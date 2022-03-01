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"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Будівля Харківської ОДА після обстрілу військами РФ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Харкові, за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів окупанта по центру міста пошкоджено Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Інформації про поранених та загиблих наразі немає. Відео з будівлі ОДА.
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти наносять ракетний удар по Харкову: Під обстріл потрапила будівля ОДА. ВIДЕО
Топ коментарі
+61 Арнила
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показати весь коментар01.03.2022 09:45
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Будь ласка, зачекайте...
русские оккупанты могут ещё раз быть по этому месту , что бы убить спасателей .
так они делали в Сирии
передайте им
****, не думав, що колись таке побачу!тварі, хто стріляв, втварі, хто цього бажав, горіти вам вогнем!
в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:
ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)
БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!
ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То ті що хотіли жить на Хрещатику і бачить з вікна Росію та готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
Не заладилось что-то у Каина.
Видно, Авель уже не тот.
Не терпила он неприкаяный,
А скорее наоборот.
Вот он встал, матерясь и харкая.
Покачнулся разок слегка.
Нож обломанный под лопаткою:
(Подвела братана рука!)
Вот напрягся весь, раскорячился,
Зубы стиснул, В глазах - свинец.
И зассал старшой, и попятился
Он лицом к лицу не боец.
- Что глядишь на меня не по-доброму?
Мы ж одна семья, я ж твой брат!
Ты же сам пошел не в ту сторону,
Так что сам, считай, виноват.
Ты забудь, браток, коль пропало че,
Я же просто свое вернул.
Обопрись скорей на мое плечо,
Ты ножом сам себя пырнул.
Авель выслушал, плюнул под ноги
И сказал ему слово свое:
-Да не брат ты мне, гнида подлая!
И пошел покупать ружье.
(с) Марк-таки да, Киевская хунта.
Итальяно- бандеровец Алькапоне.
Україна отримує щеплення від"рузьге мир"...
Слава Україні!
Смерть рашистскій *********!