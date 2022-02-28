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"Чтобы вы cдохли нах#й, п#дары": Велику колону військової техніки російських окупантів помічено у Мелітополі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Велику колону військової техніки РФ помітили жителі Мелітополі Запорізької області.
Відео було оприлюднено в мережі, інформує Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+73 Шимус
показати весь коментар28.02.2022 10:49
+60 Олег Карпов b569f323
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+57 master dron
показати весь коментар28.02.2022 10:50
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"Друга колона величезна з літерою V ЗАРАЗ іде селом Литвинівка, далі на Гаврилівку! SOS! SOS! SOS! Там нема світла! Знищили трансформатор!"
Наши приготовились стрелять.
Не пришлось. До берега никто из "завоевателей" не доплыл.
Едут ублюдки на убой... точно новости не читают, думают, тут не стреляют
Люди, хєра ви їздите і ходите біля них? Ну шалений осколок же чи хвиля прилеті може
когда то забанили . щас через фб зашел . созваниваюсь с Херсоном Харьковом... на митинги 2 раза в Ванкувере ходил. есть список необходимого из Херсона . завтра в хедофис звоню многомильонная контора за донешином . на рингтон поставил - русский военный корабль..
держитесь . вам день простоять и ночь продержаться