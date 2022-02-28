"Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - українці полонили ще одного військового армії РФ. ВIДЕО

В мережі опубліковано відео, на якому показано ще одного полоненого армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису полонений каже, що він бурят і воював у тиловому підрозділі.

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