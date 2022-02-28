Наслідки обстрілу російськими окупантами Чернігова. ВIДЕО

Зранку війська РФ обстрілювали Чернігів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Це Чернігів сьогодні. Наслідки обстрілів російських окупантів. На місці працюють підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.

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