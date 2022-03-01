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Турчинов - до росіян: Прийшов час повісити Путіна на Червоній площі. ВIДЕО
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Росіянам я б порадив повісити Путіна на Червоній площі поруч з мавзолеєм.
Про це сказав екссекретар РНБО України, керівник Центрального штабу "Європейської Солідарності" Олександр Турчинов в коментарі зі штабу тероборони Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Турчинов звернувся до "адекватних росіян та поневолених народів Російської імперії": "Прийшов час, Путін вас принижує, Путін вас зраджує, перетворюючи ваше життя на хаос і постійну небезпеку. Він руйнує майбутнє ваших дітей. Прийшов час підійматися і я б радив повісити цього старого маразматика на Червоній площі поруч з мавзолеєм. Це була б чудова інсталяція, яка б дозволила вам нарешті жити гідно!".
Топ коментарі
+49 vigo
показати весь коментар01.03.2022 09:29
+48 сергей твердохлеб
показати весь коментар01.03.2022 09:29
+40 Andy Fisher 67a9edc7
показати весь коментар01.03.2022 09:33
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Будь ласка, зачекайте...
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ОБяЗАТеЛЬНО. ******
ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ
ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе
Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.
ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
ТОЛЬКО СТОЯТЬ
Шо делать когад
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
Слава нації !
Эти обращения сродни обращений к гитлеровцам во второй мировой - совершенно бесполезны.
Він ще українцям не розказав, як відав Крим.