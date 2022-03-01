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гімн (59) США (7521) театр (64)

Гімн України у виконанні хору та оркестру The Metropolitan Opera. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Хор та оркестр провідного американського театру The Metropolitan Opera виконали Гімн України перед початком опери Джузеппе Верді "Дон Карлос".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання українського гімну опублікований в соцмережах.

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Топ коментарі
+26
Ти "Дурний що сало без хліба!" Ти не тільки гімн слухай, але і в зал глянь! Люди встали під час його виконання! Встали самі - не по наказу! А тепер подумай - там присутні "не останні люди" США І їх думка - теж "не остання" Підуть пожертви, почнеться цькування кацапні по усьому світу! Уже в Єгипті (товариш написав) кацапів товкти почали !
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01.03.2022 11:07
+22
Отлично, здорово поют. А после оперы надо исполнить ещё и это:
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01.03.2022 10:52
+22
Потрясающе!!!
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01.03.2022 10:53
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Отлично, здорово поют. А после оперы надо исполнить ещё и это:
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01.03.2022 10:52 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 10:53 Відповісти
Потрясающе!!!
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01.03.2022 10:53 Відповісти
Дуже зворушливо. Дякуємо.
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01.03.2022 10:53 Відповісти
Ти "Дурний що сало без хліба!" Ти не тільки гімн слухай, але і в зал глянь! Люди встали під час його виконання! Встали самі - не по наказу! А тепер подумай - там присутні "не останні люди" США І їх думка - теж "не остання" Підуть пожертви, почнеться цькування кацапні по усьому світу! Уже в Єгипті (товариш написав) кацапів товкти почали !
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01.03.2022 11:07 Відповісти
Мені сподобався один виконавець який виконував Не Дивлячись на листочок! Наші скрізь Є!!!🇺🇦
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01.03.2022 11:18 Відповісти
👍😍
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01.03.2022 11:21 Відповісти
А он и руку на сердце держит, точно с Украины
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01.03.2022 11:54 Відповісти
Я бачив!
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01.03.2022 12:08 Відповісти
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01.03.2022 11:20 Відповісти
Моральна та матеріальна підтримка це дуже добре. Але через декілька днів західний піпл "наїсцця" нашої війни і усе це скінчиться. Закрийте наше небо!
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01.03.2022 10:55 Відповісти
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01.03.2022 10:57 Відповісти
ДЯКУЄМО
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01.03.2022 10:58 Відповісти
продолжаем показывать красивое Рузге не сдаются - чёс https://twitter.com/i/status/1498582881488224257
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01.03.2022 11:00 Відповісти
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01.03.2022 11:01 Відповісти
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01.03.2022 11:24 Відповісти
Весь цивілізований світ підтримує Україну в її боротьбі із рашафашистами.

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01.03.2022 11:07 Відповісти
26 doktorov z Litvy vže uexali k vam, Ukraino. Plius 250 ešče na rezervnom liste.
Moja znakomaja siljno obidelasj, čto ne vziali. Alergologi ne potrebny.
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01.03.2022 12:40 Відповісти
ДЯКУЄМО!
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01.03.2022 13:14 Відповісти
Не зміг дослухати до кінця - ком в горлі. Дякуємо за підтримку! Ми переможемо!
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01.03.2022 11:12 Відповісти
В мене теж саме. Неначе і не сльозливий, але...
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05.03.2022 04:04 Відповісти
Весь світ підтримує Україну, окрім мордору, навіть затихли вчорашні шанувальники *****. Перемога буде за нами. Слава Україні! Смерть ворогам!
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01.03.2022 11:15 Відповісти
Так и есть!
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01.03.2022 11:33 Відповісти
Трогательно...
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01.03.2022 11:32 Відповісти
До сліз! Просто до сліз! Майже весь, ВЕСЬ ЦИВІЛІЗОВАНИЙ СВІТ ЗА НАС!!! Слава Україні! Перемога за нами!
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01.03.2022 11:33 Відповісти
СЛАВА.СЛАВА.СЛАВА УКРАИНЕ. ГЕРОЯМ СЛАВА. ПОБЕДА ЗА УКРАИНОЙ. ДЕРЖИТЕСЬ. МИР ВОСХИЩЕН ВАМИ.
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01.03.2022 11:34 Відповісти
Рубченко (Харьков) Гимн Украины:
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
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01.03.2022 11:35 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 11:36 Відповісти
Слава Україні! Героям Слава! Дякує всім,хто нас підтримує! Дуже дякуємо Anonymous!!!
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01.03.2022 11:39 Відповісти
Это одно из престижнейших заведений мира,зрители в зале - не птушники,согнанные по разнарядке гороно,это Элита.От их мнения и поступков зависит очень много,это реальные пацаны и леди.Спасибо им за поддержку и неравнодушие,это многого стоит.
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01.03.2022 11:44 Відповісти
дякуємо ! ДЯКУЄМО !!! (щемливо...до сліз...і як жеж гарно...)
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01.03.2022 11:45 Відповісти
прямо до слёз, браво Америка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2022 15:19 Відповісти
потрясающе!СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.03.2022 18:21 Відповісти
 
 