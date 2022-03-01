Український "Байрактар" знищив два ЗРК "Бук" і танк російських окупантів. ВIДЕО

Екіпаж Bayraktar TB2 знову провів успішну атака на техніку російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, цього разу українські воїни знищили два ЗРК "Бук" і танк.

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