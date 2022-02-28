Російська авіація бомбить Харків і область некерованими бомбами. Ми це неодноразово спостерігали в Сирії, - СІТ. ВІДЕО+ФОТО
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Російська армія може перейти в Україні до перевіреної в Чечні та Сирії тактики бомбардування площ, що завдає величезних збитків цивільному населенню
Про це йдеться у повідомленні Conflict Intelligence Team, передає Цензор.НЕТ.
"На відео опублікованому сьогодні вранці, видно, як повідомляється, проліт російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 над селищем Приколотне Харківської області у напрямку Харкова. Незабаром після цього з'явилися кадри з самого міста, де видно стовпи диму. Один із кадрів був геолокований у мікрорайоні Північна Салтівка, на перехресті вулиці Гвардійців-Широнінців та Дружби народів. Місце удару оточують житлові будинки, відповідно, якщо його було завдано некерованим боєприпасом, то такі дії можна вважати військовим злочином.
Уявлення про те, які боєприпаси застосовує російська авіація, можна отримати за фотографією, знятою, як уточнюють у коментарях, на вулиці Московській в Ізюмі Харківської області. Боєприпас, що не вибухнув, на фото — це фугасна авіаційна бомба ФАБ-500М-62. Потрапляння таких некерованих авіабомб до житлових кварталів ми неодноразово спостерігали в Сирії.
Ми поки що не можемо точно встановити, які саме боєприпаси застосовувалися російськими ВКС у Харкові, проте схильні припускати, що надалі ми побачимо дедалі більше застосування некерованих бомб та інших боєприпасів. Це пов'язано з тим, що "спецоперація", яка передбачала швидку нейтралізацію української армії та безперешкодне зайняття великих міст, мабуть, провалилася. Тепер російська армія може перейти до перевіреної в Чечні та Сирії тактики бомбардування площ, що завдає величезних збитків цивільному населенню", - розповіли дослідники.
Будь ласка, зачекайте...
Об этом сообщил глава Донецкой областной ВГА Павел Кириленко.
может пришло время нанять киллера для Путина?
@zloy_odessit
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25 мин
Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьков. Военные преступники, сломавшие зубы о Харьков стали город просто ровнять с землей! Вы не воюете с мирными? Да вы с первых дней убивали мирных жителей, с каждым днём лишь раскручивая этот кровавый маховик!
Александр Коваленко
@zloy_odessit
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26 мин
Оказавшись беспомощными перед стойкостью ВСУ вы отыгрываетесь ан мирном население пытаясь сломить дух защитников Украины! Но вы просчитались... Такие действия лишь пробуждают в нас ещё большую ненависть к вам и теперь, пленных будут брать намного меньше. Готовьтесь к резне!
Похоже, обстрел Харькова вёлся не только из 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» но и посредством 220-мм РСЗО 9К57 «Ураган» и 300-мм 9К58 «Смерч». То есть, задействована была вся группа РСЗО российских оккупационных войск под Харьковом. Видео от читателей - спасибо!
Им нужна бесплатная рабочая сила валять лес в Сибири.
Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
Но нужно добавить ещё один важнейший просчёт кремлёвского гопника и его холуёв: оценка Запада и его возможной реакции на агрессию против Украины. Да, Запад сейчас потерял ориентиры и его правители - бездарности и трусы. Однако при всём при том он наконец понял, что уверения, отступления и выражения озабоченности никак не могут остановить деспотии, что необходимы куда более решительные и конкретные меры, тем более что диктатуры являются прямой угрозой для самого существования Европы.
Вчера участвовал в гигантской демонстрации в Берлине против агрессии России и могу уверить, что тут невиданная солидарность и единство в вопросе поддержки Украины. Практически все люди и все парламентские партии полностью и безоговорочно на вашей стороне.
Слава героическим защитникам Украины! Смерть рашистским захватчикам!
Как известно, Фашистская "Федерация" собрала в Черном море весь свой флот, со всех морей, а Турция закрыла проливы. Теперь Япония предъявила претензии на Южные Курилы. А Группировка фашистов в Сирии осталась голой без снабжения. Грех не воспользоваться
Це обмінний фонд
Брати українці, їбаште їх по всіх селах, полях і лісах де вони стоять.
За таке немає прощення....