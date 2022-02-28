В Чернігові після обстрілів окупантів масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр". ВIДЕО
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В Чернігові масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, загорання сталося через обстріл.
"Вікна дуже трусилася. Балконна стінка ходила ходуном", - каже автор запису на відео.
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Топ коментарі
+9 Запорізький козак
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тобто - руський мір
Хоча на Закарпатті усе спокійно.
28 лютого 2022, 12:39
Будуть "руські угольки".
⚡️В Ахтырке (Сумская область) подорвали нефтебазу. Там крупный пожар.
Передавайте наше класичне привітання рассєї: "Русский корабль, иди *****!".
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