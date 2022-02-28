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Захисники України знищили російський ЗРК "Бук" із безпілотника "Bayraktar" біля Іванкова на Київщині, - Залужний. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники України знищили ворожий ЗРК "Бук" поблизу села Іванків Київської області.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!", - написав Залужний. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони про втрати військ РФ за попередні 3 доби: 4300 осіб, 146 танків, 706 броньованих машин, 27 літаків, 26 гелікоптерів

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+94
⚡️Европейские вузы, в том числе во Франции, Чехии и Бельгии, стали отчислять русских студентов, сообщила уполномоченный по правам человека в России Москалькова.
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28.02.2022 17:56
+78
Слава ЗСУ, слава Україні! Слава хороброму українському народу!
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28.02.2022 17:56
+74
Героям Слава
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28.02.2022 17:55
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уничтожать надо грады, буки, артиллерию, оккупанты - это просто мясо, которое, как оказалось не нужно даже своей стране...
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28.02.2022 18:54 Відповісти
Красіває!!!
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28.02.2022 19:00 Відповісти
Гарна робота.
Де ті Байрактари ? - їх сотні потрібні, щоб бити кацапів під всіми містам України
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28.02.2022 19:02 Відповісти
Лахта, в спам
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28.02.2022 19:19 Відповісти
Твої ублюдочні співітчизники грузом 200 ідуть з України,
жаль що тебе серед них немає виблюдок
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28.02.2022 19:29 Відповісти
Ти написав 2 000 тисяч, це два мільойна?
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28.02.2022 19:41 Відповісти
100 відсотково і другий бук пошкоджений від вибуху
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28.02.2022 19:03 Відповісти
Второй не Бук, транспортно-заряжающая машина. Без ПУ она безполезна.
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28.02.2022 19:56 Відповісти
Та все равно, не выездная или без колёс машина уже большой плюс.
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28.02.2022 21:48 Відповісти
Там еще чтото стояло - 3 единицы, с рокетами, дальше заправщик и чтото еще. Что с ними. от детонации бука их разнесет?
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28.02.2022 19:04 Відповісти
Переговоры в Белоруссии завершились. Участвовавший в них член администрации Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что делегации возвращаются для консультаций, договорившись о том, что позже проведут следующий этап переговоров.
А вот, что Подоляк привез для консультаций:
В кремле заявили, что Путин в ходе разговора подчеркнул: урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса.
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28.02.2022 19:05 Відповісти
Русский тундра, иди *****!

Но подоляк медлит
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28.02.2022 19:10 Відповісти
эти бараны будут вечно гнуть линию "демилитаризации"
не ждите от них капитуляции
походу до последнего будут "асвадаждать"
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28.02.2022 19:10 Відповісти
Зачем транслировать фантазии кремлёвских глистов, извращенец!
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28.02.2022 19:11 Відповісти
Тоді пішов він нах#й... Наступного разу нехай звертається тоді, коли капітулювати надумає, нема чого дарма взад-назад кататися....
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28.02.2022 19:12 Відповісти
А о чём говорить? Украина должна делать ультиматум - можем дать коридор обратно в рашу, но не более того
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28.02.2022 19:36 Відповісти
***** идет на *** .. Бьем палим очищаем землю Украинскую . Слава ЗСУ
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28.02.2022 19:25 Відповісти
Це те, що падла куйло сказала макрону у телефонаті. Якби русня повторила те саме нашій делегації, то жодних розмов про другий етап не було б.
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28.02.2022 19:58 Відповісти
Судячи з відео там після удару знищений не тільки Бук, а поруч притулившийся зарядник, тобто 8 ракет мінус- чи я помилився?
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28.02.2022 19:08 Відповісти
Разумеется, детонация ж
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28.02.2022 19:19 Відповісти
у рашистов свои бпла есть?
они же крутые блин, 3 армия мира
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28.02.2022 19:09 Відповісти
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01.03.2022 00:50 Відповісти
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28.02.2022 19:10 Відповісти
Умнички! Дякую!
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28.02.2022 19:12 Відповісти
Супер
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28.02.2022 19:13 Відповісти
Мастерски, просто супер! Нужно больше беспилотников, чтобы жечь путенскую нечисть!

Слава Україні! Героям слава!
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28.02.2022 19:13 Відповісти
Добрэ, сынку (с)

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28.02.2022 19:15 Відповісти
Смерть российским оккупантам!
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28.02.2022 19:16 Відповісти
Таке враження, що там оператор однією рукою ракету направляє, а іншою каву попиває, так повсякденно якось все це у них виглядає
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28.02.2022 19:33 Відповісти
Так тільки здається
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28.02.2022 19:37 Відповісти
повір - перемови потрібні.
1- щоб не кричали "ми миротворці ми за пермови!"
2- як ще натякнути верхівці, що пора заколот вчиняти тай придушити щура по-тихому!
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28.02.2022 21:17 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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28.02.2022 20:01 Відповісти
Більше байрактарів треба
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28.02.2022 20:04 Відповісти
Пля!!! вони там всі камандіри придурки рукожопі! Поставили разом пускову і ТЗМку. Ніби навмисно під постріл турецького соколу.. От і получайте по саміе турецкіе помідори..
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28.02.2022 20:50 Відповісти
бук аналоговнет, просто у сирийского экипажа был намаз
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28.02.2022 20:50 Відповісти
Приятно посмотреть
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28.02.2022 21:08 Відповісти
Jawohl ,Sehr interesant! ))
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01.03.2022 01:06 Відповісти
... und amüsant
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01.03.2022 01:08 Відповісти
Расхерачили то, что должно байраткары сбивать. Круто!

Слава Україні!
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28.02.2022 21:15 Відповісти
Почемк США не дают Украине ударные беспилотники? Илли хотя-бы деньги на их закупку в Турции?
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28.02.2022 21:50 Відповісти
a eto bila skovorodka s kriljami?
pozvoni Baidenu i raspalcui problemu
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01.03.2022 00:56 Відповісти
Слава Байрактару и Эрдогану !

Слава Украине !
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01.03.2022 01:04 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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01.03.2022 14:09 Відповісти
товарищ москалькова в швеции мальме тоже такой случай был русских из университета выгнали за маленькую шалость эти т.н. студенты данные на сотрудников заведения собирали и в москву посылали.а швеции их бесплатно учили.
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05.05.2022 11:28 Відповісти
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