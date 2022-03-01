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"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Будівля Харківської ОДА після обстрілу військами РФ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Харкові, за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів окупанта по центру міста пошкоджено Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформації про поранених та загиблих наразі немає. Відео з будівлі ОДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти наносять ракетний удар по Харкову: Під обстріл потрапила будівля ОДА. ВIДЕО

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Топ коментарі
+61
Подтверждаю. Настолько упоротые некоторые, что и сейчас утверждают, что ВСУ сами обстреливают своих людей. Это клиника и такое не лечится.
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01.03.2022 09:48
+52
Есть подозрение, что кто ждал, тот и ждёт. На Донбассе 8 лет так, примерно, и не поумнели.
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01.03.2022 09:44
+28
Миша бобкин быстро переобулся на ходу.
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01.03.2022 09:45
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Короче, даже Миша Добкин будет лично отрезать головы кацапам !
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01.03.2022 09:44 Відповісти
Миша бобкин быстро переобулся на ходу.
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01.03.2022 09:45 Відповісти
Хотілось би бачити , але віриться мало .
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01.03.2022 09:46 Відповісти
Ні не буде. Жидобільшовик це діагноз. Ну щось на кшталт "раку мозку".
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01.03.2022 09:48 Відповісти
Краще відрізати голову цій Дупі.
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01.03.2022 10:05 Відповісти
Есть подозрение, что кто ждал, тот и ждёт. На Донбассе 8 лет так, примерно, и не поумнели.
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01.03.2022 09:44 Відповісти
Подтверждаю. Настолько упоротые некоторые, что и сейчас утверждают, что ВСУ сами обстреливают своих людей. Это клиника и такое не лечится.
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01.03.2022 09:48 Відповісти
Лікується . Свинцем .
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01.03.2022 09:53 Відповісти
Ну колись же ліки були такі - "свинцеві примочки" От ми їх і " модернізуємо"!
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01.03.2022 10:13 Відповісти
Эти смотрят ртв. Там так и пропогандують.
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01.03.2022 10:04 Відповісти
RTR заборонили сьогодні в Австрії та вилучили з YouTube прохання до всіх хто має вільний час в інтернеті, під кожним відео від рашистів робить скаргу краще вибирати "спам" та "пропаганда тероризму" тоді швидше заблоковані будуть як канали так й відео пропагандонів
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01.03.2022 10:47 Відповісти
Украинцы сами себя калибрами обстреливают. Дбл бл
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01.03.2022 11:21 Відповісти
Не поумнели- за борт!!!
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01.03.2022 10:03 Відповісти
Я живу на Донбассе я лично люблю Украину, Цензор отличный сайт!
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01.03.2022 10:46 Відповісти
Это не подозрение. Это факт.
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01.03.2022 11:06 Відповісти
это так...., причем те, кто в 14-м были адекватными, теперь стали упоротыми.....
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01.03.2022 11:25 Відповісти
Подтверждаю! Юг Одесской области. Ваты море: от "ниправда, ничего этого нет", до "ничо, пупкин придёт - порядок наведёт". Горбатого могила... Один плюс, после прилётов по области их уже не 80%
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01.03.2022 11:31 Відповісти
Смерть цапам! Вбивати окупантів без жалю.
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01.03.2022 09:47 Відповісти
SOS !

русские оккупанты могут ещё раз быть по этому месту , что бы убить спасателей .

так они делали в Сирии
передайте им
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01.03.2022 09:48 Відповісти
А навпроти в кадрі-університет, який я колись закінчив…
****, не думав, що колись таке побачу!тварі, хто стріляв, втварі, хто цього бажав, горіти вам вогнем!
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01.03.2022 09:49 Відповісти
Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
Постіть по всюду:

ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
Завтра, може бути Пізно!(слова В. Кличка до німців)

БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

ВСЕ ДІЄ! БОРОТЬБА з рашизмом-путінізмом на ВСІХ ФРОНТАХ!
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01.03.2022 09:50 Відповісти
У біларусів ,та молдован ,грузинів,зараз є могутній шанс!
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01.03.2022 09:55 Відповісти
Який "НАРОД Білорусі", білоусів палять під Київом
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01.03.2022 09:57 Відповісти
За Японців та Китайців забули.
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01.03.2022 10:32 Відповісти
Сподіваюсь, незабаром побачити подібне відео із кремля.
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01.03.2022 09:51 Відповісти
Ракетників знищувати разом з виводками
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01.03.2022 09:51 Відповісти
Мерзотники . .
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01.03.2022 09:53 Відповісти
Одного часу в Миколаєві було трохов боязко ходити в вишиванці. Зараз це була б БРОНЯ для всіх без виключення.
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01.03.2022 10:03 Відповісти
Вивести підарів на парад.
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01.03.2022 10:12 Відповісти
Закінчилась російсько-українська війна Полонених ведуть по вулицях Києва Дивляться вони - а на каштанах тіла з виряченими очима і висолопленими язиками , висять Один з острахом питає:
- Ета что - "русскаязичниє"?
- Ні! То ті що хотіли жить на Хрещатику і бачить з вікна Росію та готувалися "заглянуть в глаза Путіну" і вилизать йому сраку! Вас зустрічають!
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01.03.2022 10:30 Відповісти
Вражеских летчиков и артиллеристов в плен не брать
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01.03.2022 10:08 Відповісти
Панове проверьте, у кого адекваты в москве--- ква-ква есть, там квартиры по бросовых ценах продают и сваливают оттуда,
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01.03.2022 10:08 Відповісти
Куди?? Їм вже скрізь зась!
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01.03.2022 10:36 Відповісти
Думаю настав час заарештовувати колоборантів вони відомі ,вони є в Києві і регіонах ,не даймо цим зрадникам і далі нищити Украіну.
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01.03.2022 10:11 Відповісти
Що це було .?? Це денацифікація Харківа , чи вже - дерусизація . ? .
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01.03.2022 10:13 Відповісти
Каин и Авель

Не заладилось что-то у Каина.

Видно, Авель уже не тот.

Не терпила он неприкаяный,

А скорее наоборот.

Вот он встал, матерясь и харкая.

Покачнулся разок слегка.

Нож обломанный под лопаткою:

(Подвела братана рука!)

Вот напрягся весь, раскорячился,

Зубы стиснул, В глазах - свинец.

И зассал старшой, и попятился

Он лицом к лицу не боец.

- Что глядишь на меня не по-доброму?

Мы ж одна семья, я ж твой брат!

Ты же сам пошел не в ту сторону,

Так что сам, считай, виноват.

Ты забудь, браток, коль пропало че,

Я же просто свое вернул.

Обопрись скорей на мое плечо,

Ты ножом сам себя пырнул.

Авель выслушал, плюнул под ноги

И сказал ему слово свое:

-Да не брат ты мне, гнида подлая!

И пошел покупать ружье.

(с) Марк-таки да, Киевская хунта.
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01.03.2022 10:26 Відповісти
Ещё чуть-чуть, и захлебнутся они в своем русском мире. Он уже у них возле ноздрей.
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01.03.2022 10:15 Відповісти
"Пуля, даже попавшая в задницу, многое меняет в голове".
Итальяно- бандеровец Алькапоне.
Україна отримує щеплення від"рузьге мир"...
Слава Україні!
Смерть рашистскій *********!
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01.03.2022 10:21 Відповісти
.
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01.03.2022 10:38 Відповісти
харькавская ОДА продовжує любіть ***** і рузьке мір?
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01.03.2022 10:42 Відповісти
Бл.ді кацапська та пророкацапські звали *****. Церез це страждає вся країна. Росіяни ПНХ
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01.03.2022 11:35 Відповісти
Так точно.
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01.03.2022 11:51 Відповісти
Привет Шариям,Вилкулам,Королевским,Шуфричам и Кивам.Долгих вам жизни.В аду!
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01.03.2022 11:48 Відповісти
90% харькавчан ждалі асвавбадітєлєй.... ДОЧЕКАЛИСЬ?(((((
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01.03.2022 15:33 Відповісти
 
 