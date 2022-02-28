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Збірна України з фехтування відмовилась виходити на бій із РФ. Федерація, яку очолює росіянин Уcманов зарахувала їм технічну поразку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Збірна України з фехтування на рапірах відмовилась виходити на поєдинок проти збірної Росії на етапі Кубка світу в Каїрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Суспільне з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

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Українці виступали в командному турнірі та зуміли виграти першу зустріч проти Сінгапуру (45:39). В 1/8 фіналу збірна України вийшла на третій номер посіву – Росію.

Але українська команда в складі Андрія Погребняка, Данила Гойди, Максима Гаравського та Клода Юнеса відмовилась фехтувати з російськими рапіристами.

Спортсмени заявили, що "не робитимуть цього, поки їхні родини знаходяться вдома в небезпеці". Глядачі їх підтримали оплесками.

Крім того, фехтувальники показали плакат із написом англійською мовою: "Зупиніть Росію, зупиніть війну. Збережіть Україну, збережіть Європу!".

За словами Погребняка, збірні Росії та України могли б розвести завчасно, але організатори змагань не зробили цього.

"Узагалі позавчора [25 лютого] фехтувальник із Бельгії Стеф Де Гріф запитав нас, чи може він фехтувати з нашим прапором на рукаві в знак підтримки. Авжеж, ми погодились. Він відфехтував перший день, а на наступний під час бою до судді підійшов тренер із Росії і натиснув на нього. І тоді фехтувальнику сказали, що якщо він не зніме зараз нашивку, то його дискваліфікують. Ось така провокація була.

Ще сказали не публікувати фото з нами на змаганнях. Наприклад, у перший день опублікували світлину з українським рапіристом Данилом Гойдою. Зараз її вже видалили. Хто це наказав, ми можемо лише здогадуватись", - також зауважив Погребняк під час спілкування з Суспільне Спорт.

Наостанок один із лідерів української команди зізнався, що фехтувальники намалювали плакат на підтримку України ще 26 лютого - за день до початку командних змагань. Погребняк наголосив, що українці в будь-якому разі "100% не виходили б на доріжку" проти збірної Росії. У підсумку українці зазнали технічної поразки за "неявку на зустріч", коли росіяни автоматично пройшли далі.

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На запитання, як уся ця ситуація відбилась на збірній Росії, український спортсмен відповів наступне:

"Росії взагалі від цього нічого не було. Якось незрозуміло написали (організатори етапу Кубка світу - Ред.), що ми "не прийшли на зустріч". Але то вже таке. А що росіяни? Просто стояли, опустивши голови. Та й все. Ясна річ, що в нас не було жодного настрою та бажання з ними спілкуватись. Я, авжеж, дуже сподіваюсь, що до наших слів прислухаються і в майбутньому будуть протести, аби країн-агресорів Росію та Білорусь не допускали до виступів у всіх видах спорту. Це було б правильне рішення".

Очільником Міжнародної федерації фехтування (FIE) є російський бізнесмен Алішер Усманов. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки Усманова оцінюються в 17,9 млрд доларів. Він є одним із найбагатших підприємців світу.

Аналогічна ситуація, як із командою україських рапіристів, трапилась 27 лютого на юніорському чемпіонаті Європи в Сербії. Українська шпажистка Емілі Конрад вийшла на росіянку Анастасію Назарову в 1/32 фіналу. Українка так само знялась із бою через вторгнення РФ на територію України, однак у протоколі вказано зняття через "медичні обставини".

Раніше олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан виступила на підтримку Збройних сил України та назвала російську армію "вбивцями, що виконують особистий наказ Гітлера".
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Топ коментарі
+7
Треба було пофехтувати, але перед цим зняти наконечники з рапір..
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28.02.2022 16:21
+5
Надо было выйти, только с топором и отхерячить кацапсину
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28.02.2022 16:24
+3
То фигня. А вот международная федерация тхэквондо лишала ***** черного пояса - это круть!
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28.02.2022 16:19
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То фигня. А вот международная федерация тхэквондо лишала ***** черного пояса - это круть!
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28.02.2022 16:19 Відповісти
Дзюдо.
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28.02.2022 16:26 Відповісти
Не, пока только тхэквондо. Он же многостаночник, такой себе мачо-засранец.
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28.02.2022 16:31 Відповісти
Ну да, лукшеску ж у нас тоже хоккеист, водиночку команду чемпионов переигрывает.
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28.02.2022 16:33 Відповісти
Треба було пофехтувати, але перед цим зняти наконечники з рапір..
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28.02.2022 16:21 Відповісти
порубить в капусту - рузе там все из армейских
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28.02.2022 16:22 Відповісти
рузге идёт даже под прокси на хер или удобрением как многие ванятки и васятки
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28.02.2022 17:15 Відповісти
правильно. А умеров - лайно смердюче
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28.02.2022 16:23 Відповісти
Мог бы сообщить, что по этому поводу надо провести совещание федереции и единогласно присудить поражение кацапии и выгнать их найух из федерации. А так он просто - лайно смердюче.
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28.02.2022 18:53 Відповісти
Розумію. Бо повбивали б.
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28.02.2022 16:23 Відповісти
Нам потрібна повна перемога над кацапами.А поразка на фехтувані це не велика втрата.Яке може бути фехтування,коли в Україні гинуть діти?
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28.02.2022 16:23 Відповісти
Зря, такой был шанс заколоть москалив, как свиней.
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28.02.2022 16:23 Відповісти
Надо было выйти, только с топором и отхерячить кацапсину
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28.02.2022 16:24 Відповісти
Руські карабль іди *****!
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28.02.2022 16:24 Відповісти
украинские спортсмены! мочите русню на спортивных кортах, не давайте им техническую победу!!
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28.02.2022 16:25 Відповісти
Очільником Міжнародної федерації фехтування (FIE) є російський бізнесмен Алішер Усманов. Джерело: https://censor.net/ua/v3320104

понакупляли посад у спорті
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28.02.2022 16:26 Відповісти
Скоро усіх кацапів поженуть з керівництва міжнародних федерацій, тощо
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28.02.2022 16:38 Відповісти
Египтяне не лучше. Наши сейчас ****** кацапов, где только найдут, по всему египту. А египтяне угрожают им выселением и тюрьмой. Пусть кацапов выселят и наши успокоятся.
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28.02.2022 16:45 Відповісти
Якщо роздивитись а ту бійню, яку влаштували кацапам на київщині, то, думаю, виселення нікого не зупигить.
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28.02.2022 17:44 Відповісти
да похрен на эти федерации
по шахматам еще выгоните
там правит еще один "оленевод" калмыцкий
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Технічна поразка краще чим втрата совісті та честі.БРАВО,БРАВО,БРАВО нашим спортсменам,це краще за перемогу в спорті.
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28.02.2022 16:52 Відповісти
skoro etot usmanov poluchit ne tolko tehnicheskoe porazenie......
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28.02.2022 16:53 Відповісти
херня, якщо наступний такий крок зробить то їм *****!
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28.02.2022 16:56 Відповісти
Переживем. Это не самое проблемное сейчас. Но есть повод почистить спорт от уродов из московии
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28.02.2022 16:56 Відповісти
кацапы просто в течении последних пяти дней провалились в такую #издень , что их уровень развития не позволяет им всё это осознать . Сейчас сказать что ты кацап , за пределами мордора , равносильно самоубийству . Слава Украине !!! Смерть кацапам !!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 17:03 Відповісти
Де там ті любителі пообніматься з москалями обмотаними в аквафреш ?...
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28.02.2022 17:06 Відповісти
Да и хрен с ним с этим Усмановым. Но думаю ему не долго теперь председательствовать в федерации
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28.02.2022 17:30 Відповісти
 
 