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Гімн України у виконанні хору та оркестру The Metropolitan Opera. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Хор та оркестр провідного американського театру The Metropolitan Opera виконали Гімн України перед початком опери Джузеппе Верді "Дон Карлос".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виконання українського гімну опублікований в соцмережах.
Топ коментарі
+26 Яр Холодний
показати весь коментар01.03.2022 11:07
+22 Zelya Vsyo
показати весь коментар01.03.2022 10:52
+22 Nikol Kovalenko
показати весь коментар01.03.2022 10:53
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Moja znakomaja siljno obidelasj, čto ne vziali. Alergologi ne potrebny.
https://www.youtube.com/watch?v=DTjCe0Qg7HY
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!