Водіїв просять звільнити одну смугу руху для транспорту ЗСУ, швидких та поліції: Техніку російських окупантів, за можливості, блокувати. ВIДЕО

Українських водії на усіх дорогах просять звільнити одного смугу для руху транспорту Збройних Сил України, швидких та поліції.

Про це повідомив волонтер Павло Кашчук в коментарі Цензор.НЕТ.

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За його словами, евакуаційних заторів, як кілька днів тому вже нема.

"Але, особливо в Києві це актуально, потрібно, щоб всі розуміли, що необхідно завжди тримати вільну смугу для проходження швидких, поліції, бронетехніки тощо", - пояснив він.

"Зараз ми їдемо, Обухівська траса, дві полоси та два відбійника, автомобілі стоять в два ряди, проїхати неможливо. Авто ЗСУ чи поліції сигналять, всі розїжджаються і стають знову на місце. Ми пройшлися, всіх попросили розїхатись в сторони. Тепер військова техніка ЗСУ йде без зупинки, поліція та швидкі - також. Люди самі перевіряють, хто їде. Співробітники СБУ показують посвідчення", - додав Кашчук.

Волонтер пояснив, що для ЗСУ, швидких та поліції потрібно звільнити або центральну смугу, або крайню.

Водночас Кашчук наголосив, що це не стосується транспорту російських окупантів. Його потрібно блокувати.

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