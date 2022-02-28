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Обстріл у Харкові: Попередньо відомо про 11 загиблих та десятки поранених. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Внаслідок обстрілу російськими окупантами у Харкові попередньо загинули 11 людей.

Про це у Telegram повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле.

Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин.
Росія використовує тяжку артилерійську зброю!" - йдеться в повідомленні.

За його словами, наразі відомо про 11 загиблих, десятки поранених.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Це агония руськава мира.. и подыхая оно хочет забрать с собой как можно больше невинных людей...
Кацапы, как типичные фашики, повторяют ту же ошибку, что и гитлеровцы: они начинают проявлять крайнюю жестокость к мирному населению. А что получат в ответ - ну ясно, ещё большую ненависть. И закончат так же как все фашики: в помойной канаве Истории.
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28.02.2022 17:03 Відповісти
***** изрекло как-то - "зачем нам мир, в котором не будет россии". Вполне может оказаться, что почувствовав свой приближающийся конец, он может потянуть в пучину ядерного кошмара всех!
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28.02.2022 17:07 Відповісти
Цого не буде, рабсеянє його першого коончать. Ніхто з їхніх олігархів, ггенералів не хоче доживати залишок життя у бункері.
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28.02.2022 17:40 Відповісти
Просто капец, это жесть(((((
почему молчит США????
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28.02.2022 17:04 Відповісти
Тримайтесь, Харків не в перше перемагає ФАШИЗМ.... Отож Павтарітє усім рююзьгє фашистам - по саму голову відріжте їм ноги.
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28.02.2022 17:38 Відповісти
По соображениям гуманности нелья поступать с русскими свиньями как чечены - отправлять домой по кускам в мешках. А жаль! Я бы перестал брать пленных за такие преступления против мирных граждан Украины.
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28.02.2022 17:45 Відповісти


Маріуполь сьогодні після "мі нє бомбім мірноє насіленіє" , дівчинка не вижила
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28.02.2022 18:14 Відповісти
Мой родной Харьков обстреливали из градов. Город ,который я строил с 1976 года. Есть зияющие раны,но дома устояли. А вот люди... Мирные люди,дети...Сначала русский мир пришел в Донецк ,а теперь в Харьков,Киев.Будьте вы прокляты.Трупы в Запоребрик они везти не будут,спалят в походных крематориях. Нам их надо отдавать и документировать через красный крест..Для большей огласки.Пленных отдавать лет через 20.Или менять поштучно.
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28.02.2022 19:05 Відповісти
Дякую *уйлу. Саме сьогодні його бомба-ракета влучила в мій будинок. Я є етнічна росіянка. Дякую за захист невідомо від кого. Шоб ти здохла, падла миршава!
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28.02.2022 20:20 Відповісти
Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА...
ЗА ТО, ЧТО МОЛЧА В СТОРОНЕ СТОЯЛА,…
КОГДА В МОЙ КРАЙ ************ -ОРДА
НА ТАНКАХ НАГЛО ЗАЕЗЖАЛА…

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЫНОВЕЙ КОТОРЫХ ПОГУБИЛА,…
ЗА КРЫМ, ТОБОЙ ОТЖАТЫЙ БЕЗ СТЫДА…
ЗА НЕЛЮДЕЙ, КОТОРЫХ РАСПЛОДИЛА...

ЗА ХАРЬКОВ, КИЕВ, МАРИУПОЛЬ И ХЕРСОН

ЗА БАЛАКЛЕЮ, КУПЯНСК И ЧУГУЕВ

ЗА СТРАШНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ А НЕ СОН

КОТОРУЮ ТВОРИТ ВАШ ПУТИН Х..ЕВ..

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА ПОТ И КРОВЬ, ЗА СВЕЖИЕ МОГИЛЫ,…
ЗА ТО, ЧТО МИРУ О ВОЙНЕ ВРАЛА,…
ЧТОБ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕБЯ НЕ ОБВИНИЛИ...

Я НЕ ПРОЩУ ТЕБЯ, рОССИЯ, НИКОГДА…
ЗА СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ УБИТЫХ ГОРЕМ…
-ТЫ ИМИ ПРОКЛЯТА НА МНОГИЕ ГОДА,…
ТЕБЕ СУДИЛОСЬ ВЕЧНЫМ СТАТЬ ИЗГОЕМ...
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28.02.2022 20:31 Відповісти
Спасибі нашому бо невтік .Ухбіть по кацапії і вони успокоїться не вони своїх дітей вивезли а наших пускай убивають.
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05.08.2022 18:29 Відповісти
 
 