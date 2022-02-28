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Захисники України захопили російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир" на Херсонщині. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська армія продовжує протистояти російським окупантам і здобувати локальні перемоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
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Наприклад, нещодавно стало відомо, що ЗСУ організували засідку і знищили понад сорок спецпризначенців СОБРа разом з їх командиром. А тепер з'явилася інформація про солідний трофей наших солдатів — російський зенітно-ракетний комплекс "Панцир".
Як зазначається, техніку вдалося роздобути в Херсонській області. Тепер наші солдати зможуть застосувати її для удару по армії Російської Федерації. "Панцир" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від повітряних атак. Відео з захопленим ЗРК присутнє нижче.
Топ коментарі
+84 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.02.2022 14:20
+67 Олег Карпов b569f323
показати весь коментар28.02.2022 14:25
+50 Sviatoslav Shulga
показати весь коментар28.02.2022 14:21
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Він там викруткою поколупається і багато чого взнає про кацапський аналоговнет
Захопили, звісно, під час намазу, коли сирійський екіпаж Алаху молився 😂
в господарстві згодиться.
Веньбінь наголосив, що Росія та Китай - стратегічні партнери, але не союзники. Китай визначає свою власну позицію окремо.
А застряг він того що московити здуру підірвали дамби на наш Крим, канал заріс комишами, 8 років не чищений, а вода розлилась, вот і звізда їм
хотя в качестве объекта для реверсивного инжениринга пойдет..... )
https://news.liga.net/ua/politics/news/zaschitniki-ostrova-zmeinyy-jivy-oni-v-plenu-rossiyskih-okkupantov-vmsu
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
ВОЇНИ УКРАЇНИ🇺🇦@ArmedForcesUkr
Бердянськ, мешканці почали активний спротив рашистським загарбникам! Браво Бердянці! 👏 Об`єднані ми непереможні! ⚔
Слава Нації!
https://twitter.com/ArmedForcesUkr/status/1498298228802007042 - відео
Писець крадеться до Ростова.
кацапські повинні зупинити
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947