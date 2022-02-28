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нафта (710) Сумська область (2208) Живицький Дмитро (465)

В Охтирці підірвано нафтобазу, є загроза вуличних боїв, - глава ОДА Живицький. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.

Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Охтирка. Підірвано нафтобазу", - йдеться в повідомленні.

"З усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв! Будьте в безпечному місці будинку, подалі від вікон!" - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чому ви прийшли вбивати моїх батьків та дітей?! Хто ви такі?": Жінка на Сумщині спілкується з російським окупантом. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
⚡️Япония вводит санкции против российского Центробанка, - премьер страны.
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28.02.2022 13:10
+11
Тримайтеся, друзі.
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28.02.2022 13:12
+10
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 13:14
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⚡️Япония вводит санкции против российского Центробанка, - премьер страны.
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28.02.2022 13:10 Відповісти
Пацанам сейчас это не поможет
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28.02.2022 13:13 Відповісти
Человек передал хорошую новость, несмотря на то что она уже была озвучена раннее всё и подобное поднимает боевой дух и мораль украинским военным и всем защитникам ,а также ломает инициативу и дух врагу, надеюсь что мой пост будет полезным для вас и всех патриотов
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28.02.2022 16:33 Відповісти
Тримайтеся, друзі.
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28.02.2022 13:12 Відповісти
Смерть цапам! Окупант не має право на життя!
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28.02.2022 13:14 Відповісти
Взрывают нефтебазы, чтобы не допустить быстрого контрнаступления украинской армии. Обосрались кацапы и пытаются прикрыть отход.
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28.02.2022 13:15 Відповісти
Может это наши взорвали. Они к этой Охтырке прицепились только из-за нефтебазы.
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28.02.2022 13:33 Відповісти
Не наші. Швидше за все авіаудар бо в той бік летіли ракети. Мабуть ПВО

Пожежу погасили приблизно за пів-години
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28.02.2022 13:52 Відповісти
Причепились аж занадто. Не зовсім зрозуміло чого їм тут треба. Атаки кожного дня. Мер не знає що робити з їхніми трупами. Складують в старий морг штабелями. Холодильник там не працює. Добре що зима.
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28.02.2022 13:57 Відповісти
охтирка бьеться героїчно слава громадянам і воїнам ваш подвиг ніхто не забуде
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28.02.2022 13:27 Відповісти
Козломорді в Охтирці розстрілюють цивільних. Вже зафіксовано випадок, коли лаптєногі розстріляли ВАЗ із місцевими жителями, після чого тіла пасажирів і водія просто викинули на дорогу. Зрешечене авто кацапи забрали собі.
БУДЬ-ЛАСКА, НЕ БЕРІТЬ У ПОЛОН ПУТІНСЬКИХ ПІДОРІВ!
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28.02.2022 13:40 Відповісти
Ахтырка держитесь Полтавщина с вами.
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28.02.2022 13:55 Відповісти
Завдяки допомозі полтавщини і тримаємось. В Полтаві правильно вирішили, що рашистів краще зупинити на околицях Охтирки (це зручне місце для оборони). Інакше бої були б на околицях Полтави.
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28.02.2022 14:03 Відповісти
В Ахтырке не подрывали нефтебазу. Уточняю, удар нанесен по нефтеналиву НГДУ ПАТ "Укрнафта", который давно не используется. Нефтебаза находится в другом месте и тоже не эксплуатируется более 10 лет.
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28.02.2022 17:56 Відповісти
 
 