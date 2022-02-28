"Братья мои дорогие, бегите оттуда, покидайте ряды армии РФ", - командир добровольчого батальйону "КРИМ" Акаєв звернувся до мусульман Росії. ВIДЕО
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Командир добровольчого батальйону "КРИМ" Іса Акаєв записав відеозвернення до мусульман Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у своїй промові Акаєв закликав братів по вірі покидати ряди армії РФ.
Топ коментарі
+39 Татьяна Волга
показати весь коментар28.02.2022 17:10
+17 Kroha Jenot
показати весь коментар28.02.2022 17:10
+14 Слава Свид
показати весь коментар28.02.2022 17:11
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Будь ласка, зачекайте...
Думала що всі мусульмани терористи і ідіоти.
Дякую вам що захищаєте нашу країну від агресора
Передайте всем? кому только можно!
Кадыровцы колонами прут с смт Мироцкое по полям на смт Немишаево в сторону Варшавской трассы!
Срочный репост по всем группам и Фейсбук!
https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2022/02/28/120532/mnenie-shejkha-khasana-az-zabadi-ob-uchastii-musulman-v-russko-ukrainskoj-vojne.shtml
Нет у Ислама и мусульман врага большего, чем Россия. В частности, если у мусульман есть возможность координации с враждебным агрессору правительством, пусть даже неисламским, с целью защиты мусульманами самих себя, а также с целью отомстить давнему большевистскому врагу, всякий раз, когда предоставляется случай, надо им воспользоваться.
АХЕРЕВАЮ,
ПОЧЕМУ ТОЛЬКО УКРАИНА ВСТАЛА ПРОТИВ РОССИИ???
таких как Чечня, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Грузия, Киргизия, Башкирия, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Афганистан, Татарстан, Туркменистан
убивает мусульман на кавказе
поддерживает китайцев, которые для мусульман уйгур создали концлагеря
где заставляю отрекаться от регилии...
нормальные мусульмане не будут учавствовать в этом
даже просто в армии служить нельзя, не то что воевать
Аллах в Коране сказал: «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет искушение и пока религия целиком не будет посвящена Аллаху. Но если они прекратят, то посягать можно только на беззаконников» (2:193).(с)