Після обстрілу Харкова російськими "Градами" госпіталізовано 15 військових та 16 цивільних. Кількість загиблих уточнюється, - міськрада. ВIДЕО

Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.

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"Одна жінка (цивільна) померла. Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлено пізніше. Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених, з них - 20 військових. З доправлених померли двоє військових і п'ятеро цивільних", - йдеться у повідомленні.

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