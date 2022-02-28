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Після обстрілу Харкова російськими "Градами" госпіталізовано 15 військових та 16 цивільних. Кількість загиблих уточнюється, - міськрада. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради. 

"Одна жінка (цивільна) померла. Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлено пізніше. Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених, з них - 20 військових. З доправлених померли двоє військових і п'ятеро цивільних", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Школа Харкова після обстрілу військами РФ. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
ГЕНОЦИД українського народу.
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28.02.2022 15:12
+21
ша р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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28.02.2022 15:10
+12
Що тут сказать....ми с гражданскімі нє ваюєм, ***..и.
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28.02.2022 15:12
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ша р і й, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС.

Окрім того розслідування довело причетність ш арія до кондома м а л а ф є є в а, праворадикального п а Р а ш н о г о фашиста. шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій паРашiї. кондом ма л а ф є є в був одним з авторів так званої "р ю з ь г о ї в Я с ни" у 2014 року.
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28.02.2022 15:10 Відповісти
Так вдалося і цей обстріл тому доказ. Це тільки початок. Не літайте у хмарах, ми воюємо із виродками. Будуть і масові вбивства і мародерство і згвалтування. Усе це попереду. Тому нех.р гнати на владу, це саме від безсилля вони роблять.
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28.02.2022 15:23 Відповісти
Що тут сказать....ми с гражданскімі нє ваюєм, ***..и.
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28.02.2022 15:12 Відповісти
ГЕНОЦИД українського народу.
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28.02.2022 15:12 Відповісти
Як вони до міста потрапили, їх тільки від ранку добивали?
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28.02.2022 15:16 Відповісти
Ты что не читал внимательно:градами расстреляли город
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28.02.2022 15:19 Відповісти
40 км відстань на яку обстрілює град
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28.02.2022 16:04 Відповісти
І не уявляла,що так далеко(((.чула,як в ранці гатило, зателефонувала бійцям, вони казали, що це ми, не лякайтесь(((а тут таке...
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28.02.2022 16:25 Відповісти
Харків'яни сидіть в бомбосховищах,не ходіть зараз по вулицях
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28.02.2022 15:16 Відповісти
Путина, ******, в клетку к БЕЛОМУ МЕДВЕДЮ ГОМОСЕКСУАЛИСТУ! Сдохни тварь!
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28.02.2022 15:17 Відповісти
По переговорам: Арестовича будете публиковать? УП вас обскакал, мне даже обидно как-то
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28.02.2022 15:26 Відповісти
После такого хочется любого русского рвать зубами
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28.02.2022 15:27 Відповісти
На ютюбі є один харківський поц Юрій Ворожко, так цей сєпар працює на кацапську аудиторію та каже, шо фсьо спакойна, пастрєлівают. Там у нього мільйони преглядів з кацапії, вони йому дякують за «правду». Це падло треба відправити у блок, щоб не брехало. Хоча йому там вже погрожують, кажуть, що знайдуть сєпара та вбьють. Це падло вже сидить десь у темряві та обісрані штани сушить. М
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28.02.2022 15:27 Відповісти
Росіяни стріляли у воєнних. Але як завжди буває, градами не можна попасти точно в ціль. Навіть якщо наводять, залишається шанс промаху. Ще 10-20 таких ударів, можна буде спокійно заходити в місто, вручати медалі наводчикам і називати їхніми іменами вулиці. Харків від сили захищає 10 тис. українців, решта хто активно, хто пасивно, чекає на визволення від фашистів. А те що помруть декілька сотень мирних жителів...ну так росіянам- харківчанам не жалко ні своїх, ні чужих життів. Головне щоб все було Росія, щоб все було руський дух, щоб все було страх і смерть.
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28.02.2022 15:27 Відповісти
Люди сопротивляйтесь.Не берите кацапов в плен.Все они понимают.Это нелюдь и убийцы
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28.02.2022 15:27 Відповісти
Зрады нет!!!!!

Стало известно о требовании Украины по Крыму на переговорах с Россией, которые проходят в Гомельской области. Ранее говорилось, что киевские власти запросят прекращение огня и вывода российских войск с украинской территории.

Украина потребовала вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Это подтвердили РБК в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры украинской и российской делегаций проходят 28 февраля. Первоначально место встречи не было известно, но СМИ всё узнали.
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28.02.2022 15:33 Відповісти
ВСУ.!!!!! пленных не брать , это не люди!!!
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28.02.2022 15:43 Відповісти
Зітріть з лиця землі парашинську наволочь!!!
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28.02.2022 16:09 Відповісти
То був один залп? Одна машина?. Знайти, порвати горло через жопу арматурою!!!
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28.02.2022 16:15 Відповісти
отдать родственникам погибших
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28.02.2022 17:18 Відповісти
не брати кацапів в полон!!!!!
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28.02.2022 17:32 Відповісти
Обстріл Харкова градом.

https://twitter.com/olehbatkovych/status/1498255697460412417
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28.02.2022 18:13 Відповісти
 
 