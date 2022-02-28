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Гелікоптер окупантів збито на Харківщині. ВIДЕО
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В смт Близнюки Харківської області захисники України збили зі "Стінгера" гелікоптер окупантів.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Вертоліт окупантів збито в смт Близнюки Харківської області. Уточнив у ЗСУ. Вертоліт був збитий "Стінгером", тим самим, що передали союзники місяць тому! Україна перемагає!", - написав Геращенко.
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Топ коментарі
+63 Kroha Jenot
показати весь коментар28.02.2022 16:40
+63 Павло ШОвте
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+49 Eight Wonder 56eae116
показати весь коментар28.02.2022 16:41
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Смерть москалям
Лучше поинтересуйтесь, что в переводе слово "кацап" - "кассаб" в оригинале, да и сколько веков этому слову...
Відео . Кацапський бтр героїчно вступив у бій з пам'ятником воїнам - афганцям в Ірпіні . . Пам'ятник встояв , а значить переміг . https://www.facebook.com/100004111636825/videos/337408261736209
Металолом буде компенсацією за нерви власнику.
I всi народи cвiту взнають, що Ти є Меч Карающий.
Якщо Україна з Богом, тоді хто проти нас?
Слава Богу, слава Україні, яка бореться з кацапським сатаною!
АМIНЬ,