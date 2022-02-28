23 475 15
Наслідки обстрілу російськими окупантами Чернігова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Зранку війська РФ обстрілювали Чернігів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Це Чернігів сьогодні. Наслідки обстрілів російських окупантів. На місці працюють підрозділи ДСНС", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Чернігівська ОДА попереджає мешканців міста: Безпечних виїздів з міста немає, шляхи заміновано, місто бомблять з літаків
Топ коментарі
+25 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар28.02.2022 16:09
+19 Ben23
показати весь коментар28.02.2022 16:10
+15 Hanka Panyanka
показати весь коментар28.02.2022 16:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
https://ain.ua/ru/2022/02/28/grayesh-v-onlajn-gru-blokuyesh-sajty-voroga-prostyj-sposib-dopomogty-********-prosto-zaraz-2/
Украинцы создали онлайн-игру, блокирующую сайты врага. Простой способ помочь Украине прямо из браузера
28 Февраля, 2022,09:40
Майя Ярова
Читать на UA
Львовские ІТ-специалисты создали браузерную онлайн-игру для помощи Украине в борьбе с российской агрессией. Игра создана таким образом, что каждый ход игрока приближает сайты РФ к блокировке.
Что за игра
Playforukraine.live - это аналог известной игры «2048», числовая головоломка, для разгадки которой необходимы только базовые знания арифметики. Благодаря простой механике игра является простым способом помощи и доступна даже детям, подросткам и всем, кто не имеет специальных навыков для борьбы с агрессией РФ.