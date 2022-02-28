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В Чернігові після обстрілів окупантів масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В Чернігові масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, загорання сталося через обстріл.

"Вікна дуже трусилася. Балконна стінка ходила ходуном", - каже автор запису на відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти обстрілюють "Градами" житлові масиви Харкова. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+9
Ну тогда и про плен можно забыть, только в землю
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28.02.2022 12:52
+8
значит будуть тікать. "тактика выжженной земли"- диды завещали.
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28.02.2022 12:49
+6
Оголошую флеш-моб!
#німосковськимпопам!

Хто вільний і готовий рятувати Україну, беріть наші прапори, стрічки жовті+блакитні і розвішуйте на огорожі церкв РПЦ!

Якщо попи будуть зривати, викликайте Муніципальну варту, поліцію або ТРО!

Слава Україні!!!!

Слава нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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28.02.2022 12:43
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Оголошую флеш-моб!
#німосковськимпопам!

Хто вільний і готовий рятувати Україну, беріть наші прапори, стрічки жовті+блакитні і розвішуйте на огорожі церкв РПЦ!

Якщо попи будуть зривати, викликайте Муніципальну варту, поліцію або ТРО!

Слава Україні!!!!

Слава нації 🇺🇦
Смерть ворогам🔥
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28.02.2022 12:43 Відповісти
Хитрі рпцешники самі вивісили українські прапори.
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28.02.2022 12:47 Відповісти
так, вже перевзулися на ходу.
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28.02.2022 12:50 Відповісти
Був у вас позавчора, відвозив біженців з Києва у Воловець, ви там луснете скоро від напливу людей, суцільні київські, харківські номера. Через перевал з Долини 13 км пробка.
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28.02.2022 12:53 Відповісти
Знаю, вже здав усі квартири що мав. Деякі почали тут бикувати, але то не на довго. Через тиждень навчимо. І машини з пішоходами пропускати, і вітатися коли у кафе/магазин заходиш і дякую казати. Ми у 2014 донецьких у люди привели, тому з теперішніми проблем не буде)

Багато хто йде транзитом на кордон із словаками, але тільки дружини та діти. Чоловіки у військомати. Загалом, десь тисяч сорок у нас гостей в місті.
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28.02.2022 13:01 Відповісти
...Деякі почали тут бикувати, але то не на довго. Через тиждень навчимо. І машини з пішоходами пропускати, і вітатися коли у кафе/магазин заходиш і дякую казати. Ми у 2014 донецьких у люди привели, тому з теперішніми проблем не буде)...
-----
тобто - руський мір
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28.02.2022 13:09 Відповісти
Вата тікає
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28.02.2022 13:13 Відповісти
Та куди вони втечуть? Чоловіки через кордон не пройдуть, а жінки та діти, якщо вже так бояться, нехай їдуть за кордон.
Хоча на Закарпатті усе спокійно.
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28.02.2022 13:26 Відповісти
З усіх сторін до Сум прямує ворожа техніка
28 лютого 2022, 12:39

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28.02.2022 12:44 Відповісти
на шашлик?
Будуть "руські угольки".
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28.02.2022 13:10 Відповісти

⚡️В Ахтырке (Сумская область) подорвали нефтебазу. Там крупный пожар.
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28.02.2022 12:44 Відповісти
значит будуть тікать. "тактика выжженной земли"- диды завещали.
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28.02.2022 12:49 Відповісти
Ну тогда и про плен можно забыть, только в землю
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28.02.2022 12:52 Відповісти
Лучше бы Герега открыла двери Епицентра и раздала все местным.
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28.02.2022 12:51 Відповісти
Хлопче, ти хоть добавляй шо небудь (Слава Україні, ...), а то пишеш, як сепар.
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28.02.2022 13:12 Відповісти
буде у кацап'я медаль "за взяття Епіка"
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28.02.2022 12:55 Відповісти
😜 Ну раз ви так просите...
Передавайте наше класичне привітання рассєї: "Русский корабль, иди *****!".

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28.02.2022 13:12 Відповісти
Одна гидота.
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28.02.2022 13:27 Відповісти
Смайлик, що ригає.
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28.02.2022 13:28 Відповісти
Заткніться ВИ зі своєю мовою окупантів.
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28.02.2022 13:43 Відповісти
 
 