В Чернігові після обстрілів окупантів масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр". ВIДЕО

В Чернігові масштабна пожежа в районі магазину "Епіцентр".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вірогідніше за все, загорання сталося через обстріл.

"Вікна дуже трусилася. Балконна стінка ходила ходуном", - каже автор запису на відео.

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