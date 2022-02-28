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Приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ техніки, озброєння та пального, - Венедіктова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомляє про зняття арештів з техніки, озброєння, пального та їх передачу на потреби української армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні, розміщеному в понеділок на сторінці у фейсбуці.

Генпрокурор наголосила, що українська армія потребує матеріальної підтримки.

"Ми не могли стояти осторонь, коли держава в небезпеці. Прокурори всіх рівнів по всій країні приймають рішення про зняття арештів та передачу на потреби ЗСУ та Нацгвардії техніки та озброєння, а також пального, вилучених під час розслідування кримінальних проваджень", - сказала Венедіктова.

За її словами, вже передано понад 10 тис. тонн пального, бронетехніку та зброю.

Також, як зазначила генпрокурор, органи прокуратури "продовжують робити все можливе для притягнення до відповідальності кожного загарбника та керівництва держави-агресора".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З в'язниць точково випускають ветеранів. Це потрібно для захисту держави, - Венедіктова

"Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців", – підсумувала вона.
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ВИЛКУЛ САБОТИРУЕТ ВЫДАЧУ ОРУЖИЯ ТЕРОБОРОНЕ КРИВОГО РОГА!!!
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28.02.2022 12:05 Відповісти
І що з тим вілкулом не має кому щось зробити...?)
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28.02.2022 12:08 Відповісти
ГНИДУ РАШИСТА ВИЛКУЛА,ШУФРИЧА , МУРАЕВА УТИЛИЗИРОВАТЬ
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28.02.2022 14:21 Відповісти
пракуратууураа!!!)) що ми без вас робили)))
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28.02.2022 12:10 Відповісти
Меня одного перекосило от матов???
Пять суток идёт война!!!!
И тут только вспомнила, что есть военное имущество....
Дальше только маты.

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28.02.2022 13:47 Відповісти
Кожен постріл окупанта не залишиться без реакції правоохоронців"
Джерело: https://censor.net/ua/v3320007
Припекло під зад? Війна закінчиться і тоді кожен злочин правоохоронців не залишиться без пострілу
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28.02.2022 12:58 Відповісти
Антоненко и Кузьменко уже выпустили??
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28.02.2022 14:17 Відповісти
 
 