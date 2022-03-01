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Окупанти підступно обстрілюють Харків, оскільки наступальні ресурси вичерпано, - глава ОДА Синєгубов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні російські окупанти обстріляли будівлю Харківської ОДА.

Про це у відеозверненні повідомив глава ОДА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наш ворог підступно почав обстріли центру Харкова та житлових масивів із систем "Град". А також крилатих ракет. Влучив у площу перед ОДА. Зараз підраховуємо жертви серед цивільного населення. 

Ворогу нічого не залишається, аніж ось так підступно вчиняти військові злочини. Бо наша армія сильна, ми стоїмо на позиціях. Фактично, наступальні ресурси ворога вичерпано. Перемога буде за нами. Слава Україні!" - сказав він.

Читайте: Обстріл у Харкові: Попередньо відомо про 11 загиблих та десятки поранених. ВIДЕО

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Топ коментарі
+16
Тримайся Харків.
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01.03.2022 10:14
+11
Хлопці, ТРО, волонтери - не треба скупчуватися! Кожна ракета, кожний бойовий виліт і все інше коштують значних грошей і ресурсів, і якщо на клаптику землі не буде дорогої техніки, або великої кількості людей, вони навряд чи будуть атакувати. Коли я привозив допомогу ТРО у пункті сбору в одном зі східних міст, то офігів, як на клаптику 100х200 метрів зібралося пару тысяч добровольців - ВИ ШО ДУРНІ? ТРЕБА ТРИМАТИ ДИСТАНІЮ, РОЗГУРТОВУВАТИСЯ - ВОНИ АТАКУЮТЬ З НЕБА, ТА МАЮТЬ СУПУТНИКИ - АДРЕСИ ПУНКТІВ СБОРУ ЇХ РОЗВІДКА ТАКОЖ МОНІТОРИТЬ.
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01.03.2022 10:18
+8
Харків вчергове підтвердив славу міста-Героя!
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01.03.2022 10:19
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Тримайся Харків.
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01.03.2022 10:14 Відповісти
Изоляция России усиливается из-за вторжения в Украину, - Reuters
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01.03.2022 10:16 Відповісти
Чому б у відповідь на обстріл цивільних кварталів українських міст не почати обстрілювати кацапські та білоруські?
Нехай теж тварюки турбуються, ховаються, всираються і так далі за списком.
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01.03.2022 10:17 Відповісти
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Численность вооружённых сил, резерва и военизированных формирований:

Украина всего: 1 500 000

Оккупанты всего: 3 500 000

Если каждый день убивать по 1000 русских военных. За 10 лет можно очистить!

Много работы
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01.03.2022 10:17 Відповісти
Нічого. Дамо п"ятирічку в три роки!
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01.03.2022 10:20 Відповісти
Ті 3.5 мільйони годувати треба, ще трохи вони друг друга сами з'їдять, а ***** на десерт.
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01.03.2022 10:51 Відповісти
Бажаючих бути гарматний м'ясом вже нема,резерви не надходять Сумська обл з боку росії було кілька бензовозів за сьогодні в все.
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01.03.2022 11:12 Відповісти
Мобилизацию даже 500 тыс кацапов реально провести только при условии начавшейся внешней угрозы, а она на данный момент отсутствует. Для этого ***** может разбомбить Воронеж, и сказать Родина-мать зовёт, но сейчас век цифровых технологий, мгновенных слухов и соцсетей и это сыграло с ним злую шутку. Никто не поведётся.Совковый дебил мыслит категориями 80 годов - газеты, телевизор, и техника у него такого же возраста.
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01.03.2022 11:37 Відповісти
ВНИМАНИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ РАДИАТОРА

САМОЕ ПРОСТОЕ ЧТО МОЖНО сделать.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ФАР

Ещё проще

ТЕХНИКА ******* должна

С Т О Я Т Ь и днём и ночью
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01.03.2022 10:17 Відповісти
лучшее повреждение - коктейль.
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01.03.2022 11:48 Відповісти
Кремльовський підар проводить денафікацію не в той бік.
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01.03.2022 10:18 Відповісти
Хлопці, ТРО, волонтери - не треба скупчуватися! Кожна ракета, кожний бойовий виліт і все інше коштують значних грошей і ресурсів, і якщо на клаптику землі не буде дорогої техніки, або великої кількості людей, вони навряд чи будуть атакувати. Коли я привозив допомогу ТРО у пункті сбору в одном зі східних міст, то офігів, як на клаптику 100х200 метрів зібралося пару тысяч добровольців - ВИ ШО ДУРНІ? ТРЕБА ТРИМАТИ ДИСТАНІЮ, РОЗГУРТОВУВАТИСЯ - ВОНИ АТАКУЮТЬ З НЕБА, ТА МАЮТЬ СУПУТНИКИ - АДРЕСИ ПУНКТІВ СБОРУ ЇХ РОЗВІДКА ТАКОЖ МОНІТОРИТЬ.
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01.03.2022 10:18 Відповісти
Харків вчергове підтвердив славу міста-Героя!
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01.03.2022 10:19 Відповісти
Так і є. Сцикливий щур сховався в бункер і вбиває жінок та дітей.
Ця гнида ніколи не змогла би особисто вийти на чесний, відкритий бій.
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01.03.2022 10:23 Відповісти
Це помста за харківський гімн. Воно злопам'ятне ху*ло
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01.03.2022 10:49 Відповісти
********* и им по областному центру, прямо в центр! Скоты вонючие!
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01.03.2022 10:57 Відповісти
Харків,рідненький,тримайся!Душа рветься за всіх-Київ,Чернігів,Маріуполь,Одесу,Суми,Херсон.....За всіх,всі рідні.Серце-суцільна рана...
Тримайтеся,УКРАЇНЦІ!
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01.03.2022 11:02 Відповісти
Заблуждаетесь. Генералы орков хорошо знают, как брать большие города в Сирии. Алеппо, например. Нужна защита от ракет. Они будут превращать дома в щебенку не входя в город. Люди должны быть в городе, но в укрытиях. Они таким образом выгоняют людей, чтоб ровнять города
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01.03.2022 11:36 Відповісти
Руководитель департамента МО Росии Конашенков Игорь Евгеньевич С отличием окончил инженерный факультет Житомирского высшего командного военного училища радиоэлектроники ПВО. Теперь руководит операций. Как можно быть такой гнидой ?

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01.03.2022 11:37 Відповісти
Та по Бєлгороду ДАВНО ТРЕБА ТОЧКОЮ-У ******!!!
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01.03.2022 12:19 Відповісти
открывайте охоту на руснявых кацапов... как на кабанов... как на простых кабанов... они по жизни ссыкливые будут падать на колени... не верьте... убивайте руснявых кацапов... не жалейте ни одного...
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01.03.2022 12:38 Відповісти
 
 