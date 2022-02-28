"Ты кто?", - "Бурят", - "Боевой?", - "Тыловики мы...", - українці полонили ще одного військового армії РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
В мережі опубліковано відео, на якому показано ще одного полоненого армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису полонений каже, що він бурят і воював у тиловому підрозділі.
Топ коментарі
+73 Serhios Bond 5ae25a76
показати весь коментар28.02.2022 15:42
+59 Kristobal Juan
показати весь коментар28.02.2022 15:43
+43 Gyro
показати весь коментар28.02.2022 15:42
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че все молодые совсем
в бурятии нет оленей, это у якутов
в бурятии почти как монголия степи голые
лошадки там, трава
там газа нет даже, луганский проверял))
#FckPutin #StopWar #PutinHitler
https://twitter.com/Aliaksu78052432/status/1498309592778002439
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
-Нет, уже отстреляный...
, щоб не плодилися