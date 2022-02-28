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Гелікоптер окупантів збито на Харківщині. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В смт Близнюки Харківської області захисники України збили зі "Стінгера" гелікоптер окупантів.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вертоліт окупантів збито в смт Близнюки Харківської області. Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий "Стінгером", тим самим, що передали союзники місяць тому! Україна перемагає!", - написав Геращенко. 

Також читайте: На півночі Києва збито два ворожі гелікоптери. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+63
Браво ЗСУ! Ви найкращі
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28.02.2022 16:40
+63
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28.02.2022 16:42
+49
Если кто-то выжил с вертолета - гасить ногами, пока подошва не отвалится!
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28.02.2022 16:41
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Браво ЗСУ! Ви найкращі
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28.02.2022 16:40 Відповісти
Близнюки, ось вони -
https://youtu.be/sFbI2XMyuGg
курган і агрегат
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28.02.2022 16:54 Відповісти
Если кто-то выжил с вертолета - гасить ногами, пока подошва не отвалится!
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28.02.2022 16:41 Відповісти
Не похоже, что б там кто-то выжил.
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28.02.2022 16:43 Відповісти
ми 35 модернизированный рузе крокодил ми 24 модернизация не помогла
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28.02.2022 16:41 Відповісти
Помогла главе ростеха - вон какая яхта на майорке классная. Была.
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28.02.2022 16:58 Відповісти
Почему? Модернизация с помощью Стингера очень даже помогла.
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28.02.2022 20:12 Відповісти
Смерть цапам!
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28.02.2022 16:42 Відповісти
там драгмету на машину
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28.02.2022 16:42 Відповісти
якщо не страшно що вибухне або жарений кацап підморгне...
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Army of Ukraine
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28.02.2022 16:42 Відповісти
***** рулю (с), наши герои, ГЕРОИ, у меня нет слов просто какие наши ***** крутые терминаторы, украинская армия, гордость не только для Украины, весь мир смотрит и поддерживает и ******** с нашего народа и его мужественности, кто не в теме просто читайте reddit
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28.02.2022 16:42 Відповісти
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28.02.2022 16:46 Відповісти
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Слава Україні
Слава ЗСУ
Смерть москалям
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28.02.2022 16:43 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1498305273982824450 красивое
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28.02.2022 16:44 Відповісти
Удалено
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28.02.2022 16:51 Відповісти
вон бошка валяеться можно футбол сыграть
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28.02.2022 16:43 Відповісти
нарешті!!!слава Богу!!!
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28.02.2022 16:44 Відповісти
Там в Харкові таке твориться, коли наші вже знищать ті гради, це ж ужас! невже не можна з байрактара їх розстріляти(((
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28.02.2022 16:44 Відповісти
Есть теперь хороший эпитет для "армии" рф - позорная. И х е р кто поспорит))
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28.02.2022 16:45 Відповісти
Она уже лет 500 как позорная!
Лучше поинтересуйтесь, что в переводе слово "кацап" - "кассаб" в оригинале, да и сколько веков этому слову...
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28.02.2022 18:36 Відповісти
До пекла рашиська сволоч.
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28.02.2022 16:45 Відповісти
Если возможно, показывайте чтобы было видно, что это кацапы, лучше с трупами. Они там конченые и умалишенные на столько, что не верят ничему.
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28.02.2022 16:45 Відповісти
otljetalis rjuzke vitjazi
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Немішаєво, Мироцьке - рух колони кадирівців. Потрібні пруфи та координати. Надсилайте в бот @newsDeepStatebot
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28.02.2022 16:48 Відповісти
От *****, і цей важчим за повітря виявився...
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28.02.2022 16:48 Відповісти
А шапотька на месте. Вибачте.
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28.02.2022 16:48 Відповісти
Акуратно впав. Навіть огорожі не зруйнував. От так би всі!
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Нє , ну вони таки реально #обнуті , на всю голову .! ..
Відео . Кацапський бтр героїчно вступив у бій з пам'ятником воїнам - афганцям в Ірпіні . . Пам'ятник встояв , а значить переміг . https://www.facebook.com/100004111636825/videos/337408261736209
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28.02.2022 16:49 Відповісти
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28.02.2022 16:50 Відповісти
Це ж геніально, можна макети з фанери ставити , скрепоносці БК на підступах міста в повітря
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28.02.2022 18:31 Відповісти
там башка валяеться, можно на рашу отправить в виде мяча, в качестве гуманитарной помощи
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28.02.2022 16:51 Відповісти
Это вам твари конченые за бессонные ночи наших матерей и детей, за смерти и ГЕНОЦИД украинского народа.
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28.02.2022 16:52 Відповісти
жало ужалило мордовского ватолетчика. яд с него оказался для удмурта смертельным.
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28.02.2022 16:52 Відповісти
тощ ******* що мішку хєр зібєш! але бачу на чермет піде!
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28.02.2022 16:52 Відповісти
на цветмет. в ватолете больше цветного металла.
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28.02.2022 16:55 Відповісти
https://www.facebook.com/100000982656785/posts/7356714294371253/
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28.02.2022 16:53 Відповісти
Это Херсонская область Олешковский р-н с. Саги. Близнецы это заправка. Проверяйте инфу тщательней перед тем как выкладывать. В тик-токе точно есть видео как он падает.
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28.02.2022 16:54 Відповісти
Над нами сейчас летает наш Су-27 по кругу летает, уже минут 20, под крыльями 4 ракеты, работаю как ПВО
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28.02.2022 16:56 Відповісти
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28.02.2022 16:56 Відповісти
гори-гори моя звезда
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28.02.2022 16:58 Відповісти
Пропоную новий челендж. малювати на них німецькі хрести і фото Щоб знали, хто до нас приїхав
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28.02.2022 16:58 Відповісти
Добре що не на 🏡 будинок!
Металолом буде компенсацією за нерви власнику.
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28.02.2022 17:01 Відповісти
Наш народ не перемогти!
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28.02.2022 17:11 Відповісти
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28.02.2022 17:25 Відповісти
Господи, убий всіх окупантів.
I всi народи cвiту взнають, що Ти є Меч Карающий.
Якщо Україна з Богом, тоді хто проти нас?
Слава Богу, слава Україні, яка бореться з кацапським сатаною!

АМIНЬ,
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28.02.2022 17:25 Відповісти
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Только ,насколько я понял это на Херсонщине,Олешки заправка близнецы...?!?
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28.02.2022 18:12 Відповісти
 
 