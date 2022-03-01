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$300 за вбитого або полоненого окупанта: Мер Чернігова Атрошенко оголосив нагороду за знищення військ РФ та їхньої техніки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив нагороду за знищення російських загарбників і їхньої техніки.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Слава Україні! Ми захистимо наш Чернігів від окупантів!

Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного", - йдеться в повідомленні.

Читайте: "Ворог деморалізований, ми Чернігів не здамо", - мер Атрошенко озвучив нагальні потреби міста

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Топ коментарі
+14
кацапів як рахувати? по лівому чи правому вусі чи відрізаний ніс? В торбинку кацап не влізе
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01.03.2022 11:20
+8


Российские морпехи-срочники не захотели ехать в Одессу.

Об этом сообщает «Думская», которой удалось связаться с родственниками нескольких морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
Командование РФ планировало отправить десантные корабли в Одессы с высадкой в районе Лузановки. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

«Думская» пишет, что на кораблях русских произошел бунт: срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника.
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01.03.2022 11:23
+6
У мене дуже прикра новина. Особисто для мене... Сьогодні вночі я втратив двох своїх дуже хороших друзів... Вони загинули.
Бийте, козаки, цих москалів та їх картопляних прихвоснів, без втоми! Паліть їх без жалю й благань помилування! Плющіть цю сволоту моССковсько-СС-есівську так, щоб земля під ними розверзлася аж до пекла!
Слава Україні!
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01.03.2022 11:30
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кацапів як рахувати? по лівому чи правому вусі чи відрізаний ніс? В торбинку кацап не влізе
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01.03.2022 11:20 Відповісти
Якщо ногою придавить - то влізе.
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01.03.2022 11:28 Відповісти
По снятым скальпам на камеру.
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01.03.2022 13:07 Відповісти
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01.03.2022 11:21 Відповісти
Хорошая идея стать миллионером
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01.03.2022 11:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I8VIIEBNNXw
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01.03.2022 11:42 Відповісти
дохлий кацап столько не стойт, максимум гривен 5
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01.03.2022 11:23 Відповісти
Вы не мыслите глобальней.Дохлый - дороже.Запаковал в мешок и хай лежит пока не увезут в Кацапию.А пленного кормить нужно хз сколько пока не обменяют пленных.А провизии своим едва хватает!
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01.03.2022 11:57 Відповісти


Российские морпехи-срочники не захотели ехать в Одессу.

Об этом сообщает «Думская», которой удалось связаться с родственниками нескольких морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
Командование РФ планировало отправить десантные корабли в Одессы с высадкой в районе Лузановки. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

«Думская» пишет, что на кораблях русских произошел бунт: срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника.
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01.03.2022 11:23 Відповісти
А где Коломойский? Почему не посылает свои псевтопатриотические отряды, которые воевали за то, что бы отобрать и отдать Бене ТЕС в Зугресе?
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01.03.2022 11:23 Відповісти
Молодец это мотивирует.
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01.03.2022 11:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1498585675913957378 красивое показываем и делаем
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01.03.2022 11:26 Відповісти
Оце вмазали, аж тапки злетіли
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01.03.2022 11:46 Відповісти
***** тут видос есть рузге ышо в сш 68 пленные чляпают в плен
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01.03.2022 11:49 Відповісти
"На валютные рынки вернулось некоторое спокойствие после того, как официальные лица из России и Украины провели первоначальный раунд переговоров о прекращении огня" - єдиним результатом тих переговорів стало зміцнення російського рубля.
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01.03.2022 11:26 Відповісти
Да-да,укрепление,как же.Реальная покупная стоимость доллара у кацапов по 150-190 рэ. Оф.банковская,тут вы правы,укрепилась.Вчера 113 было.
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01.03.2022 11:54 Відповісти
⚡️В селе Низы Сумского района по окрестностям ездит российская техника с белым флагом, стреляет в гражданских, - Сумская военная администрация
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01.03.2022 11:29 Відповісти
когда узнал про новость об деньгах https://twitter.com/i/status/1498559858286678023
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01.03.2022 11:30 Відповісти
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01.03.2022 12:14 Відповісти
У мене дуже прикра новина. Особисто для мене... Сьогодні вночі я втратив двох своїх дуже хороших друзів... Вони загинули.
Бийте, козаки, цих москалів та їх картопляних прихвоснів, без втоми! Паліть їх без жалю й благань помилування! Плющіть цю сволоту моССковсько-СС-есівську так, щоб земля під ними розверзлася аж до пекла!
Слава Україні!
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01.03.2022 11:30 Відповісти
возмём виру и за них
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01.03.2022 11:50 Відповісти
Шановний Vlad_Len! Дуже тобі співчуваю. Важко пібібрати слова, які можуть втішити в такий час. В мене поки що всі рідні та знайомі живі.В цей важкий час, щирим людям, незалежно від місця, де вони проживають, боляче спостерігати за тим, що відбувається в Україні. Мені усі німці, по роботі, по сусідству співчувають, цікавляться, як справи у моїх рідних. А вчора поляк, румун та мабудь, курд висловлювали співчуття.Якщо я зараз напишу, що чудово розумію, як ти себе почуваєш, це буде не так. Ніхто з людей не може 100 відсотково відчувати те, що відчуває інша людина, яка втратила близького.На жаль, ми не можемо також розділити біль втрати іншої людини, як би ми цього не бажали.Але я благаю усіх, хто прочитає мої слова, постаратися залишатися людьми.Може бути особливо складно, коли ти бачив смерть рідних.І для тих, хто пише читає такі висліви : "Треба їх різати на шматки", "Треба здирати шкіру", "Затовкати в задній прохід пляшку чи залити монтажною піною", "Треба знищити усіх їхніх дітей", "Щоб іншим не повадно було", та подібні, прошу подумати над таким прикладом.Що ти зробиш із СКАЖЕНОЮ собакою, яка завдала шкоди твоїй дитині?Якщо ти спіймаєш її, прив"яжеш до стовпа, та на її очах вб"єш її щенят, зрозуміє вона , чому ти це робиш?Якщо ти відріжеш їй лапи та будеш спостерігати за тим, як вона подихає, стікаючи кров"ю, доб"єшся ти того що вона буде жаліти за скоєне?Має якийсь сенс знущатися зі скаженої собаки перед тим, як її вбити?Можливо інших собак, які будуть дивитись на знущання над скаженою, це застереже від подібного?Мабудь, ні.Може твоя дитина швидше одужає, якщо буде дивитися на те, що ти будеш робити зі скаженою собакою?Я думаю, навпаки. Твої дії можуть завдати твоїй дитині психологічну травму, набагато важку, ніж тілесні ушкодження.І біль від тілесних ушкоджень через деякий час вщухає, а психологічні травми можуть залишитись на все життя.Путін та його зграя, це скажені собаки, які намагаються завдати якомога більшій кількості людей біль та страждання, та насолоджуються цим.Але тим, хто не хоче бути на них схожими, не треба бажати отримати насолоду від їх смерті.Можна також подумати над тим, що подумали б твої сусіди, спостерігаючи за тим, як ти з насолодою знущаєшся над скаженою собакою?Не могли б вони зробити висновок, що ти з"їхав з глузду через скоєне з твоєю дитиною і можеш тепер сам становити загрозу?На цей час люди з інших країн мають українців за справжніх людей, які не зробили жорстокими свої серця, незважаючи на біль і страждання, які їм завдають "скажені собаки". І українські солдати заслуговують поваги в усьому світі. А російські - солдатами не можуть називатись, а тільки мерзотою, яка тільки й може, що знищувати цивільне населення, грабити, та мародерствовати.Можливо, хтось мені докорить за мої свова. Хтось скаже що я м"якотілий.Мабудь, серед цих людей будуть і ті, що вірять в Бога.Тоді я попрошу подумати ще трохи.Багатьом людям знайомий вислів "Що посіє людина, те й пожне", але не всім відомо, що ця фраза взята з Біблії. І сіючи зло, неможливо сподіватись отримати добро.Син Божий, Іісус Христос, жодній людині не зробив зла. Навіть тим, хто з ньго знущався, катував, та мав намір стратити, він не казав образливих слів. Дуже вірогідно, що серед тих, хто бажав його страти, були люди, яких він до цьго зцілив від незлічимих хвороб.Можна його назвати м"якотілим? Навряд чи. Тому що до цього він один вигнав з храму тих, хто там влаштував торгівлю та обмін грошей, та поперекидав їхні столи.Скоро в усьому світі будуть проходити свята на честь Іісуса Христа. Але багато людей, які це святкують, та вважають себе за християн, не замислюються, як треба поводитись, якщо дійсно бути послідовником Іісуса."Перемагай зло добром!"І можна бачити, що добре ставлення українців до полонених, які були для них ворогами, розтоплює те, зло, яке засіло в їхніх головах.І таке відношення може вплинути на їхніх рідних та близьких, для котрих українці можуть перестати бути ворогами.Цікаво, що апостол Павло, до того, як стати християнином, жорстоко переслідував послідовників Іісуса та бажав їх смерті.Бог може кожній людині допомогти відкрити очі.Іісус закликав навіть молитись за своїх ворогів. Путін, як скажена собака, укушена Сатаною, в свою чергу, покусав та осліпив мільони росіян. Можна молитись за те, щоб Бог "вколов вакцину" цим людям, щоб їхні очі прозріли.Будеш ти вбивати собаку, яка вилікувалась від сказу?Те, що я написав, нікоїм шляхом не допоможе зменшити біль тим, хто поніс втрату.Але може допомогти не зчерствити серце.А втішення може дати запевнення, записане у Біблії, те, що дуже скоро Бог сам наведе на землі мир і порядок, і усуне наслідки любого зла. Навіть воскресить мертвих.А тих, хто робить зло, більше не буде.Надія на це може придавати сил зараз справлятись із труднощами.Нехай Бог береже кожного з вас
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02.03.2022 17:35 Відповісти
Good hunting, Ukraine!
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01.03.2022 11:34 Відповісти
Ну знають чим взять!!! Три БТР з людьми це квартира у Києві . Охота почалась.
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01.03.2022 11:35 Відповісти
1000000$ за шкуру путина! голову готов поставить на то шо мне их быстро соберут небезразличные, если кто-то принесет его шкуру!
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01.03.2022 11:36 Відповісти
Нужно за пленного 10 баксов давать, а за мертвого - 300.. Мертвый оккупант - гут, пленного кормить надо!
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01.03.2022 11:39 Відповісти
Шановний мер,ви тепер станете банкрутом! Мотивація суперова,особенно голова ка цапа!
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01.03.2022 11:40 Відповісти
P.S Дуже благаю, заклинаю!!! моССковитських льотчиків у полон не беріть!!! А якщо і затримали - на відео зафільмуйте, як на цьому ж місці розстріляли! І не кажіть що це не гуманно й жорстоко... Я знаю про що прошу.
Смерть рашиССтським окупантам!
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01.03.2022 11:40 Відповісти
В Одесі по 800 баксів за диверсанта дають. Але всі поки що на ентузіазмі працюють. За задоволення
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01.03.2022 11:47 Відповісти
А що українці, допоможемо меру Чернігова??? Якщо у нього закінчаться фінанси хай опублікує номер рахунку.
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01.03.2022 11:55 Відповісти
Сафари начинается.
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01.03.2022 12:07 Відповісти
РОССИЙСКИМ СОЛДАТАМ ТОЖЕ ДАВАЙТЕ .ПУСТЬ ДРУГ ДРУГА МОЧАТЬ .СЛАВА УКРАИНЕ.
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01.03.2022 12:08 Відповісти
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01.03.2022 12:16 Відповісти
раньше это называлось хедхантинг. очень эффективная вещь, и практически не дающая никаких шансов русне.
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01.03.2022 12:10 Відповісти
И по России распространите подобные видео:
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01.03.2022 12:18 Відповісти
А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НАРОДНАЯ АРТИСТКА АНИ ЛОРАК ДАСТ 2 МАРТА КОНЦЕРТ В ПЕРЕРБУРЕ.ПОЧЕМУ ОНА ЕЩЕ НАРОДНАЯ???ЭТО ВООБЩЕ НОРМАЛЬНО???
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01.03.2022 12:18 Відповісти
Охота началась !
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01.03.2022 12:21 Відповісти
Нормально! Можно миллионером долларовым стать!
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01.03.2022 12:22 Відповісти
правильно... за голову 300 баксов... как свиней будут вырезать вас, руснявое кацапье... сезон охоты открылся с запозданием на 4 дня... но с этого года 1 марта будет считаться праздником охоты на вонючее руснявое кацапье... Бог украинцам в помощь!
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01.03.2022 12:34 Відповісти
Какие пленные ???
Только уничтожать !!!😡
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01.03.2022 12:50 Відповісти
ну не знаю як за голову кацапа три сотні, а за танк як брухт дають 320 000,- а не 250 000 грн
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01.03.2022 13:26 Відповісти
Шанс заробити для тих. хто волав а што мнє дала Україна.
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01.03.2022 13:46 Відповісти
Я вас люблю , народе мій ! Ви - чудові ! Смерть окупантам ! Капут Лукашенку і Путіну ! Кара буде !
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01.03.2022 14:10 Відповісти
Безкоштовна бізнес-ідея:
даєш усюди об"яви: русиш-окупант, приходь у полон, отримаєш 150 долярів.
А 150 залишається тобі. З кожного
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02.03.2022 15:22 Відповісти
В принципе все как в "Омерзительной восьмерке" и "Джанго освобожденном". Дан зеленый свет для формирования отрядов охотников за головами. Для верификации скорее всего охотники за головами будут посмертно отрезать головы убиенным кацапам (не везти же их на телеге или в багажнике машины!) и вместе с документами сдавать в специально созданные пункты приема. В этой связи как не вспомнить ролик, где простые жители беззлобно и даже доброжелательно провожают словами оккупантов, которые в полной экипировке с оружием идут в сторону границы. А представьте, если бы уже тогда мужики и бабы знали о премиях. Несложно посчитать, что кацапов там шло минимум на 2-2,5 тысяч долларов. Думаю, быстро бы смекнули и забили бы лопатами и молотками...
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02.03.2022 18:15 Відповісти
 
 