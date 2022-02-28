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Водіїв просять звільнити одну смугу руху для транспорту ЗСУ, швидких та поліції: Техніку російських окупантів, за можливості, блокувати. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Авто Війна в Україні

Українських водії на усіх дорогах просять звільнити одного смугу для руху транспорту Збройних Сил України, швидких та поліції.

Про це повідомив волонтер Павло Кашчук в коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, евакуаційних заторів, як кілька днів тому вже нема.

"Але, особливо в Києві це актуально, потрібно, щоб всі розуміли, що необхідно завжди тримати вільну смугу для проходження швидких, поліції, бронетехніки тощо", - пояснив він.

"Зараз ми їдемо, Обухівська траса, дві полоси та два відбійника, автомобілі стоять в два ряди, проїхати неможливо. Авто ЗСУ чи поліції сигналять, всі розїжджаються і стають знову на місце. Ми пройшлися, всіх попросили розїхатись в сторони. Тепер військова техніка ЗСУ йде без зупинки, поліція та швидкі - також. Люди самі перевіряють, хто їде. Співробітники СБУ показують посвідчення", - додав Кашчук.

Волонтер пояснив, що для ЗСУ, швидких та поліції потрібно звільнити або центральну смугу, або крайню.

Водночас Кашчук наголосив, що це не стосується транспорту російських окупантів. Його потрібно блокувати.

Читайте: Нацполіція просить водіїв не займати смугу громадського транспорту: Такі авто вважатимуться транспортом ДРГ

Автор: Богдан Гуньковський
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Рашка має бути знищена як держава!
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28.02.2022 12:15 Відповісти
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28.02.2022 12:16 Відповісти
Шановні вишивальниці-рукодільниці, це вам зразок для вишивки і в кожну хату
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28.02.2022 12:55 Відповісти
⚡️YouTube заблокировал в Украине каналы "Россия 1", "Первый канал" и RT
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28.02.2022 12:18 Відповісти
И ничего в этом хорошего нет, как всегда баблос в приорите ... было бы лучше, что бы наоборот открыли всё и отключили возможность чистить каменты , пусть бы твари кацапские видели все ссылки на правдивую инфу на том же самом ютюбе и читали что на самом деле о них думают харьковчане и одесситы.
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28.02.2022 12:52 Відповісти
Громадяни України всіляко сприяйте ВСУ, бережіть їх тили, допомагайте харчами, медикаментами, паливом, транспортними послугами, допомагайте ремонтувати військову техніку, надавайте оперативну інформацію про розташування ворога та дезинформуйте ворога. За можливості знищуйте тилове забезпечення ворога.
ЗСУ з народом. Слава українському народові!
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28.02.2022 12:22 Відповісти
Если мы - Европа, давайте делать так. В Германии точно так ведут себя в пробках.
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28.02.2022 12:42 Відповісти
 
 