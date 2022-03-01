Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий терор. Після такого Росія – держава-терорист, - Зеленський. ВIДЕО

Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Там не було жодної військової цілі.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - зазначив Зеленський.

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