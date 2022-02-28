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Квін звернулася до росіян: "Те, що каже Путін – брехня". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Тимчасово повірена у справах США Крістіна Квін записала відеозвернення для росіян, у якому просить вплинути на зупинку війни.

Відеозвернення Квін, опубліковане посольством США в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Те, що каже ваш президент – брехня. Україною не атакують Росію. Доброго дня! Я хочу звернутися до російських матерів та батьків, чиїх дітей послали вбивати українців на їхній землі. Я жила в Росії і знаю, що росіяни люблять та захищають свої сім'ї. Українці такі самі. Як і ви, вони хочуть жити у мирній країні, де їхні діти можуть процвітати. Росія краде цю можливість у України – цей злочин нижчий за гідність росіян. Я благаю вас зробити все можливе, щоб зупинити непотрібну війну президента Путіна та врятувати російських й українських дітей", - заявила Квін.

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Топ коментарі
+70
✈️"Пілот привид" збив вже аж 16 !!! кацапських літаків! Слава герою!
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28.02.2022 20:06
+51
К кому Вы обращаетесь? Они продают своему фюреру мясо своих детей за пару срубликов.
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28.02.2022 20:09
+35
Коли у московитів щось благають - вони це сприймають як слабкість...
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28.02.2022 20:10
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✈️"Пілот привид" збив вже аж 16 !!! кацапських літаків! Слава герою!
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28.02.2022 20:06 Відповісти
Слава, слава герою!
Але мене турбує питання: а скільки в них ще залишилось літаків?
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28.02.2022 20:34 Відповісти
Сайвиндеров хватит на всех
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01.03.2022 18:26 Відповісти
К кому Вы обращаетесь? Они продают своему фюреру мясо своих детей за пару срубликов.
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28.02.2022 20:09 Відповісти
порядочным людям просто не понять психологию маньяков - людоедов.
Квин до сих пор взывает к тому чего нет
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28.02.2022 20:12 Відповісти
за сраних 33 тис. ****** ...ще декiлька днiв тому це було 430 баксiв, зараз лише 315...

всього за 300 баксiв в мiсяць сранi процвЯтающiє та вЯлiкiє свинособаки лiзуть вбивати в Україну.
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28.02.2022 20:36 Відповісти
Не вбивати а здихати, не плутайте.
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01.03.2022 05:23 Відповісти
55 долларов цена...
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01.03.2022 00:09 Відповісти
Suskiai riuzge. Lučše b tualety v evrope myli za 800-1000 v mesiac.
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01.03.2022 09:41 Відповісти
Перемога України, мир та свобода у нашій державі - це єдине, що сьогодні має значення для кожного українця!

🇺🇦 Yakaboo спрямовує 3 000 000 гривень на підтримку Збройних Сил України, фонду «Повернись живим» та на цільові програми тероборони.

🇺🇦 Yakaboo зупиняє співробітництво з будь-якими російськими компаніями, видавництвами тощо. Менеджери Yakaboo, які мають доступ до комп'ютерів, вилучають видання країни-агресора з нашого сайту.

🇺🇦 Yakaboo оперативно повертає кошти за скасованими замовленнями по програмі єПідтримка, щоби надати вам можливість переслати ці кошти на потреби української армії.

Слава ЗСУ!
Слава Україні! Героям слава!
Слава нації! Смерть ворогам!
Україна понад усе!
https://t.me/npzbvnkngchtn/3242
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28.02.2022 20:09 Відповісти
Коли у московитів щось благають - вони це сприймають як слабкість...
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28.02.2022 20:10 Відповісти
Истинная правда.
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28.02.2022 20:55 Відповісти
подібні звернення для кацапів - ОЗНАКА СЛАБКОСТІ!!!
коли вони (західний світ) нарешті це зрозуміють?
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28.02.2022 20:10 Відповісти
Будь проклят народ россии.
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28.02.2022 20:10 Відповісти
⚡️НАТО впервые в контексте коллективной обороны развертывает элементы сил реагирования альянса - заявление военного комитета.
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28.02.2022 20:12 Відповісти
У путина была кличка - *****, а сегодня погоняыло - путин иди на ***!
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28.02.2022 20:12 Відповісти
***** - іди *****!!!

і там здохни!!!
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28.02.2022 20:42 Відповісти
Ви краще скажіть Байдену що ліквідував ***** як бен ладана .Народу россїї вже не на один народ ***** то раби.
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28.02.2022 20:12 Відповісти
у расєян немає гідності, пані Квін. вони раби протягом вже богатьох сторіччь
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28.02.2022 20:12 Відповісти
за це вони нас і ненавидять. а все інше не більш ніж балаканина
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28.02.2022 20:13 Відповісти
Моя собака больше понимает чем россияне.
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28.02.2022 20:13 Відповісти
Бесполезно
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28.02.2022 20:14 Відповісти
росийские матери такое не смотрят, они сейчас следят только за курсом валют.
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28.02.2022 20:15 Відповісти
о чем она? папкам и мамкам мяса пообещали по мешку цибули, они в восторге.
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28.02.2022 20:15 Відповісти
крик вопиющего в пустыне
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28.02.2022 20:16 Відповісти
Була смс від привату та кібервоїнів.Попросили,що б зарепортив їх у служби підтримки стіму та плейстейшн стор.Кинув репорт кацапам.
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28.02.2022 20:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4uxcWg-Uqxw в Беодянську нікому не здався срускій мір
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28.02.2022 20:18 Відповісти
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28.02.2022 20:20 Відповісти
Четвертий день російсько-української війни Горить техніка , купами везуть трупи в Росію Путін прибігає до своїх шаманів:

- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный. Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы «Сичень» же!!!
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28.02.2022 21:04 Відповісти
Ох добра спроба, певна річ, але ж їм до сраки...
Навіть ті люди, що повиходили на мітинги (2 чи 3 тисячі) тримали плакати "Ні війні!", а не "путін *****"... Не можуть вони без чабана... Але коли він дуба вріже, от тоді почнуть його паскудити, як і всіх царів від Петра Першого до Єльцина... А поки пуйло живий -- цілуватимуть його в сраку. Та й най би собі цілували досхочу, мають право, але ж в межах своєї країни...
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28.02.2022 20:21 Відповісти
Это бесполезно им говорить, они зомби 90%.
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28.02.2022 20:24 Відповісти
99%
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01.03.2022 05:25 Відповісти
Та в них "баби еще нарожают", їм своїх не жаль, а то чужих вони жалітимуть
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28.02.2022 20:34 Відповісти
А кредити на телевізор як повертати? Для них це білий шум.
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28.02.2022 20:45 Відповісти
До лампочки там упоротых 80%.
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28.02.2022 20:48 Відповісти
99%
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01.03.2022 05:26 Відповісти
Західні політики завжди пропонують агресорові припинити агресію - спочатку ввічливо, даючи агресорові зробити вигляд, що агресія була прикрою помилкою. Потім пропозиція становиться наполегливою, щоб агресор схаменувся, поки ще не пройдено точку неповернення. Потім починають тиснути економічними санкціями. І тільки коли всі мирні шляхи угамування агресора вичерпані - тоді вже вломлюють по повній. Я думаю, що час вломити вже настав. Політика зробила своє діло: світова суспільна думка вже дозріла до цього акту відплати.
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28.02.2022 20:56 Відповісти
До кого она обращается? На рашке есть люди?!
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28.02.2022 21:50 Відповісти
Вести из Дурдома

Д - **********. россия платит предателям в Украине (а наверно и в других странах тоже) криптовалютой, типо для конспирации. Но дебильные чиновники при этом вели учёт этих предателей с паспортными данными и суммами в компьютере, который что? Правильно, взломали...
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01.03.2022 00:59 Відповісти
Українці! Будь ласка переставайте ******* росіян :
https://twitter.com/i/status/1498235288778334211
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01.03.2022 01:00 Відповісти
мабуть маскалі кричали Егіпет наш
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01.03.2022 01:50 Відповісти
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01.03.2022 03:36 Відповісти
Якась дурнувата.. Хіба вату можна благословляти
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01.03.2022 01:46 Відповісти
Вольфрамовый Джокер с мегастальными яйцами. Вот Тот Президент, которого я так долго ждал.
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01.03.2022 02:32 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне.
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01.03.2022 09:35 Відповісти
 
 