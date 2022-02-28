Правила перетину блокпостів. ВIДЕО жестовою мовою
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ДСНС оприлюднила правила, яких потрібно дотримуватися, щоб уникнитути непорозумінь при перетині блокпостів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Для виявлення та нейтралізації російських диверсантів, а також ускладнення пересувань російських окупаційних військ по всій країні встановлюються блокпости. Це необхідний захід безпеки, який врятує багато життів.
Щоб уникнути непорозумінь під час проходження процедур контролю, треба дотримуватися нескладних правил.
Зауважується, що попри відсутність великої кількості машин та людей на вулицях міст продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.
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