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Правила перетину блокпостів. ВIДЕО жестовою мовою

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ДСНС оприлюднила правила, яких потрібно дотримуватися, щоб уникнитути непорозумінь при перетині блокпостів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по всій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.

Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, треба дотримуватися нескладних правил.

Зауважується, що попри відсутність великої кількості машин та людей на вулицях міст продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збройні формування РФ не пропустили спостерігачів через блокпост біля Станиці Луганської, - ОБСЄ

Правила перетину блокпостів 01
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⚡️В Буче разбиты российские войска, - городской глава Анатолий Федорук.
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28.02.2022 13:02 Відповісти
Каци котіли асвабадіть ат бандер, а їх замочили. Редиски.
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28.02.2022 13:19 Відповісти
⚡️Глава МИД Испании предложил закрыть порты Европы для российских судов.
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28.02.2022 13:03 Відповісти
Хорошая новость, еще бы все судовладельцы отказались нанимать на работу членов экипажа из русни, это был бы ощутимый удар по карману кормильцев-репоедов. Тем более филиппинцы, бирманцы, индусы, арабы с радостью займут места рашкованов.
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28.02.2022 13:11 Відповісти
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28.02.2022 13:07 Відповісти
Незабаром ***** і Т-34 повезе на фронт з місць зберігання.
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28.02.2022 13:23 Відповісти
ассоциация металоломщиков озолотится. Запорожстать и криворожсталь завалят мордовским железом весь мир.
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28.02.2022 14:10 Відповісти
Правила для бойцов блок постов. Когда подезжает обьект ,два бойца берут его под обстрел под перекрестный огонь.Сам провечающий документы в случае нэгараздив просто ложится и позволяет сотоварищам.
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28.02.2022 13:50 Відповісти
 
 