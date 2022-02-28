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Захисники України захопили російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир" на Херсонщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська армія продовжує протистояти російським окупантам і здобувати локальні перемоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Увага! Ненормативна лексика!

Наприклад, нещодавно стало відомо, що ЗСУ організували засідку і знищили понад сорок спецпризначенців СОБРа разом з їх командиром. А тепер з'явилася інформація про солідний трофей наших солдатів — російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир".

Як зазначається, техніку вдалося роздобути в Херсонській області. Тепер наші солдати зможуть застосувати її для удару по армії Російської Федерації. "Панцир" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від повітряних атак. Відео з захопленим ЗРК присутнє нижче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Русские, вам тут всем п#зда будет": У Новій Каховці спалили військову техніку РФ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+84
ЗСУ-ВЕЛИЧЕЗНИЙ РЕСПЕКТ...
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28.02.2022 14:20
+67
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28.02.2022 14:25
+50
Я ж вам говорил ПВО с доставкой для Украины
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28.02.2022 14:21
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ЗСУ-ВЕЛИЧЕЗНИЙ РЕСПЕКТ...
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28.02.2022 14:20 Відповісти
Віддайте ракетщику Коростильову!
Він там викруткою поколупається і багато чого взнає про кацапський аналоговнет

Захопили, звісно, під час намазу, коли сирійський екіпаж Алаху молився 😂
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28.02.2022 17:20 Відповісти
гарний ход.
в господарстві згодиться.
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28.02.2022 14:20 Відповісти
С патронами будет напряженка
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28.02.2022 14:22 Відповісти
ходовий калібр 30мм. як у тунгуски.
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28.02.2022 14:26 Відповісти
"патроны" то ж я про всё, и про ракеты тоже
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28.02.2022 14:30 Відповісти
Хороший трофей! Гарний зразок для вивчення спеціалістами по радіоелектроніці..Подивимося що там такого надсекретного і "нєімєюсчєгоаналогоф"
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28.02.2022 16:02 Відповісти
В этом смысле да. Если разобраться его кишках, то можно сделать и противоядие. Хотя может не такой он уж и секретный.
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28.02.2022 16:13 Відповісти
Та не буде напрягу з БК, сподіваюсь що не останній. З почином хлопці !
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28.02.2022 14:26 Відповісти
Тю! Украинцы столько 30 мм снарядов затрофеили, что на месяцы вперед обеспечили себя боезапасом.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
Кацапське бидло не знало що таке "український чорнозем" ранньою весною!!!! Німці були розумніші вони напали влітку - коли земля була суха!
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28.02.2022 18:10 Відповісти
На крайняк на запчасти пойдет
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28.02.2022 14:46 Відповісти
для передвижной обсерватории подойдет
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28.02.2022 14:26 Відповісти
Для нас он дрова, систему опознавания переделать сложно . Так что в утиль
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28.02.2022 14:35 Відповісти
ничего не надо переделывать - надо разобрать и изучить
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28.02.2022 16:07 Відповісти
Я ж вам говорил ПВО с доставкой для Украины
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28.02.2022 14:21 Відповісти
Героям слава !!!
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28.02.2022 14:21 Відповісти
головне, щоб наші вміли це використовувати... інакше металобрухт
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28.02.2022 14:22 Відповісти
Скоріше за все -- спалять. Той трактор стоїть в грязі, колеса пробиті......одна морока.
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28.02.2022 14:26 Відповісти
навіщо спалювати?! там десь 30 тн доброго металу, це знадобиться при відбудові
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28.02.2022 14:29 Відповісти
Гаразд. Перефразую -- виведуть з ладу. Не залишать же його без нагляду.
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Чермет всего по 7 грн за кило , а изделие стоит огромных денег, не стоит рассуждать нам как будто мы дикари и в прошлом веке застряли ,наш лётчик на стареньком миг29 уложил десяток вражеских самолётов в том числе и превосходящих по параметрам на много , так что всё что заберём пригодитсяб боеприпасы на подобное найдём персонал не за долго обучим на войне все что приносит пользу и приближает к победе , отлично
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28.02.2022 17:11 Відповісти
похоже что колеса целые, он просто завяз по уши в грязи.
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28.02.2022 15:01 Відповісти
Так, ваша правда. Спочатку показалось, що пробиті. І все одно -- чим таку дуру витягувати, коли йдуть бої?
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28.02.2022 15:06 Відповісти
Рашен-Ідіоти не знають українських черноземів навесні
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28.02.2022 17:23 Відповісти
А там є *свій-чужий*?
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28.02.2022 14:23 Відповісти
Правильный вопрос. Но в любом случае можно разобрать на детали - они дорогие там
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28.02.2022 14:38 Відповісти
Його можна відключити. Своїх ми і так знаємо.
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28.02.2022 14:40 Відповісти
Ви, пане, про рашистськійПанцир чи про український чорнозем?
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01.03.2022 06:16 Відповісти
Просто так не бросают...значит бежали спасая свои сраки...
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28.02.2022 14:25 Відповісти
То теж можливо. Я видалив пост, бо не впевнений, але колеса таки дивно вгрузли.
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28.02.2022 14:26 Відповісти
Мож кацап включил бритву рыло побрить, а остальные подумали байрактар и побежали обосравшись.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
слава героям!!!
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28.02.2022 14:24 Відповісти
Передайте его американцам
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28.02.2022 14:24 Відповісти
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28.02.2022 14:24 Відповісти
Спецназ Цахалу заблукав. Буває... 😆
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28.02.2022 14:28 Відповісти
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28.02.2022 14:25 Відповісти
по существу это не танк, а МТЛБ похоже. Цены на металлолом упад знатно.
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28.02.2022 15:21 Відповісти
Смерть цапам!
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28.02.2022 14:26 Відповісти
После войны этого добра будет пруд пруди
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28.02.2022 14:26 Відповісти
на паРаше их сколько всего? десятка три максимум?
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28.02.2022 14:26 Відповісти
Около 15мллионов баксов стоит
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28.02.2022 14:27 Відповісти
А в рублях ♾
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28.02.2022 14:46 Відповісти
По новому курсу? Дохрена.
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28.02.2022 16:16 Відповісти
***** проводит спецоперацию по демилитаризации россии
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28.02.2022 14:29 Відповісти
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Так. Кацапи мають виходити без зброї.
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28.02.2022 14:45 Відповісти
я б *** нув з нього по ростову...
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28.02.2022 14:33 Відповісти
ета всьо нєправда! єта всьо снята в павильйонах Галлівуда Стенлі Кубрікам!
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28.02.2022 14:33 Відповісти
https://s01.yapfiles.ru/files/2688757/5064701ff766733b0aff08ffe3c27a0b.mp4?token=MDI2ODg3NTctMTY0NjA1MTEwNA
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28.02.2022 14:33 Відповісти
и это только начало)) потом и навигаторы будут писать
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Кібер війська ЗСУ чи Anonymous? 👀🤔😁
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28.02.2022 21:16 Відповісти
Китай вже відхрещується від Росії

Веньбінь наголосив, що Росія та Китай - стратегічні партнери, але не союзники. Китай визначає свою власну позицію окремо.
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Байден военторг откроет скоро....
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28.02.2022 14:34 Відповісти
В другу світову говорили що Дід Мороз допоміг стримати німецьких фашистів. А я думаю що нам Дід Болото допомогає стримати рашистських фашистів.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
захваченная часть Херсонской области представляет из себя сплошные болота, плавни и пески. Это пойма Днепра.
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28.02.2022 17:01 Відповісти
"Непабидимий_нисакрушимий, лигиндарний панцирь", в КБ Луч його на розборку. Але москалі нібито джугославам кілька штук впарили.
А застряг він того що московити здуру підірвали дамби на наш Крим, канал заріс комишами, 8 років не чищений, а вода розлилась, вот і звізда їм
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28.02.2022 14:37 Відповісти
"За что боролись - на то и напоролись!"
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28.02.2022 21:21 Відповісти
В хозяйстве пригодится .
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28.02.2022 14:39 Відповісти
В мирний час, розібрати і вивчити, і зробити ще кращий!!
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28.02.2022 14:40 Відповісти
Надеюсь, там и зарядов хватает для работы.
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28.02.2022 14:40 Відповісти
Граждане в стране восьмой год война, все знают где находятся укрытие, не давайте адреса убежишь незнакомым в соц сетям работают диверсанты. Отредактируйте по своему усмотрению и распространяйте дальше. Наша безопасность в наших руках.
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28.02.2022 14:42 Відповісти
кому он нахер нужен, этот хлам, если он даже Байрактаров не видит......
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28.02.2022 14:43 Відповісти
но он видет русню взлетающую из евпатории и сак.
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28.02.2022 14:45 Відповісти
у нас и своих "гляделок" хватает....., а во вторых, его нужно уметь настроить и пользоваться.....
хотя в качестве объекта для реверсивного инжениринга пойдет..... )
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Там наверное система распознавания свой-чужой стоит. Так что бесполезная для нас хрень
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28.02.2022 18:23 Відповісти
Херсонцы на высоте. И это при том, что херсонщина в окупации.
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28.02.2022 14:43 Відповісти
Я помню очень хорошо, как некоторые очень патриотичные украинцы говорили, что на Юге Украины почти все лояльны к России и сдадутся, как только ***** всунется в Украину. Почему? А хрен его знает - так им казалось, потому что население говорит на русском языке. Типа, там все любили Януковича. И сколько я им не вдалбливал в башку, что не так - они, как бараны, ничего не всосали. Надеюсь, что до них сейчас это докатилось, что не язык определяет патриотизм!
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Дякуємо ВАМ!Молимось за ВАС.Оплакуємо загиблих!Смерть російському фашизму!
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28.02.2022 14:45 Відповісти
ну я же писал , что мордва попалась на юге и в центре страны. назад целыми они не уйдут.
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Самі жорстокі кацапи - з ОРДЛО!Вони підло знищують РСЗО та артилерією українські міста:Волноваха на моїй рідній Донеччині,Щастя та Станицю Луганську!Будьте прокляті рашисти та горіти вам в аду!Не буде,орки,вам прощення!Перемога буде за Україною!Рашистам-колабарантам - смерть!
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28.02.2022 14:55 Відповісти
Захисники острова Зміїний живі та перебувають у полоні російських окупантів. Про це повідомляють Військово-Морські Сили України.
https://news.liga.net/ua/politics/news/zaschitniki-ostrova-zmeinyy-jivy-oni-v-plenu-rossiyskih-okkupantov-vmsu
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28.02.2022 14:57 Відповісти
А як же система роспізнування " свій- чужий" для керованих ракет?! Мабуть не вдасться цією технікою користуватись
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28.02.2022 14:59 Відповісти
Шахтёры в военторге купили.
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28.02.2022 15:16 Відповісти
Нам такое нужно в хозяйстве. Только не похерьте
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28.02.2022 15:46 Відповісти
АХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО ФОТО С ТРУПАМИ И РАЗБИТОЙ ТЕХНИКОЙ ПЛЕННЫМИ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
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28.02.2022 15:57 Відповісти
вот это правильно
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28.02.2022 18:40 Відповісти
зашла на какой то из сайт, написала, удаляют через 3 минуты..
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01.03.2022 15:07 Відповісти
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28.02.2022 16:39 Відповісти
Мешканці з тимчасово окупованого Бердянську вийшли на мітинг.
ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦@ArmedForcesUkr
Бердянськ, мешканці почали активний спротив рашистським загарбникам! Браво Бердянці! 👏 Об`єднані ми непереможні! ⚔
Слава Нації!
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1498298228802007042 - відео
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28.02.2022 16:43 Відповісти
Бердянськ захворів на Майдан.
Писець крадеться до Ростова.
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28.02.2022 16:47 Відповісти
а на ралли-рейдах прям уухх всех рвут
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28.02.2022 17:11 Відповісти
Слава героям!
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28.02.2022 17:13 Відповісти
Подивимся яке воно в роботі - в Сирії американські ракети не змогли зупинити,
кацапські повинні зупинити
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28.02.2022 17:22 Відповісти
ФАШИСТЫ НА ПАНЦЕРЯХ ПРИЕХАЛИ !!!
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28.02.2022 18:00 Відповісти
у них ще Тігри є а нацисти все одно Українці
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01.03.2022 08:51 Відповісти
Слава ЗСУ! Дякуємо! Підтриємуємо! Наші зірки!!! Героям Слава!!!

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28.02.2022 19:36 Відповісти
перегнать в безопасное место и отдать кому надо
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28.02.2022 20:25 Відповісти
Спалось його хлопці
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28.02.2022 21:48 Відповісти
Український вояк знищив москальську БМП-2 із гранатомета. Місто Буча, Київська обл.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
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28.02.2022 21:49 Відповісти
У Чернігівській області розбили кацапську колону.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947
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28.02.2022 21:59 Відповісти
 
 