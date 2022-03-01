Гімн України у виконанні хору та оркестру The Metropolitan Opera. ВIДЕО

Хор та оркестр провідного американського театру The Metropolitan Opera виконали Гімн України перед початком опери Джузеппе Верді "Дон Карлос".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання українського гімну опублікований в соцмережах.

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