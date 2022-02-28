Вас на#бали. Ви тут помрете. А ми обов'язково переможемо, - Марків звернувся до окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Воїн закликав росіян здаватися і залишати техніку, бо вона в РФ назад не доїде.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на УНІАН, він зазначив, що росіяни прийшли показати нам "русскій мір", але відправляться туди, де "російський військовий корабель".
"Ми вас будемо палити, ми вас будемо нищити. Усі підрозділи Нацгвардії, Збройних сил, Територіальної оборони, Нацполу, усіх силових структур будуть вас нищити. У цій війні вас будуть палити коктейлями (Молотова - УНІАН). Ми вам цього ніколи не пробачимо. Пам'ятайте про це", - заявив він.
Марків наголосив, що за 8 років війни українська армія стала сильнішою. Тому милосердя не буде.
"Ви вже побачили, що це не 2014 рік. Це не та армія, яка була тоді. Вас на*бали. Ви тут помрете. Задумайтеся краще, поверніться живими додому, залишіть вашу техніку тут. Все одно вона не доїде назад. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні", - сказав Марків.
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Новини найрезультативнішого дня
Сьогодні з самого ранку фільтруємо інформацію та координуємо дії із Збройними силами Україну!
По всій території Сумської області є відбиття атак ворога
У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:
техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.
зупинена та знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів ,8 заправників.
поблизу с. Малий Бобрик( колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.
" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!
Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.
Слава Українській Армії !
Слава Україні!
Слава Україні!!!
Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу: назревает бунт
https://www.youtube.com/watch?v=uA-gP0nhuWs
Украина понад УСЕ !!!
https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
З УКРАЇНИ ВИВОЗЯТЬ ЗАГИБЛИХ ОКУПАНТІВ
https://www.youtube.com/watch?v=0nySJvmU7ek
Слава Україні!
Скажіть Ґ+Ґ що ексклюзивність ніколи не перемагала, навіть у таких гігантів, як SONY вона "вилазить боком", що уж говорити про маленькі канали накшталь Ґ+Ґ?
Только надо было по русски говорить , я б послала на паРашу это видео особо упоротым путиноидам , только они ж нихрена не поймут …
"Власти Венгрии отказались не помогать Украине с поставками летального оружия, более того - они не позволят осуществлять его транзит через свою территорию. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Reuters.
«Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий», - заявил Сийярто после встречи с главой МИД Косово Доникой Герваллой."
Anonymous пообещал обчистить все счета россиян в пользу ВСУ
28 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:18
Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".
"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
1 Эфиопский быр - 2,15 Российский рубль
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!
АКЦИЯ СБЕРА=ЦЕНЕ КОРОБКИ СПИЧЕК.
НАЛЕТАЙ,ПОДЕШЕВЕЛО!)