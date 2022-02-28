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Мешканці тимчасово окупованого Бердянська блокують техніку армії РФ. ВIДЕО

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Мешканці тимчасово окупованого Бердянська блокують техніку армії РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці окупованого міста заважають проїзду техніки і вигукують патріотичні лозунги.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Путін х#йло! Слава Україні!": В Бердянську люди вийшли на протест проти російських окупантів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+31
Бердянськ це Україна 🇺🇦,тримайся скоро тебе визволимо!
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28.02.2022 16:51
+20
Громадяни України в Бердянську- Ви круті! Шана Вам і повага!
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28.02.2022 16:56
+16
Бердянську - повага
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28.02.2022 16:52
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мер - мразь..сдал Бердянск...
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28.02.2022 16:51 Відповісти
Вы неаверное путаете с другим городом. Мэр Бердянска с оккупантами не сотрудничает и город не сдавал.
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28.02.2022 16:55 Відповісти
Как вам легко по ушам ездить , уже пару тыщ лет как сказано- судить надо по делам а не словам
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28.02.2022 20:40 Відповісти
Він шо танковий батальйон? Він правильно вчинив - сам і вся адміністрацію покинули, щоб не давати приводу думати про співпрацю.
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28.02.2022 16:56 Відповісти
Угу только он уже выступил- не злите , я с ними договорился о нейтралитете , будете выделываться прийду другие , злые
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28.02.2022 20:35 Відповісти
И таки уже работает - просто теперь рядом с нами находятся вооружённые люди . То что он покинул я писал ранее- постанова , городом руководит Пономарев опзж , а это его марионетка как и пол горисполкома
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28.02.2022 20:38 Відповісти
не путайте, то гэна здав Купянськ
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28.02.2022 16:58 Відповісти
Бердянськ це Україна 🇺🇦,тримайся скоро тебе визволимо!
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28.02.2022 16:51 Відповісти
Ждем!!!
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28.02.2022 17:22 Відповісти
Де коктейлі? Паліть цих тварюк.
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28.02.2022 16:51 Відповісти
Ще не вечір а дньом проти автоматів не попреш.
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28.02.2022 16:55 Відповісти
Бердянську - повага
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28.02.2022 16:52 Відповісти
Правда в тому, що вати там дуже багато, і на жаль серед неї є і мої родичі... (
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28.02.2022 16:59 Відповісти
ватне лайно є срізь.. моїх тупорилих родичів з Донбасу також корчить від України але, дивно, і на Мокшу вони не хочуть
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28.02.2022 17:03 Відповісти
На мокшу вони дійсно не хочуть, вони хочуть щоб мокша була там де вони живуть. Але ж я не хочу, тому мокши там не буде!!!
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28.02.2022 17:07 Відповісти
не повірите - в Київі теж висачає
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28.02.2022 18:03 Відповісти
Не собачтеся - їх всюди вистачає!
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28.02.2022 18:22 Відповісти
Чому ж не повірю? Я живу в Києві і знаю декількох ватників
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28.02.2022 19:10 Відповісти
Ну, ще бiльша повага через три мiсяцi так?
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14.08.2022 08:41 Відповісти
Ще не вечір,в ночі підуть в хід і коктелі Бандери.
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28.02.2022 16:54 Відповісти

Посеред вулиці в Харкові лежать мертві та поранені люди

Щоправда, кадри з наслідками жахливого обстрілу поширили у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ". Там показали всі звірства Росії.
Харків, орда хоче зрівняти з землею. Бачете москаля - нищіть, не беріть в живих, вони варті жити,
- більш ніж справедливо написали в телеграмі ЗСУ.

"Оперативний ЗСУ" показав кадри з Харкова: відео не радимо дивитись чутливим людям
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28.02.2022 16:55 Відповісти
Громадяни України в Бердянську- Ви круті! Шана Вам і повага!
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28.02.2022 16:56 Відповісти
учитесь как нужно защищать свой дом сепары донбасса
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28.02.2022 16:56 Відповісти
кацапню не бояться
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28.02.2022 16:56 Відповісти
Молодці! Повага!
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28.02.2022 16:57 Відповісти
Во Народ Молодцы !!! Такой Народ не победить
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28.02.2022 16:59 Відповісти
Які молодці, бердянці!! Як змінився наш народ! Слава Україні і нашому народу!
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28.02.2022 16:59 Відповісти
це вже нагадує якусь Чехословакію, як ссср туди війська вводив.

і взагалі путін надіявся на такий сценарій по всій Україні.

що введуть танки, армія не буде оборонятися, тільки люди вийдуть протестувати проти танків.

но такий сценарій вдався лише в декількох містах.
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28.02.2022 16:59 Відповісти
Жгите технику, у них земля должна гореть под ногами и они тоже.
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28.02.2022 17:06 Відповісти
Воїни ВСУ вже звільнили Токмак, звільнять і Бердянськ. Віримо в наших козаків!
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28.02.2022 17:07 Відповісти
што??? уже начинается обратная тяга? Если так то следующий Мелитополь, при бегстве русню нужно валить чтобы перекрыть выход русни с перешейка. На херсонском направлении у кацапни вообще не будет вариантов. мордва мосты через канал повзрывала, в степи она не уйдет, остается узкая полоска между морем и каналом. там даже беглым удмуртам бежать некуда.
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28.02.2022 17:12 Відповісти
Браво !!!!!
Ви найкращі !!!!
"вєлікіє" зараз демонструють себе у всій красі!
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28.02.2022 17:10 Відповісти
Білоруси , дивіться!!! Це вам не з папірцями з каракулями ''нєт вайнє'' стоять перед мусорами і кричать в тєлєхвончіки ''пазоор''.
Таке враження що їхні мєнти незгораємі чи мозирьовське топліво закончілось.
ОМОН згораємий! Доведено Майданом!
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28.02.2022 17:16 Відповісти
Та лиши ти той білорасєйський гній, хай собі гниє, нас то не має турбувати...
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Где резервисты на помощь городам на Востоке?? Украина может выставить армию 400.000 человек против путинской сволочи - наступление выдыхается, если 5300 убитых, то раненых примерно 25000: уже убыль 30000 вояк. При 40% вышедших из строя войска полностью теряют боеспособность и должны быть отведены на переформирование. Если группировка - 140.000 вояк, то должно быть выведено из стороя столько же.
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28.02.2022 17:19 Відповісти
Генштаб знает что делает.Только 5 день войны.
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28.02.2022 17:26 Відповісти
zvonite v genshtab i sprashivaite. po vashei statistike - vi sam sebe genshtab i sprashivat na pablike ne dolzni
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28.02.2022 17:28 Відповісти
Не істери. вивчай історію - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513
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28.02.2022 17:39 Відповісти
Молодці! Бердянськ...
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28.02.2022 17:24 Відповісти
Ребята.Это война.Жгите их.Убивайте. Вы граждане Украины имеете полное право их убивать.ЭТО ФАШИСТЫ.
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28.02.2022 17:25 Відповісти
эх, если бы как в киеве оружие раздали, проморгали с этим
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Безумству храбрых поем ми СЛАВУ! Слава героям!
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28.02.2022 17:29 Відповісти
МОЛОДЦЫ .
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28.02.2022 17:44 Відповісти
Де тероборона?
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28.02.2022 18:19 Відповісти
В Бердянске нет терробороны вроде...кто-то тут писал, что всех, кто хотел записаться в терроборону - посылали в Мариуполь.
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28.02.2022 18:24 Відповісти
осторожно
они спокойно по безоружным стрелять могут
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28.02.2022 18:36 Відповісти
Та ******** їх хлопці.
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01.03.2022 15:08 Відповісти
Слава бердянцям, істинним українцям і справжнім нащадкам запорозьких козаків! Ваше пречудове, красивенне і прецікаве місто ще засіяє незрівнянною морською і степовою перлиною не лише на всю Україну, але й на весь світ! Молюся Богові, щоб це почалось вже через три місяці! (І лаштую "чемоданчик нетривоги", щоб податись до Вашого чудового міста. Тим більше, що страшенно давно в ньому був).
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02.03.2022 07:55 Відповісти
А НИЧЕГО... ЧТО У НАС УЖЕ ЛЕТО !!! 🤣...
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16.06.2022 01:29 Відповісти
А ты, мудило, не догадалось посмотреть на дату публикации этой новости?
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14.08.2022 11:16 Відповісти
 
 