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Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВIДЕО
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У Київській міській державній адміністрації закликали киян і всіх українців видалити російські програми зі своїх гаджетів.
Про це у Телеграмі написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ.
"Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу! Це такі програми, як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru", - написав він.
Топ коментарі
+34 Злой Пенсионер
показати весь коментар28.02.2022 16:46
+19 Oksana Ksenia
показати весь коментар28.02.2022 16:47
+11 Garinich
показати весь коментар28.02.2022 16:47
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Інший непотріб взагалі не використовував.
Маю НАТХНЕННЯ та НАСНАГУ мокшанське болото бурлящім соглядатать
15 мин
Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
однодебільники то мега сєпарська помийка.
это слепой только не увидит)
как какая мелочь
"ой у вас нарушение наших правил"
как помет в открытую призвывает к войне, убийства
"да ты че, это ж просто, шютка"