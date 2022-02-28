Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВIДЕО

У Київській міській державній адміністрації закликали киян і всіх українців видалити російські програми зі своїх гаджетів.

Про це у Телеграмі написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також: Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера

"Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу! Це такі програми, як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru", - написав він.