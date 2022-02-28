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армія РФ (13505) війна (56581) Бурятія (36) полонені (1946)

"Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - українці полонили ще одного військового армії РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

В мережі опубліковано відео, на якому показано ще одного полоненого армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису полонений каже, що він бурят і воював у тиловому підрозділі.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+73
Кобздон таких любил.
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28.02.2022 15:42
+59
Вот для чего Рашке захваченные народы и территории - в качестве пушечного мяса в горячие точки
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28.02.2022 15:43
+43
**** він розлягся, як на пляжі? Нехай дає покази стоячи...
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28.02.2022 15:42
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Бурят НАИВНЫЙ еще не придумал ОТМАЗКУ признался что подвозил РАКЕТЫ и СНАРЯДЫ , чтоб дид Панас поменял викна и шифер на свою пенсию , она у него БОЛЬШАЯ !!!
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28.02.2022 16:17 Відповісти
Ну правду сказал. Мама говорила всегда надо правду говорить.
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28.02.2022 18:45 Відповісти
Бурятцького рода, нема переводу.
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28.02.2022 16:19 Відповісти
это НАШ братский НАРОД , привез нам РАКЕТЫ и СНАРЯДЫ !!!)))) я б ему уже ГЛАЗА сделал ЕВРОПЕЙСКИМИ !!! а может это китаец ???))))
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28.02.2022 16:19 Відповісти
***...их там половина армии оленеводов и кавказских джигитов...Земляки этой кривоногой шойги...Видать не всех перебили с 2014 года...
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28.02.2022 16:21 Відповісти
Бурят? Как я рад! - сказав Кобзон та видав квиток на концерт поза чергою.
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28.02.2022 16:23 Відповісти
Боевые ******** Росиськи
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28.02.2022 16:26 Відповісти
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28.02.2022 16:36 Відповісти
паляниці з полуницями
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28.02.2022 17:04 Відповісти
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28.02.2022 19:31 Відповісти
Літак вже зайвий на цій картинці.
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28.02.2022 21:31 Відповісти
і то правда, літак зайвий
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28.02.2022 22:18 Відповісти
русский самольот ідьот *****...
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28.02.2022 22:53 Відповісти
Чувак, как же ждали все тебя то?!! Ну чего так долго?! Ща поджарим, будешь красава как твой братик!!!
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28.02.2022 16:37 Відповісти
я думаю если этому азиату повезет то он вернется уже в северомонгольскую народную республику.
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28.02.2022 16:38 Відповісти
Тыловики-и? подвоз ракет? Так ракету ему в тыл поглубже
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28.02.2022 16:42 Відповісти
где их крутые контракники?
че все молодые совсем

в бурятии нет оленей, это у якутов
в бурятии почти как монголия степи голые
лошадки там, трава
там газа нет даже, луганский проверял))
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28.02.2022 16:54 Відповісти
хороший бурят жаренный бурят
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28.02.2022 16:55 Відповісти
📢Суки! Прошу максимального поширення!!Результат обстрілу Маріуполя!! Рекомендую переглянути до конца! Тварюки, палати вам у пеклі!🤬🤬🤬
#FckPutin #StopWar #PutinHitler

https://twitter.com/Aliaksu78052432/status/1498309592778002439
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28.02.2022 17:01 Відповісти
а там олені,олені небриті та неголені,дивні створіння без мозгів та без коріння
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28.02.2022 17:01 Відповісти
типичная золотая орда!
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28.02.2022 17:02 Відповісти
гівняна орда
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28.02.2022 17:59 Відповісти
БУРЯТИЯ ТОЧНО ОТДЕЛИТСЯ ОТ РОССИИ !!!
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28.02.2022 17:09 Відповісти
Что бы ты во всех следующих жизнях рождался на кацапии
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28.02.2022 17:12 Відповісти
Ще один бурят, вперед ногами як трупака транспортують
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28.02.2022 17:55 Відповісти
Он ничего не делал он только ракеты подавал ****. К Кобздону однозначно. Кобздон любит бурятов
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28.02.2022 18:27 Відповісти
Заколотить в ящик железный и отправить Новой Почтой в Бурятию. НП пока не работает но ето такое. буряту не к спеху
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28.02.2022 18:30 Відповісти
никаких пленных! кацапов надо убивать, резать, топить, рвать глотки, отрезать яйца, вырывать глаза... УБЕЙ КАЦАПА! убивай и ни в чем не сомневайся... бурят он, сибиряк, кацап, тунгус... убей без сомнения... они не люди...
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28.02.2022 19:04 Відповісти
Он бы еще сказал, что только из тайги за солью вышел и в армию забрали.
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28.02.2022 19:20 Відповісти
Буряты периодически воюют в ордло против наших ребят, их надо делать калеками и отправлять в Бурятию, чтобы больше ни один бурят не горел желанием ехать в Украину и бить укров.
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28.02.2022 19:26 Відповісти
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28.02.2022 19:27 Відповісти
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28.02.2022 19:29 Відповісти
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28.02.2022 19:30 Відповісти
А где же веселое привет чита привет улан удэ?
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28.02.2022 19:30 Відповісти
тыловик, на блок постах стоял, ага
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28.02.2022 19:52 Відповісти
Отправьте его к Кобзону, а не в бурятию! Порадуйте упыря! Он ведь по всей Украине щас гастролирует с концертами для армии орков Буряту он будет рад!
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28.02.2022 20:02 Відповісти
Якщо славетний народ України зараз здасть країну орді, років через 20-30 українці будуть воювати та гинути за інтереси фашистської росії десь в Польщі або країнах Балтії так само, як цей ******* бурят.
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28.02.2022 20:27 Відповісти
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
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28.02.2022 20:53 Відповісти
боєвой бурят всьо, закончілся...
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28.02.2022 21:52 Відповісти
« Бурят?», « Боевой бурят?» вышлем домой оленей пасти
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28.02.2022 22:09 Відповісти
Хороша робота з полоненим, добрий матеріал для нашої пропаганди. Роззброїли, виписали легкий дружній підсрачник, сказали щоб більше не шкодив і відправлять додому до оленів. Звісно що згодом, не відразу. Таким воїнам будь який руслік залюбки здасться, без страху і сумнівів.
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28.02.2022 22:24 Відповісти
Ні, хай мама ****** сюди, дивиться, що її синок наробив, кричить, що Путлєр - *****, відпрацює на роботах по відновленню країнми - а тоді хай забирає свого виродка додому!
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02.03.2022 09:06 Відповісти
Долбоёбы, а не буряты
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28.02.2022 22:59 Відповісти
-Боевой?
-Нет, уже отстреляный...
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28.02.2022 23:43 Відповісти
Буряти не пасуть оленів. Бо їх там нема. Оленів пасуть чукчі.
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28.02.2022 23:45 Відповісти
Та то просто игра слов парни прикалываются
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01.03.2022 00:29 Відповісти
Тягнуть в крематорій?
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01.03.2022 01:08 Відповісти
после убийства в Охтырке украинских военнослужащих к рашистам не должно быть пощады... убивать каждого первого... начинать бомбить расию... превратить белгород, курск, смоленск, москву в груду камней.. и никакой жалости... сеять смерть среди кацапов...
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01.03.2022 06:34 Відповісти
Каструвати їх всіх
, щоб не плодилися
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01.03.2022 06:44 Відповісти
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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01.03.2022 07:27 Відповісти
как я знаю они жаренними лучше виглядет!
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01.03.2022 07:36 Відповісти
Чтоопять?? Куда эти лезут ублюдки, сегодня наша деревня собирает помощь
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01.03.2022 08:00 Відповісти
Буду всем в морду плевать кто здесь в Германии за кацапов, чисто сморчок в харю кацапскую. Родина моего папы Одесса . Слава великому народу. Храни вас господ
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01.03.2022 08:04 Відповісти
Кастрировать чтоб не размножались твари
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01.03.2022 08:08 Відповісти
А ведь предупреждали , сидите на швабрах и бутылках раслабив булочки,. Нет поперлис в Украину, теперь вам их достанут с зади и засунуть в ротик а дышать будет нечем.😁
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01.03.2022 08:57 Відповісти
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