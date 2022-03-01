Два гелікоптери окупантів збито над київським водосховищем поблизу Вишгорода. ВIДЕО
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Групу вертольотів російських окупантів українські захисники атакували над київським водосховищем і знищили щонайменше два хз них.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису з місця події видно, що окупанти активно використовували тепловий захист.
Топ коментарі
+36 Запорізький козак
показати весь коментар01.03.2022 11:34
+36 Родион Ивашин
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+33 NEEGLS S.
показати весь коментар01.03.2022 11:41
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Я ніколи не чув від українців такого висліву!!!
Ти рашист?
Та ні, там раків куча, корм...
⚡Россиянам реккомендуют воздержаться от путешествий, - РИА Новости
В Украине он получает всего 2% от оклада!
https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456958/
сподіваюсь що таки збили
Смерть москалям
Сообщения были связаны с событиями на Украине, в том числе говорилось о предполагаемом числе погибших. В уведомлениях содержались прогнозы по поводу влияния спецоперации на Украине на экономику России.
Запрацювало!
Супутники Ілона Маска вже запущені над Україною! За даними сервісу Speedtest швидкість завантаження в Києві сягає до 200 Мб/с.
До речі, вже є сьогоднішнє відео як збивають кацапів над Київським морем.