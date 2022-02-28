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війна (56581) ЗСУ (5726) зарплата (134) Денис Шмигаль (2707)

Під час воєнного стану всім військовослужбовцям додатково виплачуватиметься 30 тис. грн щомісяця, учасникам бойових дій - 100 тис. грн, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Брифінг прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.

Основні тези виступу:

  • Під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісячно. Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з нацбезпеки та оборони, розмір додаткової виплати збільшується до 100 тисяч гривень щомісячно.
  • Сімʼям загиблих військовослужбовців буде виплачено одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень
  • Створено координаційний центр із забезпечення продовольчим продуктами, ліками, питною водою, паливом, який працюватиме 24/7 для забезпечення постарждалих від війни міст та регіонів усім необхідним
  • Нашим друзям в усьому світі ми вдячні за допомогу, яку ви надаєте Україні: військову, гуманітарну, економічну. Ми вдячні за ті санкції які ви вводите проти Росії. Ми вдячні за мітигни на підтримку, які проходять по всьому світу. Ми вдячі за закрите небо для російських літаків

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+7
От все всіх політиків звинувачували в піарі. Так бачите ці теж не виключення!
Переконаний, що обороняють на за гроші і ці обіцянки це ще питання, хто їх виконає потім.. З цим можна було б і почекати на фронті з грошей толку "0". Забезпечення важливіше
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28.02.2022 20:34
+4
Ок, зав"язую, бо не час. Накипіло ...
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28.02.2022 20:39
+3
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28.02.2022 20:49
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28.02.2022 20:47 Відповісти
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28.02.2022 20:49 Відповісти
попандопуло иди на"уй в ольгино
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28.02.2022 20:34 Відповісти
У спам критиканів.
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28.02.2022 20:37 Відповісти
Ок, зав"язую, бо не час. Накипіло ...
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28.02.2022 20:39 Відповісти
От все всіх політиків звинувачували в піарі. Так бачите ці теж не виключення!
Переконаний, що обороняють на за гроші і ці обіцянки це ще питання, хто їх виконає потім.. З цим можна було б і почекати на фронті з грошей толку "0". Забезпечення важливіше
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28.02.2022 20:34 Відповісти
Та не жартуйте.... які місяці.... тиждень два макс., й ***** з рашистами ідуть *****.
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28.02.2022 20:36 Відповісти
Цн про війну з 2014 року!? Чи то була ще не війна блєт!? А тер. Обороні!? Дулю!? А загиблим з Тер. Оборони компенсацію!? Алло Шмигаль.... Піар на крові....
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28.02.2022 20:47 Відповісти
Зеля казав по 100 тищ, а тепер вже 30. 70 тищ зажилив.
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28.02.2022 20:54 Відповісти
щомісяця..., щось мене це не дуже надихає...
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28.02.2022 20:58 Відповісти
Пропорційно часу проведеному в боях. Десь по 3000 на день. Собі візьмуть набагато більше. Ще орденами нагородять себе. Ну і , звісно, всі будуть учасниками бойових дій.
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28.02.2022 21:06 Відповісти
А как вот это? https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/12/3/7316117/
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28.02.2022 21:00 Відповісти
Потім розберемось ...
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28.02.2022 21:03 Відповісти
А раньше сделать так нельзя было?????????????!!!!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 21:21 Відповісти
Бо ми не зможем строїть дороги (с) Зе!
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01.03.2022 06:41 Відповісти
Каким-то образом войска рф получают снабжение и бк.
Это должен быть самый важный вопрос для вас Зе-щмыгалят с Генштаба и .... партизан.
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28.02.2022 21:25 Відповісти
Порохата свинота і тут сере.
Всіми цими порохатими пропагандонами має займатися СБУ за антиукраїнську пропаганду.
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28.02.2022 22:39 Відповісти
 
 