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$300 за вбитого або полоненого окупанта: Мер Чернігова Атрошенко оголосив нагороду за знищення військ РФ та їхньої техніки. ВIДЕО
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Мер Чернігова Владислав Атрошенко оголосив нагороду за знищення російських загарбників і їхньої техніки.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Слава Україні! Ми захистимо наш Чернігів від окупантів!
Особиста премія від мене за спалений БТР - 150 тис грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, полонені або вбиті рашистсько-фашистські окупанти 300$ за кожного", - йдеться в повідомленні.
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Топ коментарі
+14 Muron
показати весь коментар01.03.2022 11:20
+8 Roman Rjevskiy
показати весь коментар01.03.2022 11:23
+6 Vlad_Len
показати весь коментар01.03.2022 11:30
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Российские морпехи-срочники не захотели ехать в Одессу.
Об этом сообщает «Думская», которой удалось связаться с родственниками нескольких морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.
Командование РФ планировало отправить десантные корабли в Одессы с высадкой в районе Лузановки. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.
Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.
«Думская» пишет, что на кораблях русских произошел бунт: срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника.
Бийте, козаки, цих москалів та їх картопляних прихвоснів, без втоми! Паліть їх без жалю й благань помилування! Плющіть цю сволоту моССковсько-СС-есівську так, щоб земля під ними розверзлася аж до пекла!
Слава Україні!
Смерть рашиССтським окупантам!
Только уничтожать !!!😡
даєш усюди об"яви: русиш-окупант, приходь у полон, отримаєш 150 долярів.
А 150 залишається тобі. З кожного