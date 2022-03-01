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війна (7386) Черкаси (264) Бондаренко Анатолій (53)

Мер Черкас Бондаренко закликав готуватися до оборони: "Ситуація контрольована, але ми маємо готуватися до усіх подій". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав жителів міста готуватися до оборони.

Про це йдеться у відеозвернення Бондаренка, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні (1 березня) мною буде підписано розпорядження про заборону продажу алкоголю в магазинах. Це для безпеки. Ситуація контрольована. Головне на сьогодні - це безпека громадян і готуватися до оборони міста. Як би це не звучало, ми маємо готуватися до усіх подій, тому що в країні війна", - закликав мер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 8:30 до 16:30 на околицях Черкас відбудуться навчання українських захисників, буде чутно вибухи, просимо не панікувати, - поліція

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Топ коментарі
+7
конечно сейчас не время, но я хочу, чтобы мы помнили, что именно американцы призывали нас как можно быстрее формировать силы тро, они знали, что будет именно такое наступление, со всех сторон, что будут пытаться захватывать крупные областные центры и именно оборона по городам с обученной тро даст нам шанс выстоять..., а еще я помню, как справку о несудимости, которая была просто необходима для желающих вступить в про нужно было ждать месяц!!..., агенты кремля или просто бездари, надеюсь вас осудят..., а мы должны выстоять, слава Украине, слава ЗСУ, всем нам мужества и победы
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01.03.2022 11:11
+5
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:03
+5
⚡️ Министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада вскоре отправит в Украину 100 противотанковых систем Carl Gustaf и две тысячи ракет, - УНИАН
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01.03.2022 11:03
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⚡General Motors и Volkswagen приостановили поставки машин в Россию.

Источник: УНИАН
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01.03.2022 11:03 Відповісти
Вбивати цапів без жалю! Кацапія буде знищена!
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01.03.2022 11:03 Відповісти
⚡️ Министр обороны Анита Ананд заявила, что Канада вскоре отправит в Украину 100 противотанковых систем Carl Gustaf и две тысячи ракет, - УНИАН
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01.03.2022 11:03 Відповісти
Байрактаров 100 штук надо еще. Дайте мне один байрактар. Я уничтожу Московию.
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01.03.2022 11:06 Відповісти
Заборона породжуе підпільну торгівлю та зростання цін, слабо точки в Черкассах закрить в яких продають збодяженний спирт? У кожному мікрорайоні їх хватае, а поліція роками не помічае.
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01.03.2022 11:07 Відповісти
конечно сейчас не время, но я хочу, чтобы мы помнили, что именно американцы призывали нас как можно быстрее формировать силы тро, они знали, что будет именно такое наступление, со всех сторон, что будут пытаться захватывать крупные областные центры и именно оборона по городам с обученной тро даст нам шанс выстоять..., а еще я помню, как справку о несудимости, которая была просто необходима для желающих вступить в про нужно было ждать месяц!!..., агенты кремля или просто бездари, надеюсь вас осудят..., а мы должны выстоять, слава Украине, слава ЗСУ, всем нам мужества и победы
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01.03.2022 11:11 Відповісти
хочется верить, что мер Бондаренко не валит из Черкас... на своем авто
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01.03.2022 11:12 Відповісти
П'ять днів мовчав і ось прокинувся. Сьогодні в багатьох районах міста в 5-00 були ввімкнуті освітлювальні лампи та фонарі та лунали сирени, що це було : тенування чи диверсія готувалась?
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01.03.2022 11:23 Відповісти
⚡️пам'ятаємо тральник Черкаси! Героям слава!
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01.03.2022 11:16 Відповісти
оружие давай -заодно и посмотрим умеешь наезжать только на азовцев или еще что то
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01.03.2022 11:54 Відповісти
 
 