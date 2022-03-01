11640 34
Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий терор. Після такого Росія – держава-терорист, - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Там не було жодної військової цілі.
Про це повідомив сьогодні на брифінгу президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Ракета в центральну площу Харкова – це відвертий, нічим не прикритий терор. Після такого Росія – це держава-терорист. Ніхто не пробачить. Ніхто не забуде", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+20 Алексей Соболевский
показати весь коментар01.03.2022 12:30
+13 Неоновая Вывеска
показати весь коментар01.03.2022 12:31
+6 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар01.03.2022 12:46
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И я не понимаю, почему эти ПРО до сих пор наши партнеры нам не передали.
Уже понятно, что они соснули тунца в прямых столкновениях и все что им остается это запускать ракеты на расстоянии по городам
ПРЕЗИДЕНТЕ
хватить бла бла бла, від вас Карлик саме цього очікує, що ви з фізичних дій перейдете в бла бла бла диптоматію
Повністю Зачищайте від гнид що лізуть
Video: https://t.me/Dialog_Ukraine/20042
Они реально уже на территории Украины и воюют вместе с кацапами .
Украина сейчас сражается с двумя странами .
На нас напала и паРаша и *********.
Будь они прокляты на все века …
вторая ударила тогда, когда приехали спасатели....
(тактика террористов)
руцкие фашисты-террористы..
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Ворогів всіх ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду!
Slava Ukraine!
Geroyam Slava!
"...То, что Россия делает в русскоговорящем (!) Харькове, - прямое истребление русскоязычного населения - граждан Украины", - отметил военный аналитик. Эту жестокость российских военных Левин объяснил тем, что украинцы берут в плен сотни боевиков, и зачастую те сами сдаются в плен.
"Русские солдаты воевать не хотят, понимание того, что украинцы охотно берут их в плен, мотивирует в этот самый плен сдаваться, если припекает на поле боя. Так вот, командование РФ стало наносить удары по гражданским целенаправленно и демонстративно. Чтобы украинцы озлобились и убивали на месте. Не брали пленных", - отметил израильский офицер.
Левин напомнил, что именно так командование России поступало во времена войны в Чечне.
"В ходе первой войны чеченцы брали большое количество мальчиков-срочников в плен. Мотивации у них воевать не было совсем. Тогда русские начали утюжить города. Чеченцы озлобились и стали в ответ резать русских солдат. Власти РФ начали форсить эту тему с отрезанными головами. Некоторые видео снимались специально. На этом делался акцент. И к началу второй кампании, в начале нулевых, русскому солдату уже вбили в голову, что чеченец - это мясник. Такому лучше не сдаваться", - отметил Левин, добавив, что другого объяснения преступным обстрелам мирного населения он не видит.
Я все детство и юность на этой площади гулял, сколько там праздников, ярмарок и концертов замечачетельных для людей было.
Ничего, еще отстроим и все там будет еще лучше как раньше. Слава Украине!
, на 7 листопада також. Київ відпочиває! Харків - це - молодість мільйонів -харків"ян і студентів зі всього світу, які навчались в Харкові ! Скільки білгородців, інших росіян, які навчались і працювали в Харкові, а відтепер в ньому живуть, де ви? Пітєрскій підар, зовсім поїхавший головою, поливає вас крилатими ракетами! Це можна прощати?