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Мешканці тимчасово окупованого Бердянська блокують техніку армії РФ. ВIДЕО
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Мешканці тимчасово окупованого Бердянська блокують техніку армії РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці окупованого міста заважають проїзду техніки і вигукують патріотичні лозунги.
Топ коментарі
+31 Віталій Павлов
показати весь коментар28.02.2022 16:51
+20 taboretkin
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+16 Danilo Kosmina 10be22a1
показати весь коментар28.02.2022 16:52
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Посеред вулиці в Харкові лежать мертві та поранені люди
Щоправда, кадри з наслідками жахливого обстрілу поширили у телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ". Там показали всі звірства Росії.
Харків, орда хоче зрівняти з землею. Бачете москаля - нищіть, не беріть в живих, вони варті жити,
- більш ніж справедливо написали в телеграмі ЗСУ.
"Оперативний ЗСУ" показав кадри з Харкова: відео не радимо дивитись чутливим людям
і взагалі путін надіявся на такий сценарій по всій Україні.
що введуть танки, армія не буде оборонятися, тільки люди вийдуть протестувати проти танків.
но такий сценарій вдався лише в декількох містах.
Ви найкращі !!!!
"вєлікіє" зараз демонструють себе у всій красі!
Таке враження що їхні мєнти незгораємі чи мозирьовське топліво закончілось.
ОМОН згораємий! Доведено Майданом!
они спокойно по безоружным стрелять могут