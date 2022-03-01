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Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий терор. Після такого Росія – держава-терорист, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Там не було жодної військової цілі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - зазначив Зеленський. 

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Топ коментарі
+20
THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
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01.03.2022 12:30
+13
И як державу-террориста рашку расхерачить нафик
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01.03.2022 12:31
+6
Спамте критиканів й панекеров. То або ідіоти або рашиссти йобані.
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01.03.2022 12:46
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THAAD и Patriot (которые в рот дают всем ракетам рф включая искандеры) уже давно закрывать должны крупные города и стратегические обьекты. Этого рф очень боиться. После нашего запроса партнерам о предоставлении такого оружия, дней 20 назад, песков начал вой https://tass.ru/politika/13640279 (Как отметил представитель кремля, это стало бы новым шагом к дестабилизации). Потому что через 20 дней не получилось бы с территории белоруссии и из далека обстреливать ракетами наши города.

И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.

Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
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01.03.2022 12:30 Відповісти
Я тоже не понимаю.....ждут опять хер знает чего. Можно закрыть и не обезательно на вес мир говоритью молча закрыть и все.
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01.03.2022 12:33 Відповісти
Й тим долбайоб.
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01.03.2022 12:43 Відповісти
ЧЕСНО
ПРЕЗИДЕНТЕ

хватить бла бла бла, від вас Карлик саме цього очікує, що ви з фізичних дій перейдете в бла бла бла диптоматію

Повністю Зачищайте від гнид що лізуть
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01.03.2022 12:52 Відповісти
придется сбить рашкованскую ракету, а это прямое нападение. НАТО еще к этому не готово.
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01.03.2022 13:01 Відповісти
нападение на ракету? что-то новое... ракета не корабль, не является территорией государства.
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01.03.2022 13:19 Відповісти
тут проблема в том что для такой техники нашим пвошникам нужно проходить переобучение, а это время которого нет
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01.03.2022 12:37 Відповісти
Тому що ти дол#айоб, тому й "нє панімаєш".
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01.03.2022 12:42 Відповісти
И як державу-террориста рашку расхерачить нафик
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01.03.2022 12:31 Відповісти
Так і буде. ЯО у цих скажених гієн заберуть. Й кількість армії буде обмежана як у Німців.
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01.03.2022 12:44 Відповісти
коментар відмічено як спам
А раньше не была, полудурок?
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01.03.2022 12:31 Відповісти
....
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01.03.2022 12:43 Відповісти
А все інше не відвертий терор ? Розумію , що не втримався .
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01.03.2022 12:32 Відповісти
Обережно... спам поручь.
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01.03.2022 12:48 Відповісти
Под Харьковом в плен сдалась целая рота солдат РФ:
Video: https://t.me/Dialog_Ukraine/20042
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01.03.2022 12:33 Відповісти
Кацапи розкрутять на пропогандаТВ що ДРГ "украв взялі, пєріадєтьіх в нашу форму" . Такі відео без документів та імен не робіть - це на руку рашисстам. Не будьте корисними ідіотами!!!
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01.03.2022 12:48 Відповісти
По видосику это явно не рота. Отделение 10-15 человек. Хотя я, как оптимист , надеюсь что это просто остатки какой-то роты.
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01.03.2022 12:55 Відповісти
Это преступление против человечества: атака жилых кварталов Харькова оружием массового поражения, артиллерийскими залпами «Смерч», который стреляет ракетами начиненными кластерными бомбами. Это сотни шариков-бомб многие из которых еще не взорвались, бешеные собаки за все ответят, шо там на мацкве еще пока сирены не гудят? Ничего, скоро всё будет.
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01.03.2022 12:37 Відповісти
Тепер будемо чекати ще 5 днів щоб щось схоже було сказано про Білорусь . Це в кращому випадку .
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01.03.2022 12:40 Відповісти
Надеюсь , что наше руководство разорвёт ВСЕ отношения и с ********** !!!
Они реально уже на территории Украины и воюют вместе с кацапами .
Украина сейчас сражается с двумя странами .
На нас напала и паРаша и *********.
Будь они прокляты на все века …
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01.03.2022 12:59 Відповісти
Лукашенко пообіцяв не застосовувати війська, не запускати ракети, не піднімати гелікоптери проти України, - Зеленський. Джерело: https://censor.net/ua/n3319819
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01.03.2022 13:03 Відповісти
Спамте критиканів й панекеров. То або ідіоти або рашиссти ******.
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01.03.2022 12:46 Відповісти
йди далі на перемовини
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01.03.2022 12:47 Відповісти
Хочеш щоб окупанти не стріляли, лови "любителей сруского мира" та до стовба скотчем біля будівлі, наприклад багато є контингенту з ОПЗЖ, мураєвські, Добкін та інші хворі на голову яки запрошували окупантів, їх треба на вулиці під час обстрілу, так це не дуже гуманно але життя людей того стоїть
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01.03.2022 12:50 Відповісти
Не надо заглядывать в глаза убийце! Договариваться надо после полной победы!
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01.03.2022 12:50 Відповісти
А з тероризтами що? Вірно - перемовин не ведуть!
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01.03.2022 12:55 Відповісти
С бульбенфюрером уже поговорили и шо? Им пофиг на обвинения - понимают только язык силы...лупить из всего что есть,диверсантов,коллаборантов и мародеров к стенке сразу без колебаний!
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01.03.2022 13:02 Відповісти
В сенсі терорист, а попередні п'ять днів чим вона була( я не кажу за останні 8 років)
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01.03.2022 13:04 Відповісти
было две ракеты....
вторая ударила тогда, когда приехали спасатели....
(тактика террористов)
руцкие фашисты-террористы..
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01.03.2022 13:07 Відповісти
Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду!

Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
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01.03.2022 13:15 Відповісти
а вчора був не тероризм????? я офігєваю від цього дятла.
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01.03.2022 13:22 Відповісти
А вот мнение на этот счёт израильского военного аналитика, офицера Армии обороны Израиля Игаля Левина.

"...То, что Россия делает в русскоговорящем (!) Харькове, - прямое истребление русскоязычного населения - граждан Украины", - отметил военный аналитик. Эту жестокость российских военных Левин объяснил тем, что украинцы берут в плен сотни боевиков, и зачастую те сами сдаются в плен.

"Русские солдаты воевать не хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в этот самый плен сдаваться, если припекает на поле боя. Так вот, командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - отметил израильский офицер.

Левин напомнил, что именно так командование России поступало во времена войны в Чечне.

"В ходе первой войны чеченцы брали большое количество мальчиков-срочников в плен. Мотивации у них воевать не было совсем. Тогда русские начали утюжить города. Чеченцы озлобились и стали в ответ резать русских солдат. Власти РФ начали форсить эту тему с отрезанными головами. Некоторые видео снимались специально. На этом делался акцент. И к началу второй кампании, в начале нулевых, русскому солдату уже вбили в голову, что чеченец - это мясник. Такому лучше не сдаваться", - отметил Левин, добавив, что другого объяснения преступным обстрелам мирного населения он не видит.
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01.03.2022 13:29 Відповісти
Суки!!! Плакали всей семьей все утро
Я все детство и юность на этой площади гулял, сколько там праздников, ярмарок и концертов замечачетельных для людей было.
Ничего, еще отстроим и все там будет еще лучше как раньше. Слава Украине!
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01.03.2022 14:03 Відповісти
Так, в 70-х весняні змагання студентів- спортсменів на площі і те, що ви сказали! А які салюти- фейєрверки 1 і 9 Травня, 23 Серпня - дня звільнення Харкова
, на 7 листопада також. Київ відпочиває! Харків - це - молодість мільйонів -харків"ян і студентів зі всього світу, які навчались в Харкові ! Скільки білгородців, інших росіян, які навчались і працювали в Харкові, а відтепер в ньому живуть, де ви? Пітєрскій підар, зовсім поїхавший головою, поливає вас крилатими ракетами! Це можна прощати?
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02.03.2022 19:10 Відповісти
 
 