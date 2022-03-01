"Кто тут "русский мир" ждал? Вы этого хотели?": Будівля Харківської ОДА після обстрілу військами РФ. ВIДЕО

У Харкові, за попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів окупанта по центру міста пошкоджено Харківську ОДА, оперний театр, філармонію та частину житлового масиву.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформації про поранених та загиблих наразі немає. Відео з будівлі ОДА.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти наносять ракетний удар по Харкову: Під обстріл потрапила будівля ОДА. ВIДЕО