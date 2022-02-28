33 140 39
"Путін х#йло! Слава Україні!": В Бердянську люди вийшли на протест проти російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В тимчасово окупованому Бердянську місцеві жителі вийшли на протест проти військ РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Люди скандують "Слава Україні! Героям Слава!, а також відоме гасло про президента країни-агресора.
Читайте на "Цензор.НЕТ": У Бердянську російський окупант застрелив мешканця за відмову дати телефон, - ОДА
Топ коментарі
+38 Владислав Изюмский
показати весь коментар28.02.2022 13:45
+30 Владислав Васильченко
показати весь коментар28.02.2022 13:47
+24 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар28.02.2022 13:49
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Тьфу, дбл.Марик отбивается и с востока, и с запада, и с юга. И с моря , и с суши. С 23.02. Даже Бутусов в своем ФБ отдает им должное, да, собственно, и здесь он об этом писал. Почему не тарахтят без перерыва? Значит есть причина.
Самим знадобиться
Сапер в Геническе так и сделал.
время Павликом Морозовых давно прошло
Оч глупое сравнение, извините. Эти люди тоже смертники. У них вместо взрывчатки только их самоопределение. Их оружие - их дух и отвага. Пусть бездумна, но не бесполезна. Если они погибнут, всем станет ясно кто зверь.
одна митингом занята а другая коктейлями Молотова.
Мы ведь все этим и заняты.
« Пусть бездумна, но не бесполезна. Если они погибнут, всем станет ясно кто зверь».
А сейчас не ясно? ?? Извините, но не дай бог вам дать командовать людьми.
Слава Україні Смерть москалям