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"Зараз ще на Москву підемо": Українські воїни в Ірпені після бою. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські захисники дали бій російським окупантам в Ірпені Київської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Топ коментарі
+74 Анатолий Воробей 64c537e3
показати весь коментар28.02.2022 11:19
+40 Влад Воланд
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+38 Николай 75107634
показати весь коментар28.02.2022 11:21
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забийте текст вище до ютуб , там рашист ділиться враженням про паход в Україну
https://www.youtube.com/watch?v=LMGV2Vn9XPk
как хорошо лежат твари !
СЛАВА ГЕРОЯМ УКРАИНЫ !!!
Слава ВСУ!
"
от таких видео просто распирает гордость за нашу армию
с виду обыкновенные ребята , а на такой нелегкой работе - профи
можем пафтаріть