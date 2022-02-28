УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14800 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
45 973 70
війна (56544) Харків (3904) полонені (1946)

У Харкові затримали ймовірно контуженого російського окупанта. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Громадяни в Харкові затримали російського військового.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: "Вы должны это прекратить": Полонений російський окупант звернувся до Путіна та Шойгу. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+76
Найцікавіше зараз - спостерігати за "прастимі расіянамі", які прямо на наших очах усвідомили, що вони "воєнний русскій карабль".

Вся гамма почуттів, "а нас за що?" у тридцяти томах. Давайте внє політіки, так? Ета палітікі нас пассорілі, так?

Ні грама не шкода. Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.

Я хочу, щоб їхні матері вили.
Ваш 20-річний мальчік був срочніком, якого просто посадили у танк і повезли невідомо куди?
Ну так треба було своєму мальчіку ногу відрубати перед виходом в Україну, був би у вас півмальчіка, але живий. https://t.me/nuts_roses/575
показати весь коментар
28.02.2022 11:07
+56
так они все там такие
показати весь коментар
28.02.2022 11:05
+47
вони всі контужені як сюди поперлися
ще буде мамку кликати щоб забрала додому

скотобидло
показати весь коментар
28.02.2022 11:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так они все там такие
показати весь коментар
28.02.2022 11:05 Відповісти
не- там они уже воняют шашлыком
показати весь коментар
28.02.2022 11:05 Відповісти
Найцікавіше зараз - спостерігати за "прастимі расіянамі", які прямо на наших очах усвідомили, що вони "воєнний русскій карабль".

Вся гамма почуттів, "а нас за що?" у тридцяти томах. Давайте внє політіки, так? Ета палітікі нас пассорілі, так?

Ні грама не шкода. Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.

Я хочу, щоб їхні матері вили.
Ваш 20-річний мальчік був срочніком, якого просто посадили у танк і повезли невідомо куди?
Ну так треба було своєму мальчіку ногу відрубати перед виходом в Україну, був би у вас півмальчіка, але живий. https://t.me/nuts_roses/575
показати весь коментар
28.02.2022 11:07 Відповісти
А меня за шо??? Я просто молча сидел(с)
показати весь коментар
28.02.2022 11:38 Відповісти
Ви золота людина! 1000 вподобайок!
А Ваші слова Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань - це справжня зброя!
Респект!
показати весь коментар
28.02.2022 13:18 Відповісти
пля оно в шоке а не контуженное но красивое
показати весь коментар
28.02.2022 11:05 Відповісти
Бухой
показати весь коментар
28.02.2022 11:12 Відповісти
Чернигов , Суми ! Пожалуйста, сжигайте технику оккупантов , которая не сгорела , что бы ее не отремонтировали оккупанты
показати весь коментар
28.02.2022 11:05 Відповісти
эй а им на чём воевать трофей чинится красится и в бой как тунгус в Харькове
показати весь коментар
28.02.2022 11:06 Відповісти
Чинить долго и негде лучше сжечь
показати весь коментар
28.02.2022 11:31 Відповісти
Это наша трофейные как они ее отремонтируют? Они то и сами вряд ли лапти свои унесут.
показати весь коментар
28.02.2022 11:13 Відповісти
Так цигани ж проти!
показати весь коментар
28.02.2022 11:41 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 12:02 Відповісти
.
показати весь коментар
28.02.2022 11:48 Відповісти
Учора в Тростянці місцеві дебіли підірвали біля шоколадної фабрики два убитих танки з боєкомплектом. все пішло на людей. БАГАТО вибитих вікон і ще всього не знаємо. ВИ В АРМІЇ БУЛИ? Що ви пишете, який ремонт, там 50 тонн. Тепер ніяк до сел і на Лебедин. Розуму Вам.
показати весь коментар
28.02.2022 11:59 Відповісти
вони всі контужені як сюди поперлися
ще буде мамку кликати щоб забрала додому

скотобидло
показати весь коментар
28.02.2022 11:05 Відповісти
Він прикидується, 100%.
показати весь коментар
28.02.2022 11:06 Відповісти
він контужений з народження.
показати весь коментар
28.02.2022 11:06 Відповісти
по хлебалу ему..что б вылечить от контузии.....
показати весь коментар
28.02.2022 11:06 Відповісти
вони там всі ***** кантужені в Мордорі,здохніть суки
показати весь коментар
28.02.2022 11:07 Відповісти
а де цвєти???????
показати весь коментар
28.02.2022 11:07 Відповісти
Казахстан закрыл Раша ТВ!!!!
показати весь коментар
28.02.2022 11:07 Відповісти
Работает к сожалению.Епать тут ваты руске! Зомби
показати весь коментар
28.02.2022 12:30 Відповісти
Хрюське своїх не брасают
показати весь коментар
28.02.2022 11:08 Відповісти
Об пол оно контуженное при рождении в нужнике станции задрыщенск маманей-алкашкой
показати весь коментар
28.02.2022 11:09 Відповісти
Следуйте известному древнему принципу Лечить подобное подобным
Контузьте его еще раз, для ума
показати весь коментар
28.02.2022 11:09 Відповісти
Клин клином вышибают!!!
показати весь коментар
28.02.2022 14:12 Відповісти
Может быть и под наркотиками
показати весь коментар
28.02.2022 11:10 Відповісти
схоже що так
показати весь коментар
28.02.2022 11:15 Відповісти
Так давно було помітно

Що частина солдат мають повидінку як під наркотою
показати весь коментар
28.02.2022 11:27 Відповісти
Вони там всі з мізками промитими настільки, що можна вважати контуженими.

Моя знайома, вже більше 10 років запоребріком,каже, що нам так потрібно. **** приїде сюди, тут її квартира, задушу як змію.
показати весь коментар
28.02.2022 11:10 Відповісти
Он не контужен это шок. От страха.
показати весь коментар
28.02.2022 11:11 Відповісти
Добить тварь ,чтобы не мучался , Гуманизм пока закончился , они прешли нас уничтожать , делать чистки , они используют женщин и детей они военные преступники. Ни какой жалости к Врагу
показати весь коментар
28.02.2022 11:13 Відповісти
@
"Напишіть до бота хто може. Село Тягинка бериславського району Херсонської області займають оборону"
показати весь коментар
28.02.2022 11:14 Відповісти
Величезна колона техніки окупантів з літерою Z вишукувалася на вулиці Мелітополя
показати весь коментар
28.02.2022 11:14 Відповісти
Дурака включил
показати весь коментар
28.02.2022 11:15 Відповісти
Якась курка за кадром жаліє "синка"? - Ше не дійшло?
показати весь коментар
28.02.2022 11:16 Відповісти
"Адин_нарот", нє ! Ватниця стара совкодрочерка
показати весь коментар
28.02.2022 11:18 Відповісти
Та це московитське чмо просто бухе, замародерив десь нашої горілки, а після бояри пішло в смак і розібрало
показати весь коментар
28.02.2022 11:17 Відповісти
На часі. Лікбез по зброї.

АК - https://www.youtube.com/watch?v=XD0G5SJhEIM
ПМ - https://www.youtube.com/watch?v=CaGwBP3eSbI
Гранати - https://www.youtube.com/watch?v=iHGl3tqzfa0
показати весь коментар
28.02.2022 11:19 Відповісти
Всі вони виродки з лвоголової курки.
показати весь коментар
28.02.2022 11:21 Відповісти
Всё распрекрасно знали, куда шли. что должны были делать---убивать, ответы одинаковы у всех. как научили. И всегда были такими там во все века. И для них это не страшно. что такие. Пока не усвоим мы, а похоже нет пока. рас переспрашиваем всё время и даже до сих пор показываем их паспорта что мол с РФ, а кто ещё сомневается? Будем страдать и кровь свою проливать. Они другие и все одинаковые при этом. И сегодня нам они враги. К БОЮ!
показати весь коментар
28.02.2022 11:25 Відповісти
звісно знали. Там радянська система.Політруки. Їх готували вбивати.
показати весь коментар
28.02.2022 11:36 Відповісти
кончить гниду!!! и на фонаре повесить, чтобы другие свино-собачьи "освободители" издалека видели ...
показати весь коментар
28.02.2022 11:29 Відповісти
Ты провокатор! Неужели не понимаешь, что вид повешенного пленного рашаТВ обыграет так, что мало не покажется! Наоборот - надо и уничтожать м разлагать рашистскую армию, чтобы они сами сдавались в плен, а не крошили все на своем пути, понимая, что их в плену повесят!!!
показати весь коментар
28.02.2022 12:15 Відповісти
та воно угашене...забійте цю падлюку палками
показати весь коментар
28.02.2022 11:31 Відповісти
думаю, что их можно же на бутылку садить, что бы не ерзали?
показати весь коментар
28.02.2022 11:34 Відповісти
Та шо он его там уговаривает, город какой, какая разница, нахер с ним вообще разговаривать - вяжите его, потом разберётесь
показати весь коментар
28.02.2022 11:36 Відповісти
Они та все укурыши. Мы гадали для чего лапти рисую круги на асфальте. Секрет раскрыт, это путь к закладке для руске
показати весь коментар
28.02.2022 11:40 Відповісти
точніше з розслідуваннями
показати весь коментар
28.02.2022 11:45 Відповісти
кацапофашисты никогда не поймут, что они с оружием в руках на танках - бандиты и оккупанты.. они никогда не оставят попытку уничтожить Украину..
если ВСУ сейчас не уничтожит московию, то через некоторое время эти ублюдки снова придут на украинскую землю.. так было всегда..
давить их надо гнид, и никаких переговоров, чем больше кацапофашистов сдохнет, тем быстрее развалится московия..
показати весь коментар
28.02.2022 11:46 Відповісти
Героя с себя корчит,молчит.Дайте ему в голову пару раз берцем,сразу заговорит.
показати весь коментар
28.02.2022 11:47 Відповісти
А я вчора з одного телефону зайшов в "Чатрулетку",А на іншому розказував про сайт ( 200rf.com ) який створили наші для "уССькіх матерей і родствінечков" для їхнього руССького м"яма.Показував відео як наші хлопці жарять цей шАшлік,як їхні велікіє воїни обсираються при затриманні в полон.І ті деякі які виходили на зв'язок з "улибочкою" після деяких хвилин перегляду "тримали улибочку",
АЛЕ ОЧЕНЯТКА СТАВАЛИ НУуу ДУууЖЕ ЛЯКЛИВИМИ!!!!
Це треба тільки бачити.
Сьогодні знову буду тролити?,ні,zaйоBYвать цих раССійських тварюк!
Слава Україні!🇺🇦
показати весь коментар
28.02.2022 11:48 Відповісти
Авжеж, "хахли на Украине отбиваются вилами", а как контузило, то мичить як животне.

Знайте, кацапські тварюки, і ********* своїм розкажіть (якщо доживете), про свої пригоди в Україні 🇺🇦
показати весь коментар
28.02.2022 11:52 Відповісти
Почему вероятно контуженным? Они там все контуженные телевизором!
показати весь коментар
28.02.2022 11:52 Відповісти
Он шокирован, от того что никто не встретил с цветами
показати весь коментар
28.02.2022 11:58 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 12:08 Відповісти
Будь ласка, цвєти
показати весь коментар
28.02.2022 12:09 Відповісти
Зараз з Ромнів на Суми пішла колона од.20 танків та машини супроводу під білими прапорами
показати весь коментар
28.02.2022 12:24 Відповісти
это боевик-вагнеровец, сразу видно, таких сразу в расход, потом проблем меньше будет
показати весь коментар
28.02.2022 12:24 Відповісти
Проверьте,семки в кармане есть?
показати весь коментар
28.02.2022 12:24 Відповісти
Це штучний анабіоз. Дурачка увімкнув
показати весь коментар
28.02.2022 12:36 Відповісти
Косит - взгляд осмысленный, быстрый...
показати весь коментар
28.02.2022 12:38 Відповісти
Вчера такое же ******** застредило мужчину за отказ дать телефон позвонить на рашу
показати весь коментар
28.02.2022 12:38 Відповісти
Они суки от рождения контуженные .
показати весь коментар
28.02.2022 12:39 Відповісти
Шо не так з каДировцями. На багатьох відео люди їх шукають. Огірочки на них них гарні ростуть, чи собаки добре їдять. Розтлумачте мені.
показати весь коментар
28.02.2022 12:48 Відповісти
А что он такой опухший?
показати весь коментар
28.02.2022 13:00 Відповісти
они все контуженные от рождения!
показати весь коментар
28.02.2022 17:33 Відповісти
 
 