателей" не доплыл.
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28.02.2022 10:50 Відповісти
Разведка не успела доложить, что ещё зима?
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28.02.2022 10:52 Відповісти
в Мелітополі ,що не вміють коктейлі робити ?
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28.02.2022 10:51 Відповісти
Там вати дохріна.
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28.02.2022 10:52 Відповісти
А ну тс!!!! Я из Запорожья, все только за Украину.
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28.02.2022 11:10 Відповісти
Мелітополь тримався кілька днів, все ок.
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01.03.2022 16:14 Відповісти
а Глухів , Шостку і Конотоп взагалі не взяли !
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01.03.2022 16:20 Відповісти
****, дохера их там...
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28.02.2022 10:51 Відповісти
Смертники. Самосвалы, краны, бортовые грузовики. Можно сказать, тир и учения для украинских новобранцев.
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28.02.2022 10:58 Відповісти
не бзди, тиха украинская ночь, прозрачно небо, байрактары блещут..
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28.02.2022 11:06 Відповісти
На один-два байрактара)
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28.02.2022 11:43 Відповісти
У нас якісь падли розміщують мініат. пристрою з сімками (прибл. 2х2 см) на будівлях і інжен. спорудах. Придивляйтесь!
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28.02.2022 10:51 Відповісти
Мабуть це частотний маячок.
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28.02.2022 10:54 Відповісти
Ну то чого стоять і дивляться???? Автівки їздять....
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28.02.2022 10:51 Відповісти
Коктейлі молотова нема сенсу використовувати на широких вулицях! Вони дієві із укриття чи на вузьких вулицях. Хай вийдуть з міста. Наша арта не буде бити по місту.
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28.02.2022 10:56 Відповісти
На Юге еще не поняли что такое ВСУ. Думают про них забыли. Эта техника после войны нам понадобится для востановления.
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28.02.2022 10:52 Відповісти
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28.02.2022 10:52 Відповісти
Одні урали і камази залишились))
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28.02.2022 10:52 Відповісти
У нас теж одні мази і камази, свій Краз був не потрібний...(
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28.02.2022 11:04 Відповісти
Або там немає місцевої тероборони, пбо всім похєр
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28.02.2022 10:54 Відповісти
Пару су-25 з Миколаєва, щоб вони хоча б розрядили боєкомплект пушки по ходу руху колони і всьо- там шкварки
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28.02.2022 10:57 Відповісти
Даже бронетехники нет. Можно было расстрелять из стрелкового еще на подходе. Кстати нужно рассыпать шипы на дорогах по которым едет враг
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28.02.2022 10:57 Відповісти
Ничего, этих тварей уже много заехали, догорают по дорогам.
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28.02.2022 10:58 Відповісти
На півдні на жаль найменш пріорітетний напрямок. Головні завдання - не дати оточичи наші війська на донбасі та утримати Київ. Наші війся утрима.ть та відвоюють усе, але на жаль коли є пріорітети то є і не пріорітети, і не пріорцтетам дуже важко. Не допускайте не потрібних втрат
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28.02.2022 10:59 Відповісти
Эта нация менеджеров несёт цавелизацию.
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28.02.2022 10:59 Відповісти
Вся эта колона останется в поле, после одного попадания авиа бомбой с байрактара. выжившие просто разбегутся или в плен.
Едут ублюдки на убой... точно новости не читают, думают, тут не стреляют
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28.02.2022 11:00 Відповісти
Пусть выйдут из города...)))
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28.02.2022 11:02 Відповісти
Їх вивозять/ підтягують. Чергові смертники.
Люди, хєра ви їздите і ходите біля них? Ну шалений осколок же чи хвиля прилеті може
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28.02.2022 11:08 Відповісти
Мелитополь ватнейший город..но там огромный транспортный аэродром и военные транспортники еще с ссср...жаль....... реально потеря((((
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28.02.2022 11:11 Відповісти
Яка чудова ціль для Байрактара!
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28.02.2022 11:15 Відповісти
пусть с города выйдут
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28.02.2022 11:44 Відповісти
подозреваю что мордва лезет к запорижжю и выходит на трассу в сторону васильевки. но там трасса хорошая а вокруг поля и балки. Пропустят удмуртов и сожгут за городом. Очень правильное решение.
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28.02.2022 11:22 Відповісти
Z -******. ****** вы получите, а не Украину, ироды!
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28.02.2022 11:25 Відповісти
воиска сс, даже не заморачивались с символикой, мочить рашистов!

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28.02.2022 11:37 Відповісти
Наші туристи ******* русню і за кордоном: Друзі, перестаньте ******* росіян...)))
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28.02.2022 11:37 Відповісти
😂 шедевр, ******* на пляжі , там немає меблів
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28.02.2022 11:58 Відповісти
Це вже все: "рускій" -- вже клеймо варвара, окупанта та вбивці у більшості цивілізованого світу.
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28.02.2022 12:02 Відповісти
Беруть кількістю.Тяжкої наступальної зброї в них практично не лишилось.Путін відзови своїх зомбі,бо буде горе!
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28.02.2022 11:43 Відповісти
я русский из Владика . мне первый раз стыдно . пластом лежу 4й день слезы на глазах .
когда то забанили . щас через фб зашел . созваниваюсь с Херсоном Харьковом... на митинги 2 раза в Ванкувере ходил. есть список необходимого из Херсона . завтра в хедофис звоню многомильонная контора за донешином . на рингтон поставил - русский военный корабль..
держитесь . вам день простоять и ночь продержаться
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28.02.2022 12:21 Відповісти
в 14, в 08 не було соромно ! соромно стало як 3,14здюлей дали ? Крим наш да кацап ?
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28.02.2022 12:33 Відповісти
да можеш пинать ногами имееш право. смотрел со стороны не в первых рядах Петруху Зелю майдан коррупция обнищание .. но когда начали бомбить Киев Харьков Мариуполь... это запредельный трешак . наверно тут игры кончились. как говорила моя мама - не знаеш как поступать поступай по совести ...
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28.02.2022 12:51 Відповісти
яка може бути совість в кацапа ? кацап бреше , як дихає ! нагадаю ,що Маріуполь Градами били в 14 та 15 роках ! ти коли був в Україні ? про мою країну ти судиш з "солов'їного " помету ? тепер дезертири ховаються по не жилих хатах , селяни хотіли їх спалити , але голова сказав що вони самі повішаються ! тож лайно навіть ногами ніхто не пинає !
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28.02.2022 13:34 Відповісти
навіть лайки тобі ставлять кацапи !
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28.02.2022 13:35 Відповісти
Може й троль, але й реальних таких зараз багато...
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01.03.2022 16:10 Відповісти
Громадяни мабуть хочуть долучитись до терорестичної організації Росія,та зомбовані,як Крим,та Донбас піти далі,на Європу,США і т.д.
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28.02.2022 12:56 Відповісти
Пусть выйдут из города. Там с ними разберётся.
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28.02.2022 12:58 Відповісти
Бачу, *****, хлопцям роботи буде *****. Треба спалити разом з кацаподебілами, хоч це і неекологічно.
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28.02.2022 13:27 Відповісти
В Мариуполь едут. Такую колонну нечем размазать?
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28.02.2022 14:03 Відповісти
Посеред міста не будуть, а інші методи вже давно перевірені, треба тільки повторити.
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01.03.2022 16:08 Відповісти
***** главнаркомандувач, строитель откатных дорог... а ума прикрыть Мелитополь не хватило... ****** ишак, не жуй сопли, не иди на переговоры, хватит видосиков, убивай кацапов...
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28.02.2022 15:11 Відповісти
 
 