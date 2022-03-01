Два гелікоптери окупантів збито над київським водосховищем поблизу Вишгорода. ВIДЕО

Групу вертольотів російських окупантів українські захисники атакували над київським водосховищем і знищили щонайменше два хз них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису з місця події видно, що окупанти активно використовували тепловий захист.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український "Байрактар" знищив два ЗРК "Бук" і танк російських окупантів. ВIДЕО