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Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Київській міській державній адміністрації закликали киян і всіх українців видалити російські програми зі своїх гаджетів.

Про це у Телеграмі написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич, інформує Цензор.НЕТ.

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"Через них можлива передача ваших персональних даних ворогу! Це такі програми, як Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники та інші. Також якщо забули, то видаліть всі свої поштові акаунти в домені .ru", - написав він.
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Топ коментарі
+34
Ещё в 14-м всю эту помойку отправил в мусорку!
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28.02.2022 16:46
+19
Уже давно, разве кто-то вообще этим шлаком пользуется?
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28.02.2022 16:47
+11
Господи, а я думал что таких притрушенных уже давно нет. mail.sru это ж вообще не программа а вирус, который еще хрен удалишь просто так.
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28.02.2022 16:47
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Ещё в 14-м всю эту помойку отправил в мусорку!
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28.02.2022 16:46 Відповісти
З 2008-го це все пішло у п...у.
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28.02.2022 16:56 Відповісти
Уже давно, разве кто-то вообще этим шлаком пользуется?
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28.02.2022 16:47 Відповісти
По моему хрен их удалишь. Яндекс я сносил в 2014 путем переустановки винды после форматирования диска!
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Ви ж в курсі, хто власник Телеграму?
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Давно не користуюся цією отрутою.
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Господи, а я думал что таких притрушенных уже давно нет. mail.sru это ж вообще не программа а вирус, который еще хрен удалишь просто так.
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Это каким же надо быть больным на всю голову, чтобы ставить это дерьмо?
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28.02.2022 16:48 Відповісти
ватным на всю голову
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28.02.2022 16:55 Відповісти
Я ЭТО ВСЕ ДЕРЬМО В 2014 ГОДУ УДАЛИЛ И НЕ ЖАЛЕЮ!
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28.02.2022 16:48 Відповісти
А в когось стоїть таке? Тю, люди, ви що!
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28.02.2022 16:48 Відповісти
К СОЖАЛЕНИЮ ТАКИЕ ЕСТЬ ТВАРИ И ИХ НЕ МАЛО
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28.02.2022 16:53 Відповісти
Ще не час, я через ці помийки скидую фото і відео їх длхлих вояк, хай бачать
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28.02.2022 16:49 Відповісти
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28.02.2022 16:52 Відповісти
..а шо, особоодарённые мелкоросы доси сидят в этом говне?
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Хотел бы я глянуть на тех рагулей которые этим шлаком пользуются.
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28.02.2022 16:49 Відповісти
в 14 у меня этого гавна уже не было...
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28.02.2022 16:50 Відповісти
Та ні, трошки пізніше...я якійсь подрузі чи сестриці, точно не пам"ятаю, рафіка рахманкулова написав...тільки додав , що він хотів втекти, та його прошили чергою разом з дагестанцем
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28.02.2022 16:52 Відповісти
Господи, а кто этим говном ещё пользуется?
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28.02.2022 16:53 Відповісти
Давно вже користувався мейлом.сру, зазвичай як смітник. А ще там була файна програма агент.)
Інший непотріб взагалі не використовував.
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28.02.2022 16:54 Відповісти
Она у меня, кстати, вечно норовила сожрать максимум оперативке на компе. То ли криворукие программили, то ли сильно хитроумные.
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28.02.2022 17:58 Відповісти
я користувався рамблером останній раз десь у 1998 або 99.
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28.02.2022 16:56 Відповісти
Я з одноКАКАшників йти поки не збираюсь.
Маю НАТХНЕННЯ та НАСНАГУ мокшанське болото бурлящім соглядатать
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28.02.2022 16:58 Відповісти
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28.02.2022 16:59 Відповісти
тримай красивое без выстрела на тапки и домой пёхом https://twitter.com/i/status/1498314761137754117
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28.02.2022 17:16 Відповісти
Фантасмагорія..
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28.02.2022 17:59 Відповісти
Давно це лайно вже повидаляли.
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28.02.2022 17:03 Відповісти
цензор, ви також видальте яндекс-метрику і рамблер-лічильники. через них російські спецслужби дізнаються ip-адреси коментаторів. а потім спецслужби визначають людей по ip.
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28.02.2022 17:05 Відповісти
Никогда эти помойки не имел.Все кацапское всегда--к кораблю
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28.02.2022 17:08 Відповісти
Это дерьмо не нужно было устанавливать!
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28.02.2022 17:11 Відповісти
А що в когось ще це є ?
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28.02.2022 17:12 Відповісти
Как покупал себе смарт в 20 году-там был вкантакт уже установлен. Снёс к чертям.
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28.02.2022 17:57 Відповісти
А я яндекс . Ще до 2014го повимітав з комп'ютера всі ці ру - розсадники вірусів . А вк в мене протрималися хвилин 20 .
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28.02.2022 18:34 Відповісти
Не, тот иной раз лезет, когда старые игрушки ставлю на комп, установка доп.софта, можно легко не заметить бывает. Но уже давно наметал себе глаз на это барахло.
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28.02.2022 18:40 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

15 мин



Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
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28.02.2022 17:15 Відповісти
А какой идиот вобще ими пользовался? Зачем Яндекс если Гугл охватывает больше аудитории и более качесивенный? Только идиот будет пользоватся российским при том что есть Западные и всегда более лучшие ресурсы
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28.02.2022 17:18 Відповісти
Хто тобі заважає не вибирати ці програми при установці.
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28.02.2022 18:00 Відповісти
Надо всегда качать с сайта разработчика, а не с файлопомойки, которая вылазит первой в поиске.
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28.02.2022 18:54 Відповісти
Ребята!Унееоторых идиотов стоит на компе С-1 бугалтерия,вот это весело.
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28.02.2022 17:31 Відповісти
Ну у кого стоит одноклассники или Вконтакте или Mail.ru,те вообще дегенираты.
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28.02.2022 17:33 Відповісти
телегу тоже бы я бы сторонился использовать
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28.02.2022 17:54 Відповісти
Категорически согласен!
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28.02.2022 17:55 Відповісти
Ел. пошта ru це присудок інтелекту людини. Вконтактє то взагалі ватне болото,
однодебільники то мега сєпарська помийка.
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28.02.2022 17:59 Відповісти
Я удалилась из ок потому что они там меня ненавидели за мои посты против путина и за правдивые ссылки на ютуб . Оскорбляли.ну да чтож.... каждый русский мнит из себя императора или императрицу.имперские замашки у них в крови. ..
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28.02.2022 17:59 Відповісти
"русский" ютуб управляется конторой
это слепой только не увидит)

как какая мелочь
"ой у вас нарушение наших правил"

как помет в открытую призвывает к войне, убийства
"да ты че, это ж просто, шютка"
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28.02.2022 18:02 Відповісти
Давно не пользуюсь такой херней
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28.02.2022 17:59 Відповісти
нах пішли ще до 14-го!
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28.02.2022 18:00 Відповісти
У меня самсунг,яндекс предустановлен и не убивается.Если знаете как,подскажите,а то даже нет кнопки удалить.
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Я это всё гамно удалил ещё в 14-м. году.
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28.02.2022 18:05 Відповісти
наівть не ставив це гімно на свій гаджет!
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28.02.2022 18:40 Відповісти
telegram - tak zhe FSBeshnaja pomoika !!
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28.02.2022 18:43 Відповісти
никогда не пользовался этими сервисами даже когда они были доступны, не из-за "русофобии", а изза наличия качественных западных аналогов.
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28.02.2022 18:52 Відповісти
Я користувався 2gis, виталив бо кацапська.
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28.02.2022 19:31 Відповісти
 
 