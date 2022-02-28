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армія РФ (13505) війна (56581) Марків (178)

Вас на#бали. Ви тут помрете. А ми обов'язково переможемо, - Марків звернувся до окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Воїн закликав росіян здаватися і залишати техніку, бо вона в РФ назад не доїде.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на УНІАН, він зазначив, що росіяни прийшли показати нам "русскій мір", але відправляться туди, де "російський військовий корабель".

"Ми вас будемо палити, ми вас будемо нищити. Усі підрозділи Нацгвардії, Збройних сил, Територіальної оборони, Нацполу, усіх силових структур будуть вас нищити. У цій війні вас будуть палити коктейлями (Молотова - УНІАН). Ми вам цього ніколи не пробачимо. Пам'ятайте про це", - заявив він.

Марків наголосив, що за 8 років війни українська армія стала сильнішою. Тому милосердя не буде.

"Ви вже побачили, що це не 2014 рік. Це не та армія, яка була тоді. Вас на*бали. Ви тут помрете. Задумайтеся краще, поверніться живими додому, залишіть вашу техніку тут. Все одно вона не доїде назад. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні", - сказав Марків.
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Топ коментарі
+43
❗️Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. https://t.me/charter97_org/64118
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28.02.2022 20:36
+40
Пойман мэр Купянска, сдавший город оккупантам, - об этом сообщили в эфире телеканала "Україна 24".
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28.02.2022 20:41
+40
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28.02.2022 20:47
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❗️Страны ЕС одобрили скорейшую синхронизацию украинской и европейской энергосистем - глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. https://t.me/charter97_org/64118
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28.02.2022 20:36 Відповісти
0542.ua - сайт міста Суми

11 хв ·

Новини найрезультативнішого дня
Сьогодні з самого ранку фільтруємо інформацію та координуємо дії із Збройними силами Україну!
По всій території Сумської області є відбиття атак ворога

У Сумській області нашими військами сьогодні було знищено:
техніка РФ між н.п. Боровеньки та н.п. Московський Бобрик. А це - близько 300 одиниць, що дислокувалися на дорозі (гради, танки, САУ) та рухались в напрямку Лебедина.
зупинена та знищена техніка в селі Куличка ( колишній Лебединський р-н)- 96 танків , 20 градів ,8 заправників.
поблизу с. Малий Бобрик( колишній Краснопільський р-н. знищено 10 танків.

" Успішна координація між учасниками тероборони, місцевими жителями, які вчасно передавали інформацію, яку ми направляли до ЗСУ, дала свої результати!
Вдячний Збройним силам України та нашій артилерії! У ході операції сьогодні не постраждав жоден мирний житель!",- говорить народний депутат України, голова Сумської обласної організації партії "Слуга Народу" Михайло Ананченко.
Слава Українській Армії !
Слава Україні!
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28.02.2022 20:52 Відповісти
Зараз молюся, щоб це не було фейком, бо то реально круто... може такі дикі втрати розвернуть зграї гоблінів назад до Мордору...
Слава Україні!!!
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28.02.2022 20:59 Відповісти
не фейк джерела місцеві жителі підтверджують повідомлення у вайбер-групах,дуже великі колони шли через Сумщину на Київ у перший день стояв гул і рев на кілометри зараз немає великих колон найбільші кілька десятків одиниць бронетехніки кадирівці з тростянця втекли ближче до кордона у краснопілля у бойових діях участі не приймають залишились ще ті що мучили Охтирку.
Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу: назревает бунт
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28.02.2022 21:13 Відповісти
вони хотіли розгромити всі порти і захопити.щоб відрізати доступ до моря
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28.02.2022 21:40 Відповісти
Стосовно атаки Одеси з моря. У всіх війнах наше місто завжди обстрілювали з моря, корабельною артилерією. І всі ці дні я чекаю на обстріли з кораблів 3-х російських флотів. І дивуюсь, що досі їх немає. Чи дійсно у російських військових моряків залишились якісь рештки честі, що не дозволять руйнувати місто-герой Одесу? Не знаю. Не думаю, що аж 3 флоти злякались відсічі захисників міста. Для моряків набагато страшніше покрити свої голови одвічною ганьбою руйнивників міста, що за свою історію героїчно пережило не одну ворожу осаду і вижило, і знову готове битися за свою свободу і гідність.
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28.02.2022 22:02 Відповісти
там не 3 флоти а кілька десятків ржавих ******** у них не рештки совісті залишились а рештки інстинкту самозбереження залишилися.нічого страшного ні в росіянах ні в іхній армії немає 1-2 дні і побачите яка там катастрофа.
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28.02.2022 22:23 Відповісти
Нет , Елена ,не фейк . Турок участвовал , скорее всего "подсвечивал" арте , там жесть . Сумчане безжалостны . Слава ЗСУ !!!
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28.02.2022 23:28 Відповісти
Вподобайка, від сердця!
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28.02.2022 20:39 Відповісти
ось про такі бандеромобілі кацапи казали,вас таке в кожному місті суки чекає https://www.youtube.com/watch?v=SfdeNzr9wzQ
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28.02.2022 20:40 Відповісти
Вот это красавцы, вообще респектище.
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28.02.2022 21:06 Відповісти
Смелые люди! Со всем уважением спасибо. Такие видео очень нужны
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28.02.2022 21:13 Відповісти
Пойман мэр Купянска, сдавший город оккупантам, - об этом сообщили в эфире телеканала "Україна 24".
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28.02.2022 20:41 Відповісти
Розстрілять.
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28.02.2022 20:41 Відповісти
Ліпше спалити.
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28.02.2022 21:25 Відповісти
допоможіть ще одне падло ув"язнити. селище Мілове на кордоні з рашкою. голова ТГ ручкається з окупантами та просить їх про гуманітарну допомогу. хоча продукти підвозяться. будь ласка розгоніть це відео, або хто може передайте правоохоронцям. тут звертатися ні до кого. всі продалися.
https://www.youtube.com/watch?v=uA-gP0nhuWs
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28.02.2022 21:03 Відповісти
героям слава !
Украина понад УСЕ !!!
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28.02.2022 20:41 Відповісти
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28.02.2022 20:47 Відповісти
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28.02.2022 21:40 Відповісти
Тому тільки гасити. Щоб не оминув покарання
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28.02.2022 21:26 Відповісти
який смисл до них це говорити як що вони цього не дивляться
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28.02.2022 20:51 Відповісти
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
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28.02.2022 20:51 Відповісти
YouTube :
З УКРАЇНИ ВИВОЗЯТЬ ЗАГИБЛИХ ОКУПАНТІВ
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28.02.2022 20:59 Відповісти
Сподіваюся, що це неучтьонка? Тобто, озвучені вранці 5300 лежать в Україні, а це зверх норми...
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28.02.2022 21:02 Відповісти
маловато, але піднажмемо
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28.02.2022 21:40 Відповісти
ці хлопці сподобались, що завантажив собі

https://www.youtube.com/watch?v=0nySJvmU7ek
Слава Україні!
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28.02.2022 20:51 Відповісти
классные шняги))
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28.02.2022 21:21 Відповісти
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28.02.2022 20:51 Відповісти
"Перегляд цього відео можливий лише в офіційному додатку 1plus1"
Скажіть Ґ+Ґ що ексклюзивність ніколи не перемагала, навіть у таких гігантів, як SONY вона "вилазить боком", що уж говорити про маленькі канали накшталь Ґ+Ґ?
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28.02.2022 20:51 Відповісти
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28.02.2022 20:52 Відповісти
Будете розірвані березами. Навпіл.
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28.02.2022 21:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iRieRJV3veA
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28.02.2022 20:52 Відповісти
Гарно сказав. І додати нічого... окрім як СЛАВА УКРАЇНІ!
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28.02.2022 20:53 Відповісти
Отлично сказал !!!
Только надо было по русски говорить , я б послала на паРашу это видео особо упоротым путиноидам , только они ж нихрена не поймут …
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01.03.2022 11:14 Відповісти
Це ж той Марків що просидів в італійській в'язниці ? Герой !
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28.02.2022 20:57 Відповісти
нет это Валера он ещё на ножах моррылу вызывал в 2014 м но тот засцал и сломал фистингом "канистры" себе руку и тот что говноносу сру ведущему в лицо плюнул в Милане
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28.02.2022 21:09 Відповісти
Ну не на пляшці ж сидів,як ти.
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28.02.2022 21:46 Відповісти
От суки, блдь:
"Власти Венгрии отказались не помогать Украине с поставками летального оружия, более того - они не позволят осуществлять его транзит через свою территорию. Об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Reuters.

«Причина принятия этого решения заключается в том, что такие поставки могут стать объектами вражеских военных действий», - заявил Сийярто после встречи с главой МИД Косово Доникой Герваллой."
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28.02.2022 21:00 Відповісти
Підар венгерський... вони ще й в медіа нічого не кажуть... *******
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28.02.2022 21:04 Відповісти
Колишнє союзництво з Гітлером спокою не дає, до Путлера тягне...
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28.02.2022 21:32 Відповісти
Ну, так ви наступні...)
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28.02.2022 21:39 Відповісти
У нас по новостям орудие уже на польской
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28.02.2022 22:53 Відповісти
Надо было на русском записать ролик, что кацапы поняли
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28.02.2022 21:31 Відповісти


Anonymous пообещал обчистить все счета россиян в пользу ВСУ


28 ФЕВРАЛЯ 2022, 21:18

Хакеры группы Anonymous обратились к россиянам с предупреждением: они намерены лишить жителей РФ всех денег, и перевести их на счета ВСУ. На 3 марта Anonymous анонсировал "самую крупную атаку за всю историю мира".

"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
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28.02.2022 21:32 Відповісти
часы пробили ровно полночь, огромный плюшевый медведь в углу заёрзал, встал, и четко вдруг кацапу произнёс - тобi пisда !!!
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28.02.2022 21:33 Відповісти
Украинцы на машинах, забитых Коктейлями Молотова, преследуют танковые колонны руских фашистов и сжигают их на ходу... я такого не видел даже в Форсаж 9! .... Слава Украине !!!
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28.02.2022 21:42 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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28.02.2022 21:43 Відповісти
Парни откуда Radio Svboda высрала цифру в 5300 потери у ВСУ?
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28.02.2022 21:44 Відповісти
Из пальца.
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28.02.2022 21:48 Відповісти
это потери кацапов ОТ ВСУ!!!
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28.02.2022 23:22 Відповісти
1 Афганский афгани -1,19 Российский рубль

1 Эфиопский быр - 2,15 Российский рубль
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28.02.2022 21:49 Відповісти
Трохи заліз в коменти нейтрального українського стрімера, російськомовного, що випустив відео проти війни, і пообіцяв банити за брехню в коментах(він дуже злий на них, кацапів, хоч і стримується від матюків). Там клініка в них, це не виліковно, вони не просто зомбовані - у них певно реально ефект "зайвої хромосоми" майже у всіх: "а днр, лнр кокококо", "как ето нєт нациков", "то же самое с донбасом 8 лєт"(*******, якщо б навіть не "то же самоє" а 1/10 з цього 8 років робили на вашому сраному даунбасі - від нього не те що б цілого будинка, цеглинки на целинці б не залишилось, покидьки - я за повну депортацію вслід за "россійським кораблем" "жітєлєй даунбаса" тепер - хто там залишився і не виїхав сам добровольно, закон про колаборацію потрібен НАЙЖОРСТКІШИЙ в світі!. З тих переселенців, з ким доводилось спілкуватись в 14-15-му в нашому місті: ЖОДЕН, Ж-О-Д-Е-Н з них ні слова кривого не сказав про нашу українську армію, чи "фашиків" - Порошенка і Пастора, проте всі, як один, проклинали москальських оккупантів і той декласований маргінал-плєбс, що став колаборнатами-апалчєнцамі, про путлєра чув теж не дуже хороше від них. А в нас переселенців було чимало...
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28.02.2022 21:51 Відповісти
Поставки ФРГ вооружений на Украину заставляют задуматься, насколько был завершен процесс денацификации в самой Германии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. У ЛАВРОВА ТРАВА,У МАРІЧКИ-ГРИБИ...
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28.02.2022 21:55 Відповісти
Во куда замахнулись
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28.02.2022 22:55 Відповісти
Это супер! фрици таки переложат все гадкое прошлое на кацапье!!!!
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28.02.2022 23:26 Відповісти
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28.02.2022 21:58 Відповісти
грузинские санкции
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28.02.2022 22:11 Відповісти
ужо по 200 - и думаю эт не предел

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28.02.2022 22:20 Відповісти
... если продают то наверное уже и по такой цене берут
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28.02.2022 22:21 Відповісти
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!
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01.03.2022 03:12 Відповісти
ЛондонсЬКА біржа: Сбербанк 15руб13 коп.

АКЦИЯ СБЕРА=ЦЕНЕ КОРОБКИ СПИЧЕК.

НАЛЕТАЙ,ПОДЕШЕВЕЛО!)
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01.03.2022 18:25 Відповісти
 
 