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Український "Байрактар" знищив два ЗРК "Бук" і танк російських окупантів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Екіпаж Bayraktar TB2 знову провів успішну атака на техніку російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу українські воїни знищили два ЗРК "Бук" і танк.
Топ коментарі
+75 Владимир Николенко 123e1460
показати весь коментар01.03.2022 09:52
+44 Шимус
показати весь коментар01.03.2022 09:46
+33 Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар01.03.2022 09:42
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Будь ласка, зачекайте...
Пс))))
Шановні
Якщо подайте.. то подавати перевірену інфу.
п. 25.4: Колона, що рухається без супроводу оперативними транспортними засобами, має бути поділена на групи (не більше п'яти транспортних засобів у кожній), дистанція між якими має забезпечувати можливість обгону групи іншими транспортними засобами.
то виходить що в колоні довжиною 64 км. буде приблизно 1000 авто Урал-4320.
ОБяЗАТеЛЬНО. ******
ВСЮ. ОПТИКУ НА ТЕхНИКЕ
ФаРы
Фонари
Прожектора
Короче все приборы со стеклом бронещели со теплом в том числе
Хорошим молотком , топором , любым куском железа
Даже палками. Это стекло не броня.
ОНИ НОЧЬЮ не Должны ЕЗДИТЬ
Гумус
Металобрухт.
Слава нації
Смерть москалям
01.03.2022
09:47
«Прошу всех сохранять спокойствие и работать»: Алиханов - о безопасности калининградцев
Миколаїв чекав наступу з двох-трьох напрямків вночі. Та щось пішло не так. Одні зупинились і чекають, інші повернули назад на Херсон. ЗСУ по Херсону попросили нічого не робити, напевно якийсь пІдарунок готують, на кшталт позавчорашнього з Байрактару.
На Миколаїв наступ призупинений, але йде колона в підтримку. Йде окільними дорогами. Може так і є, ті чекають циєї.
Цікаво, чим ті орки харчуються?
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Если бы в Украине не было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают. Сунули денег мятых в руки свиноматке, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на роССии прогнило все.