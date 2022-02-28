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Наслідки обстрілу російськими окупантами Чернігова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зранку війська РФ обстрілювали Чернігів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Це Чернігів сьогодні. Наслідки обстрілів російських окупантів. На місці працюють підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні. 

Читайте також: Чернігівська ОДА попереджає мешканців міста: Безпечних виїздів з міста немає, шляхи заміновано, місто бомблять з літаків

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Твари, гореть вам в аду!
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28.02.2022 16:09
+19
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28.02.2022 16:10
+15
господи, господи, хоть бы не выгореть раньше времени, моя ненависть уже просто зашкаливает...
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28.02.2022 16:11
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Твари, гореть вам в аду!
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28.02.2022 16:09 Відповісти
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28.02.2022 16:10 Відповісти
господи, господи, хоть бы не выгореть раньше времени, моя ненависть уже просто зашкаливает...
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28.02.2022 16:11 Відповісти
А вы не переживайте. Попробуйте расслабиться, отвлечься. Например сыграйте в какую-нибудь игру

https://ain.ua/ru/2022/02/28/grayesh-v-onlajn-gru-blokuyesh-sajty-voroga-prostyj-sposib-dopomogty-********-prosto-zaraz-2/

Украинцы создали онлайн-игру, блокирующую сайты врага. Простой способ помочь Украине прямо из браузера

28 Февраля, 2022,09:40

Майя Ярова

Читать на UA

Львовские ІТ-специалисты создали браузерную онлайн-игру для помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Игра создана таким образом, что каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.
Что за игра

Playforukraine.live - это аналог известной игры «2048», числовая головоломка, для разгадки которой необходимы только базовые знания арифметики. Благодаря простой механике игра является простым способом помощи и доступна даже детям, подросткам и всем, кто не имеет специальных навыков для борьбы с агрессией РФ.
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28.02.2022 16:40 Відповісти
А ты представляешь каково мне? Я Сталина по телику видел. А тут ***** пришло, а я уже вилы поднять не могу.
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28.02.2022 17:42 Відповісти
підараси.
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28.02.2022 16:13 Відповісти
urki
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28.02.2022 16:32 Відповісти
кацапы
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28.02.2022 16:50 Відповісти
********
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28.02.2022 19:56 Відповісти
********. Будет вам Гаага.
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28.02.2022 16:14 Відповісти
Руській мір,билять!Щоб ви,суки рашиськи,передохли всі!Україна стане для вас могилою!
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28.02.2022 16:15 Відповісти
Не руській мір , а рускій !!!!!!!!! Там Русі не було !
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28.02.2022 16:39 Відповісти
Не суть, главное понятно о каких ********* речь
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28.02.2022 17:39 Відповісти
Речь о русских , поэтому так и надо об этом писать без ошибок ...
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28.02.2022 17:48 Відповісти
 
 