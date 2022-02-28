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Захисники України знищили російський ЗРК "Бук" із безпілотника "Bayraktar" біля Іванкова на Київщині, - Залужний. ВIДЕО
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Захисники України знищили ворожий ЗРК "Бук" поблизу села Іванків Київської області.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
"Знищення з БПЛА "Bayraktar TB2" російського ЗРК "Бук" біля с. Іванків Київської області. Все буде Україна!", - написав Залужний.
Топ коментарі
+94 Запорізький козак
показати весь коментар28.02.2022 17:56
+78 Папєрєднік
показати весь коментар28.02.2022 17:56
+74 Юрий Новак
показати весь коментар28.02.2022 17:55
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Де ті Байрактари ? - їх сотні потрібні, щоб бити кацапів під всіми містам України
жаль що тебе серед них немає виблюдок
А вот, что Подоляк привез для консультаций:
В кремле заявили, что Путин в ходе разговора подчеркнул: урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса.
Но подоляк медлит
не ждите от них капитуляции
походу до последнего будут "асвадаждать"
они же крутые блин, 3 армия мира
Слава Україні! Героям слава!
1- щоб не кричали "ми миротворці ми за пермови!"
2- як ще натякнути верхівці, що пора заколот вчиняти тай придушити щура по-тихому!
Слава Україні!
pozvoni Baidenu i raspalcui problemu
Слава Украине !
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.