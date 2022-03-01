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"Байрактар" знищив ворожий ешелон з пальним. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Беспілотник "Байрактар" порушив логістику окупантів, знищивши ворожий ешелон з пальним.
Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Bayraktar TB2 також нейтралізував стратегічні активи Росії та порушив логістику окупантів. Мінус військовий ешелон із пальним", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+43 Dima L
показати весь коментар01.03.2022 03:52
+36 Welt Schmerz
показати весь коментар01.03.2022 04:10
+27 Patriot2015
показати весь коментар01.03.2022 03:54
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Я не про віртуальне "закриття" сполучення з агрессорами (Бацька теж рахую) , я про фізичний підрив усіх ж\д колій з РФії й Білорусі .
Взагалі - вже не требо буде ніколи й ніяк . Підірвати нахер с пів кілометра колії , й нехай ремонтують , а "Байрактари" будуть вже підривати ремонтні бригади орків . А не паливо .