"Байрактар" знищив ворожий ешелон з пальним. ВIДЕО

Беспілотник "Байрактар" порушив логістику окупантів, знищивши ворожий ешелон з пальним.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Bayraktar TB2 також нейтралізував стратегічні активи Росії та порушив логістику окупантів. Мінус військовий ешелон із пальним", - йдеться у повідомленні.