Захисники України знищили російський ЗРК "Бук" із безпілотника "Bayraktar" біля Іванкова на Київщині, - Залужний. ВIДЕО

Захисники України знищили ворожий ЗРК "Бук" поблизу села Іванків Київської області.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

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"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!", - написав Залужний.

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