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В Охтирці підірвано нафтобазу, є загроза вуличних боїв, - глава ОДА Живицький. ВIДЕО
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Російські окупанти підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.
Про це у Telegram повідомив глава Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Охтирка. Підірвано нафтобазу", - йдеться в повідомленні.
"З усіх сторін до міста прямує ворожа техніка. Є загроза вуличних боїв! Будьте в безпечному місці будинку, подалі від вікон!" - додав він.
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