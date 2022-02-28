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Обстріл у Харкові: Попередньо відомо про 11 загиблих та десятки поранених. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок обстрілу російськими окупантами у Харкові попередньо загинули 11 людей.
Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле.
Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин.
Росія використовує тяжку артилерійську зброю!" - йдеться в повідомленні.
За його словами, наразі відомо про 11 загиблих, десятки поранених.
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Кацапы, как типичные фашики, повторяют ту же ошибку, что и гитлеровцы: они начинают проявлять крайнюю жестокость к мирному населению. А что получат в ответ - ну ясно, ещё большую ненависть. И закончат так же как все фашики: в помойной канаве Истории.
почему молчит США????
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ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В МОЙ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...
ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН
ЗА БАЛАКЛЕЮ, КУПЯНСК И ЧУГУЕВ
ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ А НЕ СОН
КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
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