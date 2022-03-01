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Окупанти підступно обстрілюють Харків, оскільки наступальні ресурси вичерпано, - глава ОДА Синєгубов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні російські окупанти обстріляли будівлю Харківської ОДА.
Про це у відеозверненні повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру Харкова та житлових масивів із систем "Град". А також крилатих ракет. Влучив у площу перед ОДА. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення.
Ворогу нічого не залишається, аніж ось так підступно вчиняти військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично, наступальні ресурси ворога вичерпано. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - сказав він.
Топ коментарі
+16 Артем Дзюбенко 4f74d8c9
показати весь коментар01.03.2022 10:14
+11 Roman Mynameis
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+8 экзорцист
показати весь коментар01.03.2022 10:19
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Нехай теж тварюки турбуються, ховаються, всираються і так далі за списком.
Украина всего: 1 500 000
Оккупанты всего: 3 500 000
Если каждый день убивать по 1000 русских военных. За 10 лет можно очистить!
Много работы
ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА
САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР
Ещё проще
ТЕХНИКА ******* должна
С Т О Я Т Ь и днём и ночью
Ця гнида ніколи не змогла би особисто вийти на чесний, відкритий бій.
Тримайтеся,УКРАЇНЦІ!