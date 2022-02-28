Вас на#бали. Ви тут помрете. А ми обов'язково переможемо, - Марків звернувся до окупантів. ВIДЕО

Воїн закликав росіян здаватися і залишати техніку, бо вона в РФ назад не доїде.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, з посиланням на УНІАН, він зазначив, що росіяни прийшли показати нам "русскій мір", але відправляться туди, де "російський військовий корабель".

"Ми вас будемо палити, ми вас будемо нищити. Усі підрозділи Нацгвардії, Збройних сил, Територіальної оборони, Нацполу, усіх силових структур будуть вас нищити. У цій війні вас будуть палити коктейлями (Молотова - УНІАН). Ми вам цього ніколи не пробачимо. Пам'ятайте про це", - заявив він.

Марків наголосив, що за 8 років війни українська армія стала сильнішою. Тому милосердя не буде.

"Ви вже побачили, що це не 2014 рік. Це не та армія, яка була тоді. Вас на*бали. Ви тут помрете. Задумайтеся краще, поверніться живими додому, залишіть вашу техніку тут. Все одно вона не доїде назад. А ми обов'язково переможемо. Слава Україні", - сказав Марків.