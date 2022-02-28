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Після обстрілу Харкова російськими "Градами" госпіталізовано 15 військових та 16 цивільних. Кількість загиблих уточнюється, - міськрада. ВIДЕО
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Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 15 військових та 16 цивільних із пораненнями різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської міської ради.
"Одна жінка (цивільна) померла. Оскільки обстріл закінчився нещодавно, кількість поранених може змінитися, а кількість загиблих буде повідомлено пізніше. Усього за останню добу до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О. І. Мещанінова та міської клінічної багатопрофільної лікарні №25 доправлено 44 поранених, з них - 20 військових. З доправлених померли двоє військових і п'ятеро цивільних", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+25 Petrov Viktor
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+21 Mora Zfayfer
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