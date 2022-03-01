УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Відео Війна в Україні
69750 29
війна (7386) Bayraktar TB2 (57)

"Байрактар" знищив ворожий ешелон з пальним. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Беспілотник "Байрактар" порушив логістику окупантів, знищивши ворожий ешелон з пальним.

Відповідне відео опубліковане в телеграм-каналі "Оперативний ЗСУ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Bayraktar TB2 також нейтралізував стратегічні активи Росії та порушив логістику окупантів. Мінус військовий ешелон із пальним", - йдеться у повідомленні.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+43
Після цієї новини можна поспати дві годинки.
показати весь коментар
01.03.2022 03:52
+36
Відео з Байрактарами завжди гріють душу і додають упевненості - а ворогові спричиняють фатальний дизморал.
показати весь коментар
01.03.2022 04:10
+27
Дуже гарно! Сподіваюся це вже на їх території.
показати весь коментар
01.03.2022 03:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Після цієї новини можна поспати дві годинки.
показати весь коментар
01.03.2022 03:52 Відповісти
Інтернаціональний Легіон розпочне дуже скоро "сафарі на кацапів". Ці пацани в полон брати не будуть.
показати весь коментар
01.03.2022 07:59 Відповісти
Дуже гарно! Сподіваюся це вже на їх території.
показати весь коментар
01.03.2022 03:54 Відповісти
Train go boom. Bayraktar limited edition
показати весь коментар
01.03.2022 04:07 Відповісти
Треба, щоб "султан" подарував ще кілька десятків таких "іграшок" і тоді перемога буде за нами! 🤔
показати весь коментар
01.03.2022 04:07 Відповісти
Відео з Байрактарами завжди гріють душу і додають упевненості - а ворогові спричиняють фатальний дизморал.
показати весь коментар
01.03.2022 04:10 Відповісти
Трохи позитиву https://youtu.be/u2HJHWdusCw
показати весь коментар
01.03.2022 04:14 Відповісти
Така краса, дивилася би і дивилася.
показати весь коментар
01.03.2022 04:15 Відповісти
Вот интересно турки заплатят оленеводам за тестовые испытания и рекламу своих Байрактаров. Весь мир смотрит...
показати весь коментар
01.03.2022 04:16 Відповісти
Тестовые испытания были в Карабахе)
показати весь коментар
01.03.2022 07:11 Відповісти
оленеводы туркам заплатят....
показати весь коментар
01.03.2022 07:45 Відповісти
Требо щось радикально робити , бо палива в Мородора безкінцеве море .

Я не про віртуальне "закриття" сполучення з агрессорами (Бацька теж рахую) , я про фізичний підрив усіх ж\д колій з РФії й Білорусі .
Взагалі - вже не требо буде ніколи й ніяк . Підірвати нахер с пів кілометра колії , й нехай ремонтують , а "Байрактари" будуть вже підривати ремонтні бригади орків . А не паливо .
показати весь коментар
01.03.2022 04:16 Відповісти
Ні. У їх немає можливості обробляти нафту.... стратегічний запас є але надовго його не вистрчить. Їх танкісти хто з розумом знають що робити, тут писати не буду фсбшна мразота може лазити.
показати весь коментар
01.03.2022 04:32 Відповісти
Знаходячись в Британії ти боїшся КГБ
показати весь коментар
01.03.2022 04:51 Відповісти
Він правда про інший страх..
показати весь коментар
01.03.2022 06:05 Відповісти
Був ти ідіотом - ним і залишився Я тобі давно про це пишу! Він боїться щоб про ті чи інші наші тактичні дії та про шляхи саботування наступу "орками" що "забзділи" не дізналися новітні поклонники Сталіна! В 41-му теж було масове кидання техніки на полі бою - поки НКВС-івці не почали розстрілювать екіпажі що підозрювалися в подібному!
показати весь коментар
01.03.2022 06:24 Відповісти
Если и ставят кому памятники при жизни- то Эрдоган его заслужил!А психологически как бьёт.Скабеева ни одну таблетку уже сглотнула😄
показати весь коментар
01.03.2022 04:16 Відповісти
Сейчас Байрактары надо направить на уничтожение колоны что направляется к Киеву. Уничтожать надо не только саму колону но и конвои с запасным горючим! И тогда ихняя бронетехника будет бесполезна.
показати весь коментар
01.03.2022 04:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Знають. Ти гадаєш один Байрактар.... ти точно не дурний цап? (Жартую, без образ)
показати весь коментар
01.03.2022 04:30 Відповісти
Не самые умные у тебя шутки... Да и вообще сейчас не время дляшуток.У тебя есть возможность удалить свою "шутку".
показати весь коментар
01.03.2022 04:59 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2022 06:25 Відповісти
Не зовсім зрозумів? Там знищено ешелон чи одну бочку?
показати весь коментар
01.03.2022 07:11 Відповісти
Они скорее всего по цепочке начали рваться.
показати весь коментар
01.03.2022 07:23 Відповісти
Ешелон.
показати весь коментар
01.03.2022 10:31 Відповісти
Це той потяг, що був знищений три дні назад під Городнєю чи вже інший?
показати весь коментар
01.03.2022 07:26 Відповісти
Той самий.
показати весь коментар
01.03.2022 09:22 Відповісти
Треба щось радікальне робити з пальним, та з їжою, може від голоду в них пройде бажання..
показати весь коментар
01.03.2022 07:56 Відповісти
Паліть гадів де побачите! Українська земля повинна горіти під ними, а ми рани нашої землі залікуємо після перемого. Слава Україні! Смерть ворогам!
показати весь коментар
01.03.2022 08:31 Відповісти
Героям Слава! Смерть ворогам!!!
показати весь коментар
01.03.2022 10:31 Відповісти
 
 