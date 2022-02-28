Обстріл у Харкові: Попередньо відомо про 11 загиблих та десятки поранених. ВIДЕО

Внаслідок обстрілу російськими окупантами у Харкові попередньо загинули 11 людей.

Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

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"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле.



Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин.

Росія використовує тяжку артилерійську зброю!" - йдеться в повідомленні.

За його словами, наразі відомо про 11 загиблих, десятки поранених.

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