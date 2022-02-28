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армія РФ (13497) війна (56544) СБУ (10042) полонені (1946)

"Мама, я в плену. Мы не миротворцы. Здесь война и мы - агрессоры", - російський полонений телефонує додому. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

СБУ оприлюднила відеозапис, на якому зафіксовані чергові полонені армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти здалися після того, як їхню колону розгромили під Запоріжжям.

Під запис СБУ горе-вояки телефонують своїм батькам у РФ і розповідають, що тут таки війна, а не "спецоперація на Донбасі", як це подається в російських новинах. На фоні – стурбований материнський голос і сльози.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Харкові затримали ймовірно контуженого російського окупанта. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+44
Кацапоиды не верят что ихние личинки попадают в плен и тем более дохнут. По зомбоящику ведь они везде победили
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28.02.2022 12:09
+38
⚡️YouTube начал блокировать русские каналы РФ на территории Украины.

Заблокированы каналы НТВ и Россия 24.
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28.02.2022 12:05
+34
⚡️В Украине больше нет «Русского радио»
Радиогруппа ТАВР запустит на этих частотах новую радиостанцию - официальное сообщение группы радиостанций TAVR Media.
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28.02.2022 12:10
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⚡️В Киевстаре сообщили о блокировке SMS-сообщений из России и Беларуси из-за большого количества спама.
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28.02.2022 12:04 Відповісти
⚡️YouTube начал блокировать русские каналы РФ на территории Украины.

Заблокированы каналы НТВ и Россия 24.
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28.02.2022 12:05 Відповісти
а ФБ меня ,украинку ,заблокировал на 3 дня за слова- "кацапы горите в аду",написали что я разжигаю ненависть к другим народам,даже после опротестования бан не сняли.
Кацапы нажаловались.
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28.02.2022 12:33 Відповісти
Украинский сегмент фэйсбука модерируется кацапами, поэтому о его "неангажированности" давно известно. Кстати, как и телеграм - многие каналы сволочи забанили.
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28.02.2022 12:37 Відповісти
в том то и дело,что через фб кацапы и прокацапские элементы могут сливать данные наших позиций,надо блокировать кацапию на фб.
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28.02.2022 13:20 Відповісти
Мене так само відправили в бан на ФБ за слово кацапи ,
повний бред 😠
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28.02.2022 12:54 Відповісти
Так не пиши кацап. Зараз треба писати -- русскій, іді нах..й. Думаю, не забанять.
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28.02.2022 13:39 Відповісти
Кацапоиды не верят что ихние личинки попадают в плен и тем более дохнут. По зомбоящику ведь они везде победили
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28.02.2022 12:09 Відповісти
а в реальности как ДИДЫ - волнами на пулемет! волнами за вагон трофеев маршала жукова!! за пир сталина!!
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28.02.2022 12:26 Відповісти
так русня марадерила рейх жестоко, вплоть до воровства шпингалетов с окон, иголок для патефонов и водопроводных кранов.
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28.02.2022 13:12 Відповісти
⚡️В Украине больше нет «Русского радио»
Радиогруппа ТАВР запустит на этих частотах новую радиостанцию - официальное сообщение группы радиостанций TAVR Media.
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28.02.2022 12:10 Відповісти
Синок, твоїй мамі ти і на х..й не потрібен, допоки не заробиш на погашення кредиту.
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28.02.2022 12:11 Відповісти
по сравнению с другими пленными,эти 2 просто элита,интеллигенция))
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28.02.2022 12:28 Відповісти
Знову строкове м'ясо, кацапи вважали що тут Грузія?
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28.02.2022 12:11 Відповісти
думали, буде як в Криму..але щось пішло не так..
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28.02.2022 12:55 Відповісти
Якщо сам здався військовополоненний, а якщо взяли із зброєю, то в компост покласти!
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28.02.2022 12:12 Відповісти
Пощастило виродкам що у полон потрапили. Живі будуть.
цікаву навіщо снайпера в живих залишили? Це не по військовим традиціям...
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28.02.2022 12:12 Відповісти
за честность
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28.02.2022 12:17 Відповісти
ОБМЕННЫЙ ФОНД + для разведданных + для следствия показания + для общественности

ну и каждый россиянин пройдет денацификацию - будут это смотреть .

в 1945 Американцы заставляли немцев смотреть фильмы про устроенные геноциды - это было обязательное условие получени еталонов на ЕДУ . а некоторых одаренных голыми! руками заставляли перезахоронять трупы из концлагерей
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28.02.2022 12:25 Відповісти
Чудова ідея. Якщо не в компост, а на обмін, то повинні вивчити і заспівати на камеру гімн України і охарактеризувати свого плєш-фюрера.
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28.02.2022 12:53 Відповісти
⚡️Немецкий автоконцерн Volkswagen временно приостановил поставки автомобилей в российские дилерские центры, сообщили в пресс-службе компании.
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28.02.2022 12:12 Відповісти
На швабрах будут ездить.
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28.02.2022 12:20 Відповісти
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28.02.2022 12:12 Відповісти
і контрольний обов"язково хай не забуде.
можна тричі.
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28.02.2022 12:31 Відповісти
Пострiли потрiбно зробити уже у вiдокремлену башку *****, як i вказано на малюнку.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
миротворцы не стреляют в мирных людей, не грабят магазины и не отбирают у людей телефоны насмерть...
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28.02.2022 12:15 Відповісти
Це руські гібридні миротворці, у них це у правилах прописано.
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28.02.2022 12:22 Відповісти
Нє тут бАмбЯт гАрада, а "Я АГРЕСОР ОКУПАНТ БОМБИВ ГОРОДА по злочинному наказу"
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28.02.2022 12:15 Відповісти
Свиномамки в паРаше в истерике бьются...выкидыш живой...а значит не будет компенсации...
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28.02.2022 12:16 Відповісти
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28.02.2022 12:21 Відповісти
Рф это звериное логово
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28.02.2022 12:17 Відповісти
Крайние пленные уже одеты лучше первых. Мясо перемололи, пошли более ценные трофеи.
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28.02.2022 12:17 Відповісти
З півдня краще екіпірвані, з півночі і зі сходу армія бомжів.
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28.02.2022 12:19 Відповісти
у них методичка 14года не обновлялась, это маскировка под бендеровцев=нациков)))
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28.02.2022 12:30 Відповісти
нада так: "мама, я в плену, росиявперде!! не будет ни Свифта, ни банков ни парадов, ни дидов ни гречки.... путинкуйло!!! "
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28.02.2022 12:21 Відповісти
Не вірте цапам.Ось так ці тварюки в Ічкерії голосили, а потім знову йшли вбивати чеченців.Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 12:29 Відповісти
Башку отвернуть и выслать матке !
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28.02.2022 12:46 Відповісти
"я в плену"
щасливчик, другим так не повезло
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28.02.2022 12:52 Відповісти
Будь те ви прокляті, фашня кацапська!!!!
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28.02.2022 12:52 Відповісти
Мама, жди. Лет через пятнадцать я вернусь. Это было бы самым правильным.
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28.02.2022 12:53 Відповісти
Де можна подивитись пряме включення з Білорусі зустрічі представників росіі та україни, була зсилка, але білоруси відключили
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28.02.2022 12:56 Відповісти
Перед каждым вопросом нужно заставить говорить четко и разборчиво и внятно... Как они отдают отчет своим Пид*расам... Слава Украине !!!
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28.02.2022 13:00 Відповісти
последнего действительно жалко
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28.02.2022 13:08 Відповісти
Сейчас с росиянцами не то что общаться, но и посцать рядом, - все равно, что говном облиться. Уже и сцикливые бульбаши, и крымчане, и даунбасовцы начинают это понимать. Весь мир плюет в эту свору бешенных собак... И ПаРаша становится не такой привлекательной - страна-изгой. Вот в чем сила санкций! Сидите теперь, мрази, в своих деревянных сортирах, отдыхайте на Колыме, жрите говно с лопат, и лижите жору чучелам ленина! Кому там еще хочется рускага мира?
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28.02.2022 13:10 Відповісти
😜 Ну раз ви так просите...
Передавайте наше класичне привітання рассєї: "Русский корабль, иди *****!".

раша
Ани Лорак +7 985 176 2525
Дана Борисова +7 903 798 97 05
Коля Басков +7 968 588 44 99
Олег Газманов +7 925 100 00 25
Филип Киркоров +7 985 762 50 60
Прохор Шаляпин +7 985 777 12 12
Радион Газманов +7 926 210 52 92
Регина Тодоренко +7 985 555 19 90
Владимир Соловьев +7 929 970 33 33
Марина Белова +7 921 949 08 88
Джиган +7 925 280 00 57
Алексей Щербаков +7 926 353 28 84
Джигурда +7 903 628 5364

Україна
Снежана Егорова +380 67 506 8787
Игорь Лихута +380 50 469 1318
Света Лобода +380 67 442 7313
Илья Кива (Вайбер) +380675200099
Мер Купянска +380954256680
Мураев +380671000000
Шарий +370 645 60105
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28.02.2022 13:11 Відповісти
Гарний список. Поширити!!
До речі, щось іх не чути... Замазали рот гівном?
Хто не може зброєю, рубайте де можете на сайтах і в мережах!
Ось, як написала якась жіночка Де б я не була, робитиму все можливе, щоб життя росіян стало нестерпним. Якщо для цього треба розсилати фото їхніх трупів у відгуки їхнім ресторанам - взагалі без питань.
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28.02.2022 13:51 Відповісти
Ось такі відео з полоненими треба постити, не треба нікого бити і знущатися! Там теж люди воюють яким засрали мозок пропагандою і які просто роблять свою роботу! Потрібно щоб їхній солдат не боявся здатися, а боявся повернутися до своїх тоді все буде Україна!
Слава Ураїні!
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28.02.2022 13:44 Відповісти
Там мама никакая. Ей выгодней погибший ихтамнет: примерно на 745 доз.
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28.02.2022 14:22 Відповісти
Бандеровці лучшє относятся, чєм своі - це хітяра.
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28.02.2022 14:39 Відповісти
"Біндеровци - добриє люді, харашо к нам атносятся".
Снайперу треба було око вибити!
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28.02.2022 15:11 Відповісти
Я ТЕБЯ УВЕРЯЮ...ЭТО ЕЩЁ ХОРОШО
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28.02.2022 15:42 Відповісти
как сказал когда-то один политик( не помню сейчас ) : сегодняшние антифашисты в будущем станут фашистами
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03.03.2022 08:13 Відповісти
 
 