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армія РФ (2698) знищення (213) вертоліт (7)

Два гелікоптери окупантів збито над київським водосховищем поблизу Вишгорода. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Групу вертольотів російських окупантів українські захисники атакували над київським водосховищем і знищили щонайменше два хз них.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на запису з місця події видно, що окупанти активно використовували тепловий захист.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український "Байрактар" знищив два ЗРК "Бук" і танк російських окупантів. ВIДЕО

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Топ коментарі
+36
Вам, скотинякам, ніде в світі вже не раді...
⚡Россиянам реккомендуют воздержаться от путешествий, - РИА Новости
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01.03.2022 11:34
+36
Намедни, давеча, золовка, деверь, шурин и тому подобные словечки - все это исходит из вонючих ртов кацапов. Украинцы никогда подобных слов не употребляют. И еще. Если видите, что в тексте перепутаны "а" и "о", знайте, это писал кацап.
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01.03.2022 11:48
+33
Намедне!!!
Я ніколи не чув від українців такого висліву!!!
Ти рашист?
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01.03.2022 11:41
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Говорят это за 24 число, чтобы люди не паниковали
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01.03.2022 11:32 Відповісти
Намедне!!!
Я ніколи не чув від українців такого висліву!!!
Ти рашист?
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01.03.2022 11:41 Відповісти
Намедни, давеча, золовка, деверь, шурин и тому подобные словечки - все это исходит из вонючих ртов кацапов. Украинцы никогда подобных слов не употребляют. И еще. Если видите, что в тексте перепутаны "а" и "о", знайте, это писал кацап.
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01.03.2022 11:48 Відповісти
Амінь!
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01.03.2022 11:54 Відповісти
Это устаревшие литературные слова. Тот кто ими пользуется или доктор филологических наук или просто кацап с типичным диалектом русского языка какого нибудь региона рашки. И так как на одного доктора филологии припадки сто тыс. обычных кацапов, тот этот субъекта с вероятностью 99,99 процентов обычное кацапское говно.
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01.03.2022 11:55 Відповісти
Или матерый троль, которому чавоканье и т.д. позволяет поджечь пердак у недалекого руССкого вани.
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01.03.2022 12:36 Відповісти
"а" и "о" часто путают те кто печатает 10-ю пальцами, по той причине, что они нажимаются указательными пальцами, "а" левой рукой, "о" - правой. По той же причине путают "п" и "р", "я" и "ю", "ф" и "э", "ы" и "ж", ну и т.д.
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01.03.2022 12:53 Відповісти
Дело не просто в путании а и о. Безграмотные кацапы в большинстве случаев применяют "о" вместо безударной "а", чего никогда не сделает украинец. Так что не надо...
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01.03.2022 16:45 Відповісти
два головастика булькнулись а головастик- ми 8 гуглите скоко там кацпов на корм ракам пошло потерь ведь у них нет да грузе поцриоты
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01.03.2022 11:35 Відповісти
Будуть випливати, шукайте, беріть в полон.
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01.03.2022 11:44 Відповісти
В крижаній воді людина живе 3 хвилини.
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01.03.2022 11:46 Відповісти
А кацап мгновенно всплывает
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01.03.2022 11:56 Відповісти
вниз
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01.03.2022 12:56 Відповісти
Кацап не тоне
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01.03.2022 16:28 Відповісти
це не гра там ролі. чисто фізика, не формулюю точно, але суть- при малому часу взаємодії тіла с водою, та веде себе як тверде тіло. тут для гвинта - як мінімум., та й корпуса теж. багато хто на власному досвіді відчув це при пірнанні, та падінні животом на воду
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01.03.2022 12:02 Відповісти
до 15... Но это сути не меняет!!!
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01.03.2022 13:41 Відповісти
В полном снаряжении даже их тушки на берег не выбросит, водолазами искать на дне. Только нафик надо.
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01.03.2022 12:16 Відповісти
А екологія?
Та ні, там раків куча, корм...
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01.03.2022 20:23 Відповісти
Стінгери , - нового покоління теплушки , що кроваті на башнях танка.
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01.03.2022 11:34 Відповісти
не стинегры- иглой сняли 1 один сняли точно
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01.03.2022 11:36 Відповісти
Вам, скотинякам, ніде в світі вже не раді...
⚡Россиянам реккомендуют воздержаться от путешествий, - РИА Новости
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01.03.2022 11:34 Відповісти
Най мандрують пішки, по сибірі.
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01.03.2022 11:46 Відповісти
Кацапов во всем мире теперь будут воспринимать как орков, а не людей. И относится соответственно. Кацапа можно будет ограбить, *********, а местная полиция будет на это смотреть и радоваться. Тем более, что как от туристов от них вреда больше, чем пользы. Туда, где завелись кацапские туристы, не хотят ехать приличные люди.
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01.03.2022 11:52 Відповісти
Табличка на закладі "Тваринам та кацапам вхід заборонено". Екозахисники обурилися та висунули вимогу прибрати слово "тварини"
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01.03.2022 12:02 Відповісти
⚡В Овруче попал в плен боец ЧВК "Вагнер", воевавший в Сирии. Там он получал 60$ в день.
В Украине он получает всего 2% от оклада!
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01.03.2022 11:36 Відповісти
Якби не блаЗЄ, то сидів би він зараз у буцегарні...
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01.03.2022 11:39 Відповісти
Ось цих найманців можна розстрілювати на законних підставах
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01.03.2022 12:03 Відповісти
Їх усіх можна розстрілювати на законних підставах - вони всі вороги.
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01.03.2022 12:19 Відповісти
ні не можна. Жєнєвська конвенція про полонених від 1929 року не дозволяє.
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01.03.2022 14:36 Відповісти
Це не відноситься до тих, хто розстрілює цивільних
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01.03.2022 14:45 Відповісти
Знову таки не тупи. Розстрілювати на місці можна тільки не військовослужбовців ( вагнерівців, ОМОН, СОБР та ін.), та військовослужбовців без форми (в цивільному або в чужі формі). Військових, що вчиняють військові злочини, як то розстріл цивільних, потрібно віддавати під суд, як військових злочинців.
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01.03.2022 16:40 Відповісти
В плен руССких брать вредно! Они уже берут в плен мирное население, что бы его менять на своих убийц!!!
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01.03.2022 12:05 Відповісти
Не тупи, 2% від окладу - надбавка за бойові.
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01.03.2022 16:35 Відповісти
Ну и тупппппые! Неужто за эти дни не могут собразить, что каждый вылет может быть последний и "трупик твой поджаренный найдут".
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01.03.2022 11:37 Відповісти
Ще не вірять, дуже багато гною в голові за роки пропаганди.
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01.03.2022 11:47 Відповісти
У них гной в голове с рождения, из поколения в поколение и так столетиями. Поэтому они так стараются его разбавить водкой.
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01.03.2022 12:19 Відповісти
Информации у них очень мало, гаджеты забрали же, ни связи ни интернета, а по рациям им не рассказывают где что сгорело
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01.03.2022 13:01 Відповісти
Жители украинского города рассказывают, что их близких забрали в плен в Беларусь

https://charter97.org/ru/news/2022/3/1/456958/
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01.03.2022 11:37 Відповісти
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.
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01.03.2022 11:41 Відповісти
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старе відео ще з 24-02-2022
сподіваюсь що таки збили
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01.03.2022 11:43 Відповісти
до конца видео досмотри
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01.03.2022 11:45 Відповісти
Слава нації
Смерть москалям
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01.03.2022 11:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v0ytbmO9lFw
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01.03.2022 11:47 Відповісти
Хто має сумніви, так це свіже відео. Відео за 24 число - не ті погодні умови й не та локація над узбережжям. А у цьому відео - туман (і всеж всемогущий Стінгер має зірке око, діста падлюку)
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01.03.2022 11:44 Відповісти
Нравится не нравится, ныряй, моя красавица.
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01.03.2022 11:48 Відповісти
ВСЕ кацапские оккупанты будут нами УБИТЫ !
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01.03.2022 11:49 Відповісти
Это я так понимаю уже жареная картошка летела в АД?
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01.03.2022 11:51 Відповісти
Приложение петербургской сети аптек было взломано неизвестными. Так, вечером 28 февраля и ночью 1 марта клиенты стали получать push-уведомления от имени ритейлера.

Сообщения были связаны с событиями на Украине, в том числе говорилось о предполагаемом числе погибших. В уведомлениях содержались прогнозы по поводу влияния спецоперации на Украине на экономику России.
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01.03.2022 11:51 Відповісти
Телеканал "Прямий"@prm_ua·10h🔥
Запрацювало!
Супутники Ілона Маска вже запущені над Україною! За даними сервісу Speedtest швидкість завантаження в Києві сягає до 200 Мб/с.
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01.03.2022 11:54 Відповісти
Твоего фюрера повесят бьІстрее мразь ордьІнская. И тебя с ним вместе.
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01.03.2022 12:00 Відповісти
Ага. Чули: я дочка офіцера, тут усе не однозначно, бла-бла-бла.
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01.03.2022 12:01 Відповісти
*** вам, а нє контроль!
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01.03.2022 12:08 Відповісти
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01.03.2022 11:57 Відповісти
Прекратите брать пленных! Эти твари 6 сутки убивают наших людей, а когда у них кончается топливо, еда , патроны -сдаются в плен и говорят что думали что едут на учения! Какой дебил этому верит?! Расстреливать на месте
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01.03.2022 11:57 Відповісти
Эти твари берут в плен мирное население Украины, что бы его потом менять на своих пленных!!!
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01.03.2022 12:08 Відповісти
Та коли вони кінчаться кончені?
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01.03.2022 12:01 Відповісти
***** набежало но мы их валим все сцуки тут лягут я же писал что им что тут Чечня им раем покажется не верили теперь мы их сотнями укладываем
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01.03.2022 12:04 Відповісти
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01.03.2022 12:03 Відповісти
Рускій карабєль їді *****!
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01.03.2022 12:09 Відповісти
Твои земляки поля удобряют. Пшел вон!
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01.03.2022 12:16 Відповісти
сливной бачек пнх...
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01.03.2022 12:09 Відповісти
Козлорылый, иди *****!
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01.03.2022 12:15 Відповісти
А почему 2? Видно же, что один упал.
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01.03.2022 12:15 Відповісти
Скорее всего один сбили раньше, а этот уже был второй.
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01.03.2022 12:24 Відповісти
Ну как поплавали?
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01.03.2022 12:23 Відповісти
Цензор навіщо ви показуєте відео пятиденної давності видаючи його за сьогоднішнє?
До речі, вже є сьогоднішнє відео як збивають кацапів над Київським морем.
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01.03.2022 12:30 Відповісти
идите твари сома кормить и раков...гниды вонючие
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01.03.2022 12:32 Відповісти
Раки в этом году будут жирные......
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01.03.2022 13:08 Відповісти
Раки будуть по 5 рублей!
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01.03.2022 15:28 Відповісти
По кількості пзрк,які нам дали і наявні у нас,то жодна з цих залізяк не повинна була долетіти до берега!
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01.03.2022 13:36 Відповісти
Єдина радість в ці важкі дні бачити смерті окупантів. Побільше б таких кадрів.
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01.03.2022 13:44 Відповісти
есть это видео в youtube? Я не нашел, но очень нужно! Нужно обязательно выкладывать такие видео на всех возможных платформах!
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01.03.2022 15:57 Відповісти
КАК ТАМ ПРОСРОЧЕННЫЕ СТИНГЕРЫ?
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01.03.2022 16:14 Відповісти
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01.03.2022 19:49 Відповісти
 
 