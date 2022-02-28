Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ техніки, озброєння та пального, - Венедіктова. ВIДЕО
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Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомляє про зняття арештів з техніки, озброєння, пального та їх передачу на потреби української армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні, розміщеному в понеділок на сторінці у фейсбуці.
Генпрокурор наголосила, що українська армія потребує матеріальної підтримки.
"Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ та Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень", - сказала Венедіктова.
За її словами, вже передано понад 10 тис. тонн пального, бронетехніку та зброю.
Також, як зазначила генпрокурор, органи прокуратури "продовжують робити все можливе для притягнення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора".
"Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців", – підсумувала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Пять суток идёт война!!!!
И тут только вспомнила, что есть военное имущество....
Дальше только маты.
Джерело: https://censor.net/ua/v3320007
Припекло під зад? Війна закінчиться і тоді кожен злочин правоохоронців не залишиться без пострілу