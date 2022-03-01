"Гори эта х#йня в огне! Простите, братья! Мне стыдно сегодня, что я русский", - росіяни спалюють свої паспорти на знак протесту проти російської війни в Україні. ВIДЕО
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Громадяни Росії влаштовують флешмоб щодо спалення своїх національних паспортів на знак протесту проти російської війни в Україні та викладають відео у соціальні мережі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.
"Гори ця хуйня у вогні. Пробачте, браття! Соромно! Я росіянин. Мені соромно сьогодні, що я росіянин. Пробачте нас. Не всі у Росії схвалюють цей фашизм... Слава Україні!", - каже чоловік, загорнутий у національний прапор України, спалюючи свій паспорт.
Росіяни, відчуваючи на собі пагубну політику тирана Путіна та його посіпак, вже не бояться привселюдно слати прокльони президенту РФ, відмовляються від російського громадянства та скандують "Слава Україні!"
Топ коментарі
+78 Иллария Соняшникова
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+39 K Raze
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+27 IgorYakovlevich
показати весь коментар28.02.2022 22:42
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Будь ласка, зачекайте...
це треба настільки тупо фігню малювати
З такими спецслужбами і ворожих непотрібно.
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498398028071321605
Флеш-моб, який мав би практичну користь, виглядав би десь якось так: москалі хором (або роблячи "хвилю", неважливо) самонаї*нулись (пардон за мою французьку).
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!
Жека Новобытов, 26.02.2022
Семен Скрепецкий сжигает свой паспорт: https://www.youtube.com/watch?v=8hMMKYFMNRk
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
Цім УСЕ сказано!!!!!
Скидати покидька-путлера - це їхня відповідвльність! Спалювати свої паспорти їм потрібно було 8 років тому!!! А вони святкували те, що вкрали Крим???!!! НЕ ВІРЮ!!!