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Український "Байрактар" знищив два ЗРК "Бук" і танк російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Екіпаж Bayraktar TB2 знову провів успішну атака на техніку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу українські воїни знищили два ЗРК "Бук" і танк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Що Байрактар животворящий робить!" - атака безпілотника ЗСУ на колону бронетехніки російських окупантів. ВIДЕО

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Топ коментарі
+75
Прямо зараз штурмова авіація нищить колонну довжиною 64км на північ від Києва
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01.03.2022 09:52
+44
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01.03.2022 09:46
+33
Еще бы штук 300
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01.03.2022 09:42
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Еще бы штук 300
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01.03.2022 09:42 Відповісти
Прямо зараз штурмова авіація нищить колонну довжиною 64км на північ від Києва
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01.03.2022 09:52 Відповісти
Откуда информация?
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01.03.2022 09:57 Відповісти
Тебе стало грустно?
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01.03.2022 10:04 Відповісти
Да ховати задовбаємся.
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01.03.2022 10:07 Відповісти
нет я жду когда наши её разобьют.
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01.03.2022 10:11 Відповісти
Колонна довжиною 64 км, фантастика якась.
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01.03.2022 10:01 Відповісти
Нажаль... це правда, є супутникові знімки. Але добре, що колона, адже поля на Поліссі розкисли, тому або впепед під обстріл, або назад... не зможуть розлізтися в боки, хіба що пішки. Може хоч гради заглохнуть навіки
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01.03.2022 10:04 Відповісти
Чому нажаль. Это-же праздник.
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01.03.2022 10:05 Відповісти
Ну хрен його знає, здається що якщо всю кацапську армію вишикувати в колону, вона стільки не буде мати.
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01.03.2022 10:06 Відповісти
Я бачив відео - вони зараз з інтервалом пересуваються.
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01.03.2022 10:45 Відповісти
, узнай вначале сколько километров на марше полк занимает
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01.03.2022 14:22 Відповісти
Я спочатку не второпав
Пс))))
Шановні
Якщо подайте.. то подавати перевірену інфу.
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01.03.2022 10:06 Відповісти
Насправді залежить від відстані між технікою, і що вважати колонно. Якщо між технікою метрів 50 і більше, і колнною ввіжати коли між одиницями не більше кулометра, то може і будет така колонна
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01.03.2022 10:26 Відповісти
Яки опечатки... Кулометра - дуже гарне слово Кулемет на метр. Чи може ще як?
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01.03.2022 10:27 Відповісти
50 метров между машинами , 1 километр между батальонами - обычное построение колоны на марше если нет угроз
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01.03.2022 14:32 Відповісти
Не знаю за 60, але що 40 км. то чув, на кордоні з Білорусью. Але цікавий факт, колона на 80% складається з автомобілів та різних там кунгів, і іншого непотрібу, від якого на війні користі мало, Тупо масовка.
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01.03.2022 10:26 Відповісти
Ні, це снаряди, міни, паливо, піхота. Так що палити до тла!
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01.03.2022 10:38 Відповісти
Это снабжение и связь, очень важные вещи на войне, поверьте.
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01.03.2022 10:39 Відповісти
А щодо 64 км., так це реально відстань у колоні визначає старший колони. Беремо 40 метрів. Довжина, наприклад Уралу-4320, складає 7,4 метра. 64000/47,4 = 1300 машин. Якщо взяти до уваги вимоги ПДР:

п. 25.4: Колона, що рухається без супроводу оперативними транспортними засобами, має бути поділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими має забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.

то виходить що в колоні довжиною 64 км. буде приблизно 1000 авто Урал-4320.
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01.03.2022 10:59 Відповісти
Треба випалювати ту мерзоту з нашої землі!
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01.03.2022 09:44 Відповісти
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01.03.2022 09:46 Відповісти
я заскринил и на рабочий стол поставил и в фейс на аву тоже шоб кацапота видела какая она ..господи прости их и сотри с лица Земли эту нечисть
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01.03.2022 10:55 Відповісти
У них другая челюсть просто
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01.03.2022 10:56 Відповісти
Героям Слава! Слава ЗСУ!!!
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01.03.2022 09:47 Відповісти
ВНИМАНИЕ

ОБяЗАТеЛЬНО. ******

ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ

ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе

Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.

ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
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01.03.2022 09:48 Відповісти
Вбивати цапів без жалю!
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01.03.2022 09:48 Відповісти
Москалі зовсім Байрактари не бачать?
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01.03.2022 09:50 Відповісти
Байрактара може побачити з москальського обладнання тільки бук, але він не встигае, я так розумію
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01.03.2022 09:52 Відповісти
Для РЛС конус над нею - мертва зона. Вибив локатор - далі можна інше розстрілювати як в тирі
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01.03.2022 10:32 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1498565116983398403
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01.03.2022 09:51 Відповісти
Сніг в підмогу
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01.03.2022 11:16 Відповісти
Коротко
Гумус
Металобрухт.
Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 09:52 Відповісти
Паника .....в Калининграде!!!!

01.03.2022
09:47

«Прошу всех сохранять спокойствие и работать»: Алиханов - о безопасности калининградцев
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01.03.2022 09:54 Відповісти
**** ....tuda by raketku zahujaritj shas
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01.03.2022 11:03 Відповісти
Парам-пара-рам,пюююююю!!!!!
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01.03.2022 09:55 Відповісти
Під Херсоном скупчення, взяли в облогу. По місту бродять орки голодні.
Миколаїв чекав наступу з двох-трьох напрямків вночі. Та щось пішло не так. Одні зупинились і чекають, інші повернули назад на Херсон. ЗСУ по Херсону попросили нічого не робити, напевно якийсь пІдарунок готують, на кшталт позавчорашнього з Байрактару.
На Миколаїв наступ призупинений, але йде колона в підтримку. Йде окільними дорогами. Може так і є, ті чекають циєї.
Цікаво, чим ті орки харчуються?
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01.03.2022 09:59 Відповісти
Сухпайками, у яких термін скінчився у 2015 році.
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01.03.2022 10:52 Відповісти
С Херсоном не так все хорошо. мордва наворовала желтых школьных автобусов, наловила гражданских людей и делает ими живой щит чтобы пройти в центр города.
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01.03.2022 10:58 Відповісти
Как же радуют новости от Байркатаров. Ребятам операторам респект.
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01.03.2022 10:01 Відповісти
Да Байрактары реально хорошее психологическое оружие. Особенно то, что так точно бьет. Побольше бы купить таких аппаратов!
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01.03.2022 19:33 Відповісти
Пропоную після війни всіх 200х іхтамнєтів не передавати в рашку, а біля кожного пункту пропуску на нашій території організувати величезні цвинтарі, на видному місті, по христианськи, в величезним обеліском з інформацією: чому загинули, де загинули, ПІБ, дати і т.д. Щоб всі наступні покоління при в'їзді на нашу територію про це не забували. Родичі най приїжджають, провідують, пам'ятають та дітям і онукам передають!
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01.03.2022 10:14 Відповісти
Добра пропозиція. На обеліску напис: "Хто з мечем на нашу землю приходить - від меча і гине!"
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01.03.2022 10:24 Відповісти
А голодны орков ,можно поить водкой с метанолом или карбидом
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01.03.2022 10:28 Відповісти
Та й просто давати бухла побільше, принаймні, по пляшці на рило, а потім тепленькими....
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01.03.2022 10:54 Відповісти
Українські вояки, нищіть москальську гадину, Бог на нашому боці! Молимся за Вас. Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.03.2022 10:28 Відповісти
Каждая кокошникоголовая тварь, пришедшая на нашу землю, должна сдохнуть...!
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01.03.2022 11:05 Відповісти
Ребятки рассьІпайте по трассе металичесские жучки, гнутьІе гвозди, сваренньІе с арматурьІ ежики. Ета колонна застрянет на сутки, а потом палите ее, особенно ночью.
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01.03.2022 11:40 Відповісти
Кацапия Указ №273 от 28.05.2015. ПОТЕРИ ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА. Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.

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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.
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01.03.2022 14:06 Відповісти
 
 